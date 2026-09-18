Hvicsa Kvarachelia mellett budapesti légiós is helyet kapott a grúz keretben

A francia szövetségi kapitány, Willy Sagnol a 28 éves védő mellett további 26 futballistára számít, köztük a Bajnokok Ligája legutóbbi két kiírását megnyerő Paris Saint-Germain támadójára, Hvicsa Kvaracheliára és a korábban évekig Magyarországon szereplő Budu Zivzivadzére.

Az 1tv.ge internetes oldal szerint a játékosok hétfőn kezdik meg a felkészülést az előttük álló négy NL-meccsre. A válogatott elsőként, jövő pénteken Észak-Írországot, majd három nappal később Ukrajnát fogadja. Október másodikán a Puskás Arénában a magyar nemzeti együttes vendége lesz a grúz csapat, aztán október 5-én Észak-Írországban zárja a kora őszi NL-blokkot.

A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok

Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia), Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Hátvédek

Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Lasa Dvali (CSZKA 1948 – Oroszország), Saba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Ilia Beriasvili (MTK Budapest – Magyarország), Saba Sazonov (Getafe – Spanyolország), Jemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország), Irakli Azarovi (Sahtar Donyeck – Ukrajna)

Középpályások/csatárok

Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Gizi Mamageisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Otar Mamageisvili (Wolfsberger AC – Ausztria), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Irakli Egojan (Excelsior – Hollandia), Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Abuasvili (Metz – Franciaország), Giorgi Gagua (DAC – Szlovákia), Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim – Németország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain – Franciaország)

Szövetségi kapitány: Willy Sagnol

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok

Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők

Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások

Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók

Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szalai József (Paksi FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI

Magyarország–Szlovénia 1–0

G: Schön (79.)

Magyarország–Görögország 0–0

Magyarország–Finnország 2–1

G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)

Magyarország–Kazahsztán 3–1

G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

NEMZETEK LIGÁJA, B-LIGA, 2. CSOPORT

A magyar válogatott őszi mérkőzései

Szeptember 25.

20.45: Magyarország–Ukrajna

Szeptember 28.

20.45: Észak-Írország–Magyarország

Október 2.

20.45: Magyarország–Grúzia

Október 5.

20.45: Ukrajna–Magyarország

A mérkőzést semleges helyszínen, Nagyszombatban (Szlovákia) rendezik.

November 14.

18.00: Grúzia–Magyarország

November 17.

20.45: Magyarország–Észak-Írország