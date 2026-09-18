Nemzeti Sportrádió

Óriási kihívás előtt az atlétika afrikai fellegvára

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
2026.09.18. 11:36
A 2017-es U18-as és a 2021-es U20-as vb után 2029-ben ismét a Kasarani Stadion lesz a főszerepben (Fotó: Getty Images)
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Csak egyféleképp derülhetett ki, hogy Afrika – és azon belül Kenya – készen áll-e arra, hogy megrendezze a világ harmadik legnagyobb sporteseményét.

Az atlétika globalitását már jó ideje ismerjük, elég csak arra gondolni, egy-egy olimpia vagy világbajnokság éremtáblája mennyire sokszínű. A 2020-as években az Egyesült Államok dominanciáját nem lehet tagadni, ugyanakkor az amerikaiak uralmán túl olyan változatosság jellemzi a sportágat, amilyet semmilyen más sportágban nem látunk.

Minden kontinensnek vannak ikonjai: Dél-Amerikában a gyaloglók erősek és Alison dos Santos révén immár világcsúcstartójuk is van 400 méteres gátfutásban; Ázsiában jelenleg a gerelyhajítók kiemelkedők, a nőknél a japán Kitagucsi Haruka nyerte a budapesti világdöntőt, az indiai szubkontinens pedig uralja a férfiszakágat; Óceániában a középtávfutók és a magasugrók viszik a prímet; Európában a rövid sprinten kívül szinte mindenben van győzelemre esélyes klasszis.

A végére hagytuk Afrikát, amelynek középső részén található kenyai, etióp, ugandai háromszög már régóta uralja a hosszútávfutást. Kenya az atlétika összesített olimpiai éremtábláján az 5. helyet foglalja el, a 117 érmét (38 arany, 44 ezüst és 35 bronz) főként a futói hozták össze. A világbajnokságok éremtábláján csak az Egyesült Államok áll előtte, az elmúlt négy évtizedben 72 arany-, 60 ezüst- és 50 bronzérmet gyűjtött.

A kenyai sportvezetőség már néhány évvel ezelőtt elérkezettnek látta az időt arra, hogy megpályázzon egy szabadtéri vb-t, de 2025-ben az infrastruktúra hiányosságai miatt alulmaradt Tokióval szemben, jövőre pedig Peking ad otthont a vébének. A 2029-es és 2031-es vb-re csomagban lehetett pályázni, négy város kandidált, végül meglepetésre London és Róma maradt alul.

A 2031-es müncheni világbajnoksággal kapcsolatban nagyjából tudjuk, hogy mire számíthatunk, a bajor főváros a 2022-es Európa-bajnoksággal már bizonyított. Az már annál nagyobb kérdés, Kenya és vele együtt az afrikai kontinens hogyan fog bemutatkozni a 2029-es nairobi világbajnokságon. A hat évvel ezelőtt ugyanitt megrendezett U20-as vb-vel kapcsolatban nem érkeztek negatív kritikák, de a felnőttek szabadtéri vb-je teljesen más dimenzió, amelynél csak a nyári olimpia és a labdarúgó-világbajnokság nagyobb sport­esemény.

A 2021-es junior-vb 958-as létszáma helyett nagyjából 2200 sportolót és edzői stábját kell majd elhelyezni és kiszolgálni. Nem beszélve a világ minden tájáról érkező rajongókról, önkéntesekről vagy a média képviselőiről, akiknek a biztonságát is garantálni kell egy fejlődő országban.

Kenyának jó teszt lehet a jövő nyári labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája, amit Tanzániával és Ugandával közösen rendez. A tervek szerint Nairobiban új, 60 ezres futballstadion épül erre a célra, de szeretnék felújítani a Kasarani Stadiont is, amely a 2029-es atlétikai vb helyszínéül szolgálna. Állítólag ez a kormánygarancia volt az egyik legfontosabb, hogy a nemzetközi szövetség neki ítélje a rendezési jogot.

 „Nairobi meggyőző ajánlatot tett, amivel először viszi az atlétikai vb-t Afrikába. Kenya egyike a nagy atlétikai nemzeteknek, a sportágunk beépült a szöveteibe olyan atlétáknak köszönhetően, mint Faith Kipyegon, Eliud Kipchoge, Hellen Obiri, David Rudisha és a kétszeres olimpiai bajnok Kip Keino. Fontos volt, hogy elvigyük a vb-t Afrikába, amint a kontinensen valaki méltó házigazdának tűnik, és megfelelő színvonalú pályázatot ad be. Nairobi határozottan bebizonyította, hogy ez az ő pillanata” – mondta Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke.

Ismerve az afrikai rajongók lelkesedését, amit már májusban a botswanai váltó-vb-n is megtapasztalhattunk, ez lesz az egyik legkülönlegesebb hangulatú világbajnokság. A szervezők előtt álló kihívásokról Mwangi Muthee helyi sportszakember beszélt a kenyai Pulse Sports szakportálnak:

„Az idő gyorsan repül, a szervezőbizottságnak azonnal munkához kell látnia, mert ha csak egy év múlva teszi, az súlyos gondokat okozhat. Kétszáz ország két­ezernél több atlétáját vendégül látni olyan szint, mintha focivébét rendeznél. Szükség lesz öt-tíz új edzőpályára, ami szintén milliárdokba fog kerülni. Szerencsénk van, hogy nem a nulláról kell kezdeni, és a Kasarani Stadiont is csak fel kell újítani…”

A hétmillió lakosú Nairobi 1795 méterrel a tengerszint felett található. A magaslati levegő kedvező, soha vissza nem térő lehetőséget nyújt napjaink sztárjainak, hogy túlszárnyalják például Usain Bolt és Florence Griffith Joyner világrekordjait.

 

atlétikai vb Afrika atlétikai világbajnokság
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