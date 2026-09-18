Óriási kihívás előtt az atlétika afrikai fellegvára
Az atlétika globalitását már jó ideje ismerjük, elég csak arra gondolni, egy-egy olimpia vagy világbajnokság éremtáblája mennyire sokszínű. A 2020-as években az Egyesült Államok dominanciáját nem lehet tagadni, ugyanakkor az amerikaiak uralmán túl olyan változatosság jellemzi a sportágat, amilyet semmilyen más sportágban nem látunk.
Minden kontinensnek vannak ikonjai: Dél-Amerikában a gyaloglók erősek és Alison dos Santos révén immár világcsúcstartójuk is van 400 méteres gátfutásban; Ázsiában jelenleg a gerelyhajítók kiemelkedők, a nőknél a japán Kitagucsi Haruka nyerte a budapesti világdöntőt, az indiai szubkontinens pedig uralja a férfiszakágat; Óceániában a középtávfutók és a magasugrók viszik a prímet; Európában a rövid sprinten kívül szinte mindenben van győzelemre esélyes klasszis.
A végére hagytuk Afrikát, amelynek középső részén található kenyai, etióp, ugandai háromszög már régóta uralja a hosszútávfutást. Kenya az atlétika összesített olimpiai éremtábláján az 5. helyet foglalja el, a 117 érmét (38 arany, 44 ezüst és 35 bronz) főként a futói hozták össze. A világbajnokságok éremtábláján csak az Egyesült Államok áll előtte, az elmúlt négy évtizedben 72 arany-, 60 ezüst- és 50 bronzérmet gyűjtött.
A kenyai sportvezetőség már néhány évvel ezelőtt elérkezettnek látta az időt arra, hogy megpályázzon egy szabadtéri vb-t, de 2025-ben az infrastruktúra hiányosságai miatt alulmaradt Tokióval szemben, jövőre pedig Peking ad otthont a vébének. A 2029-es és 2031-es vb-re csomagban lehetett pályázni, négy város kandidált, végül meglepetésre London és Róma maradt alul.
A 2031-es müncheni világbajnoksággal kapcsolatban nagyjából tudjuk, hogy mire számíthatunk, a bajor főváros a 2022-es Európa-bajnoksággal már bizonyított. Az már annál nagyobb kérdés, Kenya és vele együtt az afrikai kontinens hogyan fog bemutatkozni a 2029-es nairobi világbajnokságon. A hat évvel ezelőtt ugyanitt megrendezett U20-as vb-vel kapcsolatban nem érkeztek negatív kritikák, de a felnőttek szabadtéri vb-je teljesen más dimenzió, amelynél csak a nyári olimpia és a labdarúgó-világbajnokság nagyobb sportesemény.
A 2021-es junior-vb 958-as létszáma helyett nagyjából 2200 sportolót és edzői stábját kell majd elhelyezni és kiszolgálni. Nem beszélve a világ minden tájáról érkező rajongókról, önkéntesekről vagy a média képviselőiről, akiknek a biztonságát is garantálni kell egy fejlődő országban.
Kenyának jó teszt lehet a jövő nyári labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája, amit Tanzániával és Ugandával közösen rendez. A tervek szerint Nairobiban új, 60 ezres futballstadion épül erre a célra, de szeretnék felújítani a Kasarani Stadiont is, amely a 2029-es atlétikai vb helyszínéül szolgálna. Állítólag ez a kormánygarancia volt az egyik legfontosabb, hogy a nemzetközi szövetség neki ítélje a rendezési jogot.
„Nairobi meggyőző ajánlatot tett, amivel először viszi az atlétikai vb-t Afrikába. Kenya egyike a nagy atlétikai nemzeteknek, a sportágunk beépült a szöveteibe olyan atlétáknak köszönhetően, mint Faith Kipyegon, Eliud Kipchoge, Hellen Obiri, David Rudisha és a kétszeres olimpiai bajnok Kip Keino. Fontos volt, hogy elvigyük a vb-t Afrikába, amint a kontinensen valaki méltó házigazdának tűnik, és megfelelő színvonalú pályázatot ad be. Nairobi határozottan bebizonyította, hogy ez az ő pillanata” – mondta Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke.
Ismerve az afrikai rajongók lelkesedését, amit már májusban a botswanai váltó-vb-n is megtapasztalhattunk, ez lesz az egyik legkülönlegesebb hangulatú világbajnokság. A szervezők előtt álló kihívásokról Mwangi Muthee helyi sportszakember beszélt a kenyai Pulse Sports szakportálnak:
„Az idő gyorsan repül, a szervezőbizottságnak azonnal munkához kell látnia, mert ha csak egy év múlva teszi, az súlyos gondokat okozhat. Kétszáz ország kétezernél több atlétáját vendégül látni olyan szint, mintha focivébét rendeznél. Szükség lesz öt-tíz új edzőpályára, ami szintén milliárdokba fog kerülni. Szerencsénk van, hogy nem a nulláról kell kezdeni, és a Kasarani Stadiont is csak fel kell újítani…”
A hétmillió lakosú Nairobi 1795 méterrel a tengerszint felett található. A magaslati levegő kedvező, soha vissza nem térő lehetőséget nyújt napjaink sztárjainak, hogy túlszárnyalják például Usain Bolt és Florence Griffith Joyner világrekordjait.