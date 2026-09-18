Már lehet regisztrálni a HUNBASKET Fantasy League 2026–2027-es idényére

A játék lényeg nem változott: egy meghatározott összegből kell csapatot „vásárolnia” mindenkinek, és a kosarasok való életben nyújtott teljesítménye alapján adódik össze egy-egy fantasy együttes pontszáma.

Nemrég megnyílt a jelentkezés az új idényre, az alábbi linken lehet összeállítani a kigondolt – és egyben a büdzsébe beleférő – csapatokat: https://fantasy.hunbasket.hu/

Aki az előző két szezon valamelyikében regisztrált, az ugyanazzal a felhasználónév-jelszó párossal be tud lépni.

A játékszabályok erre az idényre változatlanok. Továbbra is 8 fős együtteseket kell létrehozni 100 egységnyi pénzből, 5 kezdőt és 3 cserét kell vásárolni a megadott lehetőségekkel – a backcourt (hátvéd) és frontcourt (csatár vagy center) játékosok aránya a kezdőben 2-3 vagy 3-2, a cseréknél pedig 1-2 vagy 2-1 lehet.

A fantasy csapatok pontjait a játékosok valós statisztikája adja az alábbi szorzóval:

Szerzett pont: 1 pont

Lepattanó: 1.2 pont

Gólpassz: 1.5 pont

Blokk: 3 pont

Labdaszerzés: 3 pont

Labdaeladás: -1 pont

Minden csapatnak ki kell jelölnie egy csapatkapitányt, akinek a pontjai duplán számítanak az adott héten, a cserék pontjai feleződnek, illetve a cserék között kijelölt hatodik ember pontjai 0.75-ös szorzóval kerülnek számításba.

Hetente két játékost lehet cserélni a piacról, illetve ha valaki az előző héten nem cserélt egyet sem, akkor a következőn hármat tud – háromnál többet nem lehet akkor sem, ha valaki hetekig nem cserél senkit a csapatából. A piac minden hétfőn nyit, és mindig a hét első mérkőzésének kezdetekor zárul – akkor is, ha a hét első találkozója hétfő este van. Ha a hét első meccse elindul, akkor már nem lehet azon a héten játékost cserélni.

A játékosok árai a teljesítményük függvényében folyamatosan változnak.

Ha egy játékos két mérkőzést játszik egy héten, akkor természetesen mindkét meccse számít, ha viszont egyet sem, akkor azon a héten magától értetődő módon nem kap pontot.

Van néhány újdonság is az idei szezonra is

Új design: A játékoskártyák megújult vizuális megjelenést kaptak.

Visszavonható cserék: Az adott héten végrehajtott cserék a piaczárásig visszavonhatók – ez nagyobb rugalmasságot ad a keret összeállításában.

Részletesebb játékosteljesítmény-adatok: Bővebb statisztikák érhetők el a játékosokról, amelyek megkönnyítik a csapatválasztást.

Egyéni ranglistapozíció követése a profilban: A profilokban hétről hétre visszanézhető a ranglistás helyezés alakulása, így végigkövethető a teljes szezonbeli teljesítmény.

Baráti ranglisták: A fantasy ligák alapja a barátok, az egymás elleni játék. Ez a lehetőség mostantól adott, hiszen privát ranglistákat lehet létrehozni az ismerősökkel.

Mérkőzések utáni pontfrissítés: A fantasy pontok már az egyes mérkőzéseket követően frissülnek, nem csak a nap végén, így gyorsabban lesznek elérhetőek az eredmények.

A teljes játékszabályzat ezen a linken elérhető!

A HUNBASKET Fantasy League idén is hirdet havi győzteseket, akik az adott hónapban a legtöbb pontot szerezték – az első nyertes idén is szeptember-október hónap összevont győztese lesz, miután szeptemberben mindössze egyetlen fordulót rendeznek a nőknél, a férfiaknál pedig az első forduló után még két előrehozott mérkőzést. Minden havi nyertes egy G-Adam Kiadó által kiadott könyvvel lesz gazdagabb, amelyet saját maga választhat ki a sportkonyvek.hu oldalon.

A fantasy szezon, mint mindig, most is a női és a férfi élvonal alapszakaszának végén zárul.

A legjobbak az alábbi díjakban részesülnek a Női A csoportban:

1. hely: Két-két belépő a 2027-es női Európa-bajnokság magyar csapatot érintő csoportmérkőzéseire. Ha nem jut ki a magyar csapat az Eb-re, akkor a nyeremény két-két belépő a 2027-es férfi világbajnokság magyar csapatot érintő csoportmérkőzéseire. Ha a férfi válogatott sem jut ki a vb-re, akkor a nyeremény két-két belépő a női Eb bármelyik három csoportmérkőzésére.

2. hely: Egy női válogatott által aláírt mez, egy férfi válogatott által aláírt labda és két könyv a G-Adam Kiadótól.

3. hely: Két belépő a női válogatott soron következő hazai tétmérkőzésre, illetve egy könyv a G-Adam Kiadótól.

A Férfi A csoportban első három helyen végző játékos pedig az alábbi díjakat kapja:

1. hely: Két-két belépő a 2027-es férfi világbajnokság magyar csapatot érintő csoportmérkőzéseire. Ha nem jut ki a magyar csapat az vb-re, akkor a nyeremény két-két belépő a 2027-es női Európa-bajnokság magyar csapatot érintő csoportmérkőzéseire. Ha a női válogatott sem jut ki az Eb-re, akkor a nyeremény két-két belépő a női Eb bármelyik három csoportmérkőzésére.

2. hely: Egy férfi válogatott által aláírt mez, egy női válogatott által aláírt labda, illetve két könyv a G-Adam Kiadótól.

3. hely: Két belépő a férfi válogatott soron következő hazai tétmérkőzésére, illetve egy könyv a G-Adam Kiadótól.

HUNBASKET Fantasy – Hozd össze az álomcsapatod!