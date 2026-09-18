Újabb öt feljelentést tett a Belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség működésének ügyében

Pósfai Gábor azt mondta, hogy újabb mérföldkőhöz érkeztek az elmúlt hónapok átvilágítási folyamatai: feljelentés született öt olyan ügyben, amelyek során a kormány véleménye szerint tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy kifejezetten nagy vagyoni hátrányt idéztek elő a közvagyont érintően.

Az esetekben közös, hogy mindegyik valamilyen módon kötődik a Nemzeti Sportügynökség tevékenységéhez, illetve az általa kezelt ingatlanokhoz és ingóságokhoz – tette hozzá a belügyminiszter.

Pósfai Gábor közlése szerint a feljelentések indoklásai között szerepel például „versenyeztetés nélküli jogosulatlan előnyszerzés vagyonhasznosítási pályázat és bérleti jogviszony tekintetében”.

Az indoklások sorában említette a mélyen a valós piaci ár és a korábban megfogalmazott becslések alapján megállapított bérleti díjakat, a versenyeztetési szabályok kijátszását, a kötelező nyilvános pályáztatás tudatos megkerülését, állami ingatlanok és ingóságok ingyenes, határozatlan idejű használatba adását, valamint eszközök jelentősen túlárazott beszerzését.

„A megkezdett átvilágítási folyamatok ezzel közel sem értek véget, tovább folytatjuk a kérdéses döntések és szerződések feltárását” – mondta a tárcavezető.

A BM később azt közölte az MTI-vel, hogy az egyik esetben egy évnél rövidebb szerződések sorozatával adtak bérbe állami ingatlant. A bérlővel a folyamatos és dokumentált késedelme ellenére a szerződéses kapcsolatot fenntartották, így több mint 100 millió forintos tartozás halmozódott fel az állami vagyonkezelő felé.

A közlemény szerint egy alapítvány a kormányhatározatban nevesített ingatlanokon túl nagy mennyiségű ingóságot (például sporteszközöket, bútorokat, egyéb berendezéseket) is ingyen használhatott, miközben az üzemeltetésért mindössze egy jelképes, havi 50 000 forintos közüzemi átalánydíjat fizetett.

Az ingóságok beszerzése során kirívó túlárazások történtek, például egyetlen ugrálókötélért mintegy 1.3 millió forintot fizettek állami forrásból – tették hozzá.

„Véleményünk szerint egy korábbi vezető munkaszerződése és annak jóváhagyási körülményei is rendkívül kirívóak. A határozott időre szóló szerződés szerintünk egyoldalúan, az állami tulajdonú munkáltató számára kifejezetten hátrányos, a munka törvénykönyvétől és a piaci gyakorlattól is merőben eltérő feltételeket tartalmazott” – fogalmaztak.

A BM szeptember 7-én tudatta az MTI-vel, hogy Pósfai Gábor felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Bíró Pétert.

A BM akkori közleménye szerint a tárcavezető – mint a tulajdonosi joggyakorló képviselője – a zrt. vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök-vezérigazgató kinevezéséig látja el a feladatát.

A szervezet honlapja szerint az ügynökség fő feladata a hazai olimpiai központok, stratégiai sportlétesítmények, multifunkciós csarnokok és a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban épült tanuszodák fenntartása és működtetése.