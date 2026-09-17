Elkezdődött Kovács Bendegúz csapatba építése, ám megrekedt a folyamat



NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT Kovács Bendegúz. A 19 éves támadó júniusban még szerepelt Marco Rossi válogatott keretében, ezúttal viszont kimaradt az Ukrajna, Észak-Írország és Grúzia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő együttesből – alighanem csalódást keltőn alakult számára az új idény, és most a válogatott meghívó sem érkezett.

A szövetségi kapitány döntésének háttere ugyanakkor világos. A fiatal középcsatár az évad első heteiben elsősorban a holland másodosztályban szereplő Jong AZ-ben kapott lehetőséget, három gólt szerzett és egy gólpasszt adott, az Eredivisie-ben viszont csak a Willem II ellen, a legutóbbi fordulóban játszott néhány percet. Marco Rossi lapunk kérdésére egyértelművé tette, mit vár tőle az újabb meghívóhoz.

„Játszania kell. Egyszerűen nem futballozik eleget az első csapatban, a holland másodosztály pedig nem nevezhető az európai labdarúgás csúcsának. Kedvelem őt, de meccsekre és játékpercekre van szüksége. Júniusban azért hívtuk meg, mert szerettük volna közelebbről megnézni, milyen képességeket tud hozzátenni a mi játékunkhoz, miben tud mást nyújtani a többiekhez képest. Összességében jó benyomást tett ránk, úgyhogy reméljük, az AZ első csapatában sokkal több játékpercet kap.”

Alkmaarban pontosan tudják, milyen potenciál van Kovács Bendegúzban, hiszen a nyáron szerződést hosszabbítottak vele (FOTÓ: IMAGO IMAGES)

Marco Rossi szavaiból kirajzolódik, hogy Kovács Bendegúz továbbra is a válogatott látókörében van, a kapitány azonban rendszeres első csapatos játékot vár tőle. A helyzet azonban éppen azért válik érdekessé, mert a csatár az előző idényben felnőttszinten ugyancsak a Jong AZ-ben termelte a gólokat – az első együttesben úgy lehetne értékelni, hogy átesett a tűzkeresztségen, ez mégis elegendő volt ahhoz, hogy Rossi meghívja a júniusi összetartásra.

Profilja alapján érthető, miért indult el a beépítése. A modern középcsatárok több fontos jellemzője is megvan benne, erős, jól mozog a kapu előtt és különösen értékes fegyvere a bal lába. Magyarországon, de még Európa-szerte is kevés hasonló adottságú, fiatal támadót látni, ezért hosszabb távon aligha kérdés, hogy érdemes rá építeni – a folyamat júniusban elkezdődött, a mostani kimaradás viszont óhatatlanul lassítja.

Innen nézve az AZ szerepe még érdekesebb. A holland klub július végén 2029 nyaráig, további egyéves opcióval hosszabbította meg a szerződését, és az első csapat játékosaként számol vele – Niels van Duinen technikai igazgató akkor korosztálya és posztja egyik legnagyobb tehetségének nevezte. Az előző idényben nyolc gólt szerzett 14 másodosztályú bajnokin, kilencet az UEFA Ifjúsági Ligában, miközben az Eredivisie-ben és a Konferencialigában is bemutatkozott.

Ehhez képest az új idény első heteiben alig kapott esélyt a felnőttek között. A Jong AZ-ben szerzett játékpercek természetesen segítik, hogy meccsben maradjon, és egy 19 éves csatár fokozatos beépítése önmagában érthető szakmai döntés, kérdés azonban, milyen ütemben tervezi az AZ megtenni vele a következő lépést, miután hosszú távra magához láncolta, és egyértelműen nagy jövőt jósolt neki.

Ennek a válogatott szempontjából közvetlen következménye van: Marco Rossi hátrébb, de legalábbis Jurek Gábor és Szalai József mögé sorolta, mert a kispadozása miatt kevés játékperc áll a neve mellett klubja első csapatában – vagyis a következő lépés elsősorban Alkmaarban vár rá.