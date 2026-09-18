Szigorú összeférhetetlenségi szabályok jönnek a sportban

Az MTI beszámolója szerint a kormányfő úgy fogalmazott: a magyar sportot, „az egyik nemzeti büszkeségünket” az évek során fokozatosan „politikai befolyási övezetté változtatták, elfoglalták a sportágakat, a fideszes politikusok hűbérbirtokukként kezelték a szövetségeket, egyesületeket”.

Magyar Péter közölte: két új jogszabállyal olyan változtatásokat szándékoznak bevezetni, mint a személyi összeférhetetlenség, valamint négyéves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott egyesületnél vagy szövetségnél.

Olyan törvényjavaslatot nyújtanak be az Országgyűlésnek, amely alapján a jövőben nem tölthetnek be vezető tisztséget a sportszövetségeknél és a nagyobb, 500 főnél több sportolót foglalkoztató sportegyesületeknél a miniszterek, az államtitkárok, a helyettes államtitkárok, a kormánybiztosok, a miniszterelnöki biztosok, a pártelnökök, az országgyűlési képviselők és az EP-képviselők. A többségi állami tulajdonú cégek vezetőire is vonatkozó szabály a kisebb helyi sportegyesületeket nem érinti.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a tilalom a tisztség megszűnésétől kezdve négy évig fennmarad, vagyis ha valaki lemond a politikai tisztségéről, akkor sem lehet számára „menekülési útvonal” egy sportegyesület vagy sportszövetség vezetői posztja. A jelenleg is hivatalban lévő érintetteknek a törvény hatályba lépése után harminc napon belül kell nyilatkozniuk az összeférhetetlenségükről.

A sajtótájékoztatón Magyar Péter több olyan politikust felsorolt, aki a közelmúltban távozott sportszövetség éléről, és megnevezett olyanokat is – Szijjártó Pétert, a Kispest-Honvéd, Kubatov Gábort, a Ferencváros és Deutsch Tamást, az MTK elnökét –, akik jelenleg is sportegyesületet vezetnek, ám az elhangzottak értelmében, a törvényjavaslat parlamenti elfogadása esetén, vonatkozik rájuk az összeférhetetlenség.

„Félre ne értsék a ferencvárosi szurkolók, én is az vagyok, és gratulálok a Celtic elleni tegnapi győzelemhez” – zárta le a sajtótájékoztató sporttal foglalkozó részét Magyar Péter.

Kubatov Gábor a Facebookon így reagált: „A mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól. Holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni! Küzdeni mindig, feladni soha!” Deutsch Tamás szintén posztolt a közösségi médiában: „Az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter. Hajrá, kékek, hajrá, MTK!”