Heti program: a Ferencváros az El-ben lép pályára; NB I, elitligák és kézi BL
SZEPTEMBER 14., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
19.30: a 4. forduló sorsolása (Tv: M4 Sport)
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
20.45: Leeds United–Newcastle United (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
18.30: Como–Parma
18.30: Torino–Roma (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
21.00: Villarreal–Real Betis (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
Kedd, 2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.30: Cleveland Guardians–Chicago White Sox (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1133 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
16.00: Szerbia–Hollandia (Tv: Sport2)
TENISZ
WTA 500-AS TORNA, GUADALAJARA
18.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Udvardy Panna, Emiliana Arango (magyar, kolumbiai)–Yvonne Cavallé, Lara Salden (spanyol, belga)
WTA 250-ES TORNA, SAO PAULO
15.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
SZEPTEMBER 15., KEDD
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója, Telki (Tv: M4 Sport)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.30: Peterborough United (III.)–Barnsley (III.)
20.45: West Ham United (II.)–Fulham
21.00: Ipswich Town–Arsenal (Tv: Arena4)
21.00: Liverpool FC–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
21.00: Reading (III.)–Brentford
OLASZ KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
18.00: Genoa–Südtirol (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Fiorentina–Pisa (II.)
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
19.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler2)
20.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler1)
21.30: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–Kisvárda Master Good SE
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
19.00: Franciaország–Németország (Tv: Sport2)
SZEPTEMBER 16., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: Omonia Nicosia (ciprusi)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Ararat Armenia (örmény)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–NK Celje (szlovén)
21.00: Milan (olasz)–Benfica (portugál)
21.00: Olimpiakosz (görög)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
21.00: RSC Anderlecht (belga)–Olympique Lyon (francia)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rennes (francia)
21.00: Sunderland (angol)–AZ (holland) (Tv: Sport2)
21.00: Hapoel Beer-Sheva (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: Everton–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)
20.45: Fleetwood Town (IV.)–Sheffield United (III.)
21.00: Coventry City–Aston Villa
21.00: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
19.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)
19.00: RC Deportivo–Sevilla (Tv: Spíler1)
21.30: FC Barcelona–Racing Santander (Tv: Spíler2)
21.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler1)
NŐI NB I
8. FORDULÓ
13.00: MTK–Újpest FC
13.00: Pécs–Astra Hungary
15.00: Kispest-Honvéd–Puskás Akadémia
15.00: Szent Mihály–Ferencváros
16.00: Szekszárd–ETO FC
17.00: Videoton–DVTK
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
18.45: Vardar 1961 (északmacedón)–Nantes (francia)
C-CSOPORT
20.45: PSG (francia)–RK Zagreb (horvát)
D-CSOPORT
18.45: GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged, Svendborg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Kristianstad (norvég)–Sporting (portugál)
F-CSOPORT
20.45: Kolstad (norvég)–Kielce (lengyel)
NŐI NB I
18.00: FTC-Toyota Kovács–MTK Budapest
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
18.00: Lengyelország–Bulgária (Tv: Sport2)
SAKK
12.00: Sakkolimpia, Szamarkand, 1. forduló
SZEPTEMBER 17., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: OFI Kréta (görög)–TSG 1899 Hoffenheim (német)
18.45: Levszki Szófia (bolgár)–FC Salzburg (osztrák)
21.00: Juventus (olasz)–NEC (holland)
21.00: Real Sociedad (spanyol)–AFC Bournemouth (angol)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Celtic FC (skót)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a nemzeti Sportrádióban!
21.00: Crystal Palace (angol)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Besiktas (török)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Lilleström (norvég)–Torreense (portugál)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.30: Manchester City–Norwich City (II.) (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
19.00: Real Betis–Getafe (Tv: Spíler2)
21.30: Málaga–Villarreal (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Buffalo Bills–Detroit Lions (Tv: Arena4)
DARTS
WORLD SERIES OF DARTS
19.00: 1. nap, Amszterdam (Tv: Sport1)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.45: Porto (portugál)–Partizan (szerb)
B-CSOPORT
18.45: Wisla Plock (lengyel)–Melsungen (német) (Tv: Sport2)
C-CSOPORT
18.45: Celje (szlovén)–Aalborg (dán)
E-CSOPORT
20.45: Montpellier (francia)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)
20.45: Skanderborg (dán)–Dinamo Bukarest (román)
F-CSOPORT
20.45: Kriens (svájci)–Magdeburg (német)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport1)
ÖKÖLVÍVÁS
Európa-bajnokság, Szófia, első versenynap
SAKK
12.00: Sakkolimpia, Szamarkand, 2. forduló
SZEPTEMBER 18., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
8. FORDULÓ
19.30: Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
21.00: Brentford–Chelsea (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
20.45: Monaco–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
20.30: Bayern München–Union Berlin (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
20.45: Monza–Sassuolo
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Elche (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
WORLD SERIES OF DARTS
19.00: 2. nap, Amszterdam (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
ALAPSZAKASZ, NYITÓ NAP
15.00: FEHA19–DVTK Jegesmedvék
17.30: Corona Brasov–Háromszéki Ágyúsok
18.00: Újpesti TE–Gyergyói HK
18.30: Debreceni EAC–SC Csíkszereda
OSZTRÁK LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.30: Ferencváros–HK Olimpija (szlovén) – élőben a nemzeti Sportrádióban!
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Black Wings Linz (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: PLER-Budapest–Liqui Moly NEKA
18.00: ETO University HT–Mol Tatabánya KC – élőben a nemzeti Sportrádióban!
18.00: Ferencvárosi TC–One Veszprém HC (Tv: Sport1)
NŐI NB I
18.00: Eszterházy SC–NEKA
FÉRFI BUNDESLIGA
19.45: Eisenach–THW Kiel (Tv: Sport1)
SAKK
12.00: Sakkolimpia, Szamarkand, 3. forduló
TENISZ
DAVIS-KUPA, OSZTÁLYOZÓ
Luxemburg–Magyarország
TORNA
15.00: Challenge világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria, selejtezők
SZEPTEMBER 19., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
8. FORDULÓ
17.00: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a nemzeti Sportrádióban!
19.30: Debreceni VSC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a nemzeti Sportrádióban!
NB II
8. FORDULÓ
16.00: FC Nagykanizsa–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Diósgyőri VTK–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!
19.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!
19.00: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
NB III
ÉSZAKKELETI CSOPORT
8. FORDULÓ
15.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni VSC II
15.00: Eger SE–Mátészalkai MTK
16.00: Tarpa SC–Salgótarjáni BTC
16.00: Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II
16.00: Ózd-Sajóvölgye–Gödöllői SK
16.00: Debreceni EAC–Hajdúnánás FK
16.00: Füzesabonyi SC–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
13.00: Komárom VSE–ETO Akadémia
16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár
16.00: Zalaegerszegi TE FC II–Haladás FC
16.00: VSC 2015 Veszprém–Opus Tigáz Tatabánya
16.00: Király SE–FC Sopron
18.00: Dorogi Bányász FC–Puskás Akadémia FC II
DÉLKELETI CSOPORT
15.00: Békéscsaba 1912 Előre–Hódmezővásárhelyi FC
16.00: Szolnoki MÁV FC–Monor SE
16.00: Szegedi VSE–Gyulai Termál FC
16.00: Sándorfalvi SKE–BKV Előre
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Paksi FC II–Budafoki MTE
15.00: Ferencvárosi TC II–Iváncsa KSE
16.00: Érdi VSE–Sárbogárd SE
16.00: ReBase Majosi SE–Kaposvári Rákóczi FC
16.00: Dunaharaszti MTK–PTE-PEAC
17.00: Pécsi MFC–MTK Budapest II
18.00: Budaörs–Szekszárdi UFC
NŐI NB I
9. FORDULÓ
14.00: Ferencváros–MTK
14.00: ETO FC–Pécs
15.00: Újpest–Szekszárd
16.00: DVTK–Szent Mihály
16.00: Puskás Akadémia–Videoton
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
13.30: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Spíler1)
16.00: Brighton & Hove Albion–Arsenal (Tv: Spíler1)
16.00: Everton–Ipswich Town
16.00: Newcastle United–Hull City
18.30: Nottingham Forest–Coventry City (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
8. FORDULÓ
16.00: Wrexham–Southampton (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
17.15: Paris FC–Strasbourg
20.45: Angers–Troyes
20.45: Le Mans–Lorient
20.45: Lyon–Rennes
20.45: Toulouse–Le Havre
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
15.30: Borussia Mönchengladbach–Mainz
15.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)
15.30: Hamburger SV–1. FC Köln
15.30: Werder Bremen–Augsburg
18.30: VfB Stuttgart–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
13.00: Karlsruher SC–1. FC Nürnberg (Tv: Arena4)
20.30: Dynamo Dresden–Hertha BSC (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
15.00: Bologna–Torino
15.00: Udinese–Cagliari
18.00: Roma–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Venezia–Lazio (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
14.00: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Athletic Bilbao–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Racing Santander (Tv: Spíler2)
21.00: Sevilla–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: Tampa Bay Rays–Boston Red Sox (Tv: Sport1)
DARTS
WORLD SERIES OF DARTS
13.00 és 19.00: 3. nap, Amszterdam (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana (szlovén) – élőben a nemzeti Sportrádióban!
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Sola HK (norvég)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Dortmund (német)–CSM Bucuresti (román)
18.00: Ljubljana (szlovén)–Esbjerg (dán)
B-CSOPORT
18.00: Podravka (horvát)–Metz (francia)
FÉRFI NB I
18.00: Budai Farkasok-Rév–Csurgói KK
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklósi KSK
NŐI NB I
16.30: Alba Fehérvár KC–Moyra-Budaörs United Shipping
18.00: Mol Esztergom–Vasas SC (Tv: Sport1)
18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC
MOTORSPORT
MOTOGP
OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG
10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)
12.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)
13.30: Moto2, időmérő (Tv: Match4)
14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)
RÖPLABDA
Férfi Európa-bajnokság, nyolcaddöntő, Szófia
SAKK
12.00: Sakkolimpia, Szamarkand. 4. forduló
TENISZ
DAVIS-KUPA, OSZTÁLYOZÓ
13.55: Luxemburg–Magyarország (Tv: M4 Sport)
TORNA
15.00: Challenge világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria, szerenkénti döntők
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ
C-CSOPORT, SPLIT
20.00: EPS-Honvéd–Panathinaikosz (görög)
SZEPTEMBER 20., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
8. FORDULÓ
14.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a nemzeti Sportrádióban!
17.00: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a nemzeti Sportrádióban!
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a nemzeti Sportrádióban!
NB II
8. FORDULÓ
16.00: Szentlőrinc SE–BVSC-Zugló (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: Karcagi SE–HR-Rent Kozármisleny (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–Tiszakécskei LC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB III
ÉSZAKKELETI CSOPORT
8. FORDULÓ
16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: 1908 SZAC Budapest–Bicskei TC
16.00: Sárisápi BSE–Balatonalmádi SE
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Kispest-Honvéd FC II–Újpest FC II
11.00: Vasas FC II–Csepel SC
16.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–ESMTK
16.00: Meton-FC Dabas SE–III. kerületi TVE
NŐI NB I
9. FORDULÓ
16.00: Astra Hungary–Kispest-Honvéd
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
15.00: AFC Bournemouth–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Leeds United–Crystal Palace
15.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Match4)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
15.00: Auxerre–Brest
17.15: Nice–Lille
20.45: Marseille–PSG
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
15.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig (Tv: Arena4)
17.30: Schalke 04–Elversberg
19.30: Paderborn–Hoffenheim
OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
12.30: Fiorentina–Napoli
15.00: Frosinone–Como
15.00: Parma–Genoa
18.00: Juventus–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)
SKÓT CHAMPIONSHIP
7. FORDULÓ
13.00: Celtic–Rangers (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
14.00: Getafe–Málaga (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Deportivo–Real Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers
19.00: Baltimore Ravens–New Orleans Saints
19.00: Chicago Bears–Minnesota Vikings
19.00: Houston Texans–Cincinnati Bengals
19.00: New England Patriots–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
19.00: New York Jets–Green Bay Packers
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Cleveland Browns
19.00: Tennessee Titans–Philadelphia Eagles
22.05: Denver Broncos–Jacksonville Jaguars
22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders
22.25: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks
22.25: Dallas Cowboys–Washington Commanders (Tv: Arena4)
22.25: San Francisco 49ers–Miami Dolphins
Hétfő, 2.20: Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)
DARTS
WORLD SERIES OF DARTS
13.00: negyeddöntő, Amszterdam (Tv: Sport2)
19.00: elődöntő, Amszterdam (Tv: Sport2)
DUATLON
12.10: Rövid távú országos bajnokság, Ajka
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
14.00: Újpesti TE–SC Csíkszereda (Tv: M4 Sport+)
17.30: FEHA19–Gyergyói HK
18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Dunaújvárosi Acélbikák
KERÉKPÁR
Országúti világbajnokság, Montreál, időfutam, 39,2 km
15.00: nők (Tv: M4 Sport+)
18.45: férfiak (Tv: M4 Sport+)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Buducsnoszt (északmacedón)–Brest (francia)
B-CSOPORT
14.00: Storhamar HE (norvég)–Győri Audi ETO KC, Hamar (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
14.00: NHF (dán)–Blomberg-Lippe (német)
16.00: Bistrita (román)–Odense (dán) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
18.00: Eger Eszterházy SzSE–Bepelog Dabas
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Balatonfüredi KSE
NŐI NB I
18.00: Váci NKSE–DVSC Skyline (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
WNBA
22.00: Indiana Fever–Washington Mystics (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
MOTOGP
OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG
11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
Férfi Európa-bajnokság, nyolcaddöntő, Szófia, Torino
SAKK
12.00: Sakkolimpia, Szamarkand, 5. forduló,
TORNA
15.00: Challenge világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria, szerenkénti döntők
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ
C-CSOPORT, SPLIT
12.00: Jadran Split (horvát)–EPS-Honvéd