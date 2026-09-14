Heti program: a Ferencváros az El-ben lép pályára; NB I, elitligák és kézi BL

SZEPTEMBER 14., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

19.30: a 4. forduló sorsolása (Tv: M4 Sport)

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

20.45: Leeds United–Newcastle United (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

18.30: Como–Parma

18.30: Torino–Roma (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

21.00: Villarreal–Real Betis (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Kedd, 2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Kedd, 0.30: Cleveland Guardians–Chicago White Sox (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1133 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

16.00: Szerbia–Hollandia (Tv: Sport2)

TENISZ

WTA 500-AS TORNA, GUADALAJARA

18.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne: Udvardy Panna, Emiliana Arango (magyar, kolumbiai)–Yvonne Cavallé, Lara Salden (spanyol, belga)

WTA 250-ES TORNA, SAO PAULO

15.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

SZEPTEMBER 15., KEDD

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója, Telki (Tv: M4 Sport)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.30: Peterborough United (III.)–Barnsley (III.)

20.45: West Ham United (II.)–Fulham

21.00: Ipswich Town–Arsenal (Tv: Arena4)

21.00: Liverpool FC–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

21.00: Reading (III.)–Brentford

OLASZ KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

18.00: Genoa–Südtirol (II.) (Tv: Arena4)

21.00: Fiorentina–Pisa (II.)

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

19.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler2)

20.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler1)

21.30: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–Kisvárda Master Good SE

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

19.00: Franciaország–Németország (Tv: Sport2)

SZEPTEMBER 16., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: Omonia Nicosia (ciprusi)–Celta Vigo (spanyol)

18.45: Ararat Armenia (örmény)–Sparta Praha (cseh)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–NK Celje (szlovén)

21.00: Milan (olasz)–Benfica (portugál)

21.00: Olimpiakosz (görög)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

21.00: RSC Anderlecht (belga)–Olympique Lyon (francia)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rennes (francia)

21.00: Sunderland (angol)–AZ (holland) (Tv: Sport2)

21.00: Hapoel Beer-Sheva (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.45: Everton–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)

20.45: Fleetwood Town (IV.)–Sheffield United (III.)

21.00: Coventry City–Aston Villa

21.00: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

19.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

19.00: RC Deportivo–Sevilla (Tv: Spíler1)

21.30: FC Barcelona–Racing Santander (Tv: Spíler2)

21.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler1)

NŐI NB I

8. FORDULÓ

13.00: MTK–Újpest FC

13.00: Pécs–Astra Hungary

15.00: Kispest-Honvéd–Puskás Akadémia

15.00: Szent Mihály–Ferencváros

16.00: Szekszárd–ETO FC

17.00: Videoton–DVTK

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.45: Vardar 1961 (északmacedón)–Nantes (francia)

C-CSOPORT

20.45: PSG (francia)–RK Zagreb (horvát)

D-CSOPORT

18.45: GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged, Svendborg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Kristianstad (norvég)–Sporting (portugál)

F-CSOPORT

20.45: Kolstad (norvég)–Kielce (lengyel)

NŐI NB I

18.00: FTC-Toyota Kovács–MTK Budapest

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

18.00: Lengyelország–Bulgária (Tv: Sport2)

SAKK

12.00: Sakkolimpia, Szamarkand, 1. forduló

SZEPTEMBER 17., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: OFI Kréta (görög)–TSG 1899 Hoffenheim (német)

18.45: Levszki Szófia (bolgár)–FC Salzburg (osztrák)

21.00: Juventus (olasz)–NEC (holland)

21.00: Real Sociedad (spanyol)–AFC Bournemouth (angol)

21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Celtic FC (skót)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a nemzeti Sportrádióban!

21.00: Crystal Palace (angol)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Besiktas (török)–Olympique Marseille (francia)

21.00: Lilleström (norvég)–Torreense (portugál)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.30: Manchester City–Norwich City (II.) (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

19.00: Real Betis–Getafe (Tv: Spíler2)

21.30: Málaga–Villarreal (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Buffalo Bills–Detroit Lions (Tv: Arena4)

DARTS

WORLD SERIES OF DARTS

19.00: 1. nap, Amszterdam (Tv: Sport1)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.45: Porto (portugál)–Partizan (szerb)

B-CSOPORT

18.45: Wisla Plock (lengyel)–Melsungen (német) (Tv: Sport2)

C-CSOPORT

18.45: Celje (szlovén)–Aalborg (dán)

E-CSOPORT

20.45: Montpellier (francia)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)

20.45: Skanderborg (dán)–Dinamo Bukarest (román)

F-CSOPORT

20.45: Kriens (svájci)–Magdeburg (német)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS

Európa-bajnokság, Szófia, első versenynap

SAKK

12.00: Sakkolimpia, Szamarkand, 2. forduló

SZEPTEMBER 18., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

8. FORDULÓ

19.30: Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

21.00: Brentford–Chelsea (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

20.45: Monaco–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

20.30: Bayern München–Union Berlin (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

20.45: Monza–Sassuolo

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

21.00: Espanyol–Elche (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

WORLD SERIES OF DARTS

19.00: 2. nap, Amszterdam (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ALAPSZAKASZ, NYITÓ NAP

15.00: FEHA19–DVTK Jegesmedvék

17.30: Corona Brasov–Háromszéki Ágyúsok

18.00: Újpesti TE–Gyergyói HK

18.30: Debreceni EAC–SC Csíkszereda

OSZTRÁK LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.30: Ferencváros–HK Olimpija (szlovén) – élőben a nemzeti Sportrádióban!

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Black Wings Linz (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–Liqui Moly NEKA

18.00: ETO University HT–Mol Tatabánya KC – élőben a nemzeti Sportrádióban!

18.00: Ferencvárosi TC–One Veszprém HC (Tv: Sport1)

NŐI NB I

18.00: Eszterházy SC–NEKA

FÉRFI BUNDESLIGA

19.45: Eisenach–THW Kiel (Tv: Sport1)

SAKK

12.00: Sakkolimpia, Szamarkand, 3. forduló

TENISZ

DAVIS-KUPA, OSZTÁLYOZÓ

Luxemburg–Magyarország

TORNA

15.00: Challenge világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria, selejtezők

SZEPTEMBER 19., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

8. FORDULÓ

17.00: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a nemzeti Sportrádióban!

19.30: Debreceni VSC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a nemzeti Sportrádióban!

NB II

8. FORDULÓ

16.00: FC Nagykanizsa–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Diósgyőri VTK–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

19.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!

19.00: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

NB III

ÉSZAKKELETI CSOPORT

8. FORDULÓ

15.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni VSC II

15.00: Eger SE–Mátészalkai MTK

16.00: Tarpa SC–Salgótarjáni BTC

16.00: Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II

16.00: Ózd-Sajóvölgye–Gödöllői SK

16.00: Debreceni EAC–Hajdúnánás FK

16.00: Füzesabonyi SC–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: Komárom VSE–ETO Akadémia

16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár

16.00: Zalaegerszegi TE FC II–Haladás FC

16.00: VSC 2015 Veszprém–Opus Tigáz Tatabánya

16.00: Király SE–FC Sopron

18.00: Dorogi Bányász FC–Puskás Akadémia FC II

DÉLKELETI CSOPORT

15.00: Békéscsaba 1912 Előre–Hódmezővásárhelyi FC

16.00: Szolnoki MÁV FC–Monor SE

16.00: Szegedi VSE–Gyulai Termál FC

16.00: Sándorfalvi SKE–BKV Előre

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Paksi FC II–Budafoki MTE

15.00: Ferencvárosi TC II–Iváncsa KSE

16.00: Érdi VSE–Sárbogárd SE

16.00: ReBase Majosi SE–Kaposvári Rákóczi FC

16.00: Dunaharaszti MTK–PTE-PEAC

17.00: Pécsi MFC–MTK Budapest II

18.00: Budaörs–Szekszárdi UFC

NŐI NB I

9. FORDULÓ

14.00: Ferencváros–MTK

14.00: ETO FC–Pécs

15.00: Újpest–Szekszárd

16.00: DVTK–Szent Mihály

16.00: Puskás Akadémia–Videoton

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

13.30: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Spíler1)

16.00: Brighton & Hove Albion–Arsenal (Tv: Spíler1)

16.00: Everton–Ipswich Town

16.00: Newcastle United–Hull City

18.30: Nottingham Forest–Coventry City (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

8. FORDULÓ

16.00: Wrexham–Southampton (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

17.15: Paris FC–Strasbourg

20.45: Angers–Troyes

20.45: Le Mans–Lorient

20.45: Lyon–Rennes

20.45: Toulouse–Le Havre

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

15.30: Borussia Mönchengladbach–Mainz

15.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)

15.30: Hamburger SV–1. FC Köln

15.30: Werder Bremen–Augsburg

18.30: VfB Stuttgart–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

13.00: Karlsruher SC–1. FC Nürnberg (Tv: Arena4)

20.30: Dynamo Dresden–Hertha BSC (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

15.00: Bologna–Torino

15.00: Udinese–Cagliari

18.00: Roma–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Venezia–Lazio (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

14.00: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Racing Santander (Tv: Spíler2)

21.00: Sevilla–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

22.00: Tampa Bay Rays–Boston Red Sox (Tv: Sport1)

DARTS

WORLD SERIES OF DARTS

13.00 és 19.00: 3. nap, Amszterdam (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

16.00: Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana (szlovén) – élőben a nemzeti Sportrádióban!

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Sola HK (norvég)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Dortmund (német)–CSM Bucuresti (román)

18.00: Ljubljana (szlovén)–Esbjerg (dán)

B-CSOPORT

18.00: Podravka (horvát)–Metz (francia)

FÉRFI NB I

18.00: Budai Farkasok-Rév–Csurgói KK

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklósi KSK

NŐI NB I

16.30: Alba Fehérvár KC–Moyra-Budaörs United Shipping

18.00: Mol Esztergom–Vasas SC (Tv: Sport1)

18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC

MOTORSPORT

MOTOGP

OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG

10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)

12.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)

13.30: Moto2, időmérő (Tv: Match4)

14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)

RÖPLABDA

Férfi Európa-bajnokság, nyolcaddöntő, Szófia

SAKK

12.00: Sakkolimpia, Szamarkand. 4. forduló

TENISZ

DAVIS-KUPA, OSZTÁLYOZÓ

13.55: Luxemburg–Magyarország (Tv: M4 Sport)

TORNA

15.00: Challenge világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria, szerenkénti döntők

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ

C-CSOPORT, SPLIT

20.00: EPS-Honvéd–Panathinaikosz (görög)

SZEPTEMBER 20., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

8. FORDULÓ

14.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a nemzeti Sportrádióban!

17.00: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a nemzeti Sportrádióban!

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a nemzeti Sportrádióban!

NB II

8. FORDULÓ

16.00: Szentlőrinc SE–BVSC-Zugló (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Karcagi SE–HR-Rent Kozármisleny (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–Tiszakécskei LC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB III

ÉSZAKKELETI CSOPORT

8. FORDULÓ

16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

16.00: 1908 SZAC Budapest–Bicskei TC

16.00: Sárisápi BSE–Balatonalmádi SE

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Kispest-Honvéd FC II–Újpest FC II

11.00: Vasas FC II–Csepel SC

16.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–ESMTK

16.00: Meton-FC Dabas SE–III. kerületi TVE

NŐI NB I

9. FORDULÓ

16.00: Astra Hungary–Kispest-Honvéd

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

15.00: AFC Bournemouth–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Leeds United–Crystal Palace

15.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Match4)

17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

15.00: Auxerre–Brest

17.15: Nice–Lille

20.45: Marseille–PSG

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

15.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig (Tv: Arena4)

17.30: Schalke 04–Elversberg

19.30: Paderborn–Hoffenheim

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

12.30: Fiorentina–Napoli

15.00: Frosinone–Como

15.00: Parma–Genoa

18.00: Juventus–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

SKÓT CHAMPIONSHIP

7. FORDULÓ

13.00: Celtic–Rangers (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

14.00: Getafe–Málaga (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Deportivo–Real Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Levante (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers

19.00: Baltimore Ravens–New Orleans Saints

19.00: Chicago Bears–Minnesota Vikings

19.00: Houston Texans–Cincinnati Bengals

19.00: New England Patriots–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

19.00: New York Jets–Green Bay Packers

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Cleveland Browns

19.00: Tennessee Titans–Philadelphia Eagles

22.05: Denver Broncos–Jacksonville Jaguars

22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders

22.25: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks

22.25: Dallas Cowboys–Washington Commanders (Tv: Arena4)

22.25: San Francisco 49ers–Miami Dolphins

Hétfő, 2.20: Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)

DARTS

WORLD SERIES OF DARTS

13.00: negyeddöntő, Amszterdam (Tv: Sport2)

19.00: elődöntő, Amszterdam (Tv: Sport2)

DUATLON

12.10: Rövid távú országos bajnokság, Ajka

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

14.00: Újpesti TE–SC Csíkszereda (Tv: M4 Sport+)

17.30: FEHA19–Gyergyói HK

18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Dunaújvárosi Acélbikák

KERÉKPÁR

Országúti világbajnokság, Montreál, időfutam, 39,2 km

15.00: nők (Tv: M4 Sport+)

18.45: férfiak (Tv: M4 Sport+)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Buducsnoszt (északmacedón)–Brest (francia)

B-CSOPORT

14.00: Storhamar HE (norvég)–Győri Audi ETO KC, Hamar (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

14.00: NHF (dán)–Blomberg-Lippe (német)

16.00: Bistrita (román)–Odense (dán) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.00: Eger Eszterházy SzSE–Bepelog Dabas

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Balatonfüredi KSE

NŐI NB I

18.00: Váci NKSE–DVSC Skyline (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

WNBA

22.00: Indiana Fever–Washington Mystics (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

MOTOGP

OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG

11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

Férfi Európa-bajnokság, nyolcaddöntő, Szófia, Torino

SAKK

12.00: Sakkolimpia, Szamarkand, 5. forduló,

TORNA

15.00: Challenge világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria, szerenkénti döntők

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ

C-CSOPORT, SPLIT

12.00: Jadran Split (horvát)–EPS-Honvéd