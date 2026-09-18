Pénteki sportműsor: Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC

SZEPTEMBER 18., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

8. FORDULÓ

19.30: Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

21.00: Brentford–Chelsea (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

20.45: Monaco–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

20.30: Bayern München–Union Berlin (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

20.45: Monza–Sassuolo

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

21.00: Espanyol–Elche (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

szombat, 1.30: NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, Food City 300 (Tv: Max4)

DARTS

WORLD SERIES OF DARTS

19.00: 2. nap, Amszterdam (Tv: Sport2)

EVEZÉS

10.00: Beach sprint Európa-bajnokság, La Línea

GOLF

21.00: PGA Tour, Biltmore Championship, 2. nap

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ALAPSZAKASZ, NYITÓ NAP

15.00: FEHA19–DVTK Jegesmedvék

17.30: Corona Brasov–Háromszéki Ágyúsok

18.00: Újpesti TE–Gyergyói HK

18.30: Debreceni EAC–SC Csíkszereda

OSZTRÁK LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.30: Ferencváros–HK Olimpija (szlovén) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Black Wings Linz (osztrák)

19.15: RB Salzburg (osztrák)–EC KAC (osztrák)

19.15: TWK Innsbruck (osztrák)–HC Milano (olasz)

19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–VSV Villach (osztrák)

19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Vienna Capitals (osztrák)

19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Graz99ers (osztrák)

KERÉKPÁR

13.35: Abruzzói körverseny, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

15.30: Kampioenschap van Vlaanderen, férfiak (Tv: Eurosport1)

17.00: Luxemburgi körverseny, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–Liqui Moly NEKA

18.00: ETO University HT–Mol Tatabánya KC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Ferencvárosi TC–One Veszprém HC (Tv: Sport1)

NŐI NB I

18.00: Eszterházy SC–NEKA

FÉRFI BUNDESLIGA

19.45: Eisenach–THW Kiel (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORTOK

15.30: ONE171, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

Európa-bajnokság, Szófia

12.30 és 17.00: selejtezők

SAKK

Sakkolimpia, Szamarkand

12.00: 3. forduló

Nyílt torna: Magyarország–Szlovénia

Női torna: Magyarország–Fülöp-szigetek

SPORTLÖVÉSZET

Masped-kupa, Nemzeti lőtér

10.00: 50 m puska fekvő

13.00: 25 m gyorstüzelő pisztoly

SPORTMÁSZÁS

World Series, Csungking

13.30: férfiak és nők, gyorsasági mászás, döntő (Tv: Eurosport2)

17.00: férfiak és nők, gyorsasági mászás, döntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

DAVIS-KUPA, OSZTÁLYOZÓ

18.00: Luxemburg–Magyarország (Tv: Duna World)

Louis Van Herck–Marozsán Fábián

Alex Knaff–Piros Zsombor

WTA 500-as torna, Guadalajara

23.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 500-as torna, Szingapúr

5.00: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 250-es torna, Sao Paulo

18.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 250-es torna, Szöul

4.00: egyes, selejtező, 1. forduló

TORNA

15.00: Challenge-világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria, selejtezők

VÍZILABDA

Bajnokok Ligája, férfiak, selejtező. C-csoport (Split)

20.00: Jadran Split (horvát)–Panathinaikosz (görög)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Aranyérem az aerobik-világbajnokságon. Vendégünk Sinkó Andrea, Fejér Fruzsina és Lőcsei Zoltán

8.00: Kemény Dénes, majd Bánki József a vonalban

9.00: Botrány vagy az évszázad marketingfogása? Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 1988-ban ezen a napon kezdődtek a szöuli olimpia versenyei

12.00: Bajnokok. A többszörös magyar bajnok atlétával, Babos Ritával Szegő Tibor beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből

HazafutáS

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Szilvia

15.00: A Celtic–Ferencváros El-mérkőzés értékelése, a vonalban: Sigér Dávid

15.30: Magyaros kézilabda BL-párharc után: Fazekas Gergő és Palasics Kristóf

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Göbölyös Gábor, Kovács Erika, Thury Gábor

17.00: Gurulj be lassítva is! – magazin

17.30: Európai sporthét, beharangozó – a vonalban Czene Attila

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Közvetítés az ETO–Tatabánya férfi kézilabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György

18.30: Közvetítés a Ferencváros–Olimpija Ljubljana ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk

19.30: Közvetítés a Puskás Akadémia–Kispest-Honvéd NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc

21.30: Összeállítás az 50 éves Ronaldo Nazarióról

22.15: Sportvilág Keszi Dórával