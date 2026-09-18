Pénteki sportműsor: Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC
SZEPTEMBER 18., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
8. FORDULÓ
19.30: Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
21.00: Brentford–Chelsea (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
20.45: Monaco–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
20.30: Bayern München–Union Berlin (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
20.45: Monza–Sassuolo
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Elche (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
szombat, 1.30: NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, Food City 300 (Tv: Max4)
DARTS
WORLD SERIES OF DARTS
19.00: 2. nap, Amszterdam (Tv: Sport2)
EVEZÉS
10.00: Beach sprint Európa-bajnokság, La Línea
GOLF
21.00: PGA Tour, Biltmore Championship, 2. nap
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
ALAPSZAKASZ, NYITÓ NAP
15.00: FEHA19–DVTK Jegesmedvék
17.30: Corona Brasov–Háromszéki Ágyúsok
18.00: Újpesti TE–Gyergyói HK
18.30: Debreceni EAC–SC Csíkszereda
OSZTRÁK LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.30: Ferencváros–HK Olimpija (szlovén) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Black Wings Linz (osztrák)
19.15: RB Salzburg (osztrák)–EC KAC (osztrák)
19.15: TWK Innsbruck (osztrák)–HC Milano (olasz)
19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–VSV Villach (osztrák)
19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Vienna Capitals (osztrák)
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Graz99ers (osztrák)
KERÉKPÁR
13.35: Abruzzói körverseny, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)
15.30: Kampioenschap van Vlaanderen, férfiak (Tv: Eurosport1)
17.00: Luxemburgi körverseny, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: PLER-Budapest–Liqui Moly NEKA
18.00: ETO University HT–Mol Tatabánya KC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Ferencvárosi TC–One Veszprém HC (Tv: Sport1)
NŐI NB I
18.00: Eszterházy SC–NEKA
FÉRFI BUNDESLIGA
19.45: Eisenach–THW Kiel (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORTOK
15.30: ONE171, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
ÖKÖLVÍVÁS
Európa-bajnokság, Szófia
12.30 és 17.00: selejtezők
SAKK
Sakkolimpia, Szamarkand
12.00: 3. forduló
Nyílt torna: Magyarország–Szlovénia
Női torna: Magyarország–Fülöp-szigetek
SPORTLÖVÉSZET
Masped-kupa, Nemzeti lőtér
10.00: 50 m puska fekvő
13.00: 25 m gyorstüzelő pisztoly
SPORTMÁSZÁS
World Series, Csungking
13.30: férfiak és nők, gyorsasági mászás, döntő (Tv: Eurosport2)
17.00: férfiak és nők, gyorsasági mászás, döntő (Tv: Eurosport2)
TENISZ
DAVIS-KUPA, OSZTÁLYOZÓ
18.00: Luxemburg–Magyarország (Tv: Duna World)
Louis Van Herck–Marozsán Fábián
Alex Knaff–Piros Zsombor
WTA 500-as torna, Guadalajara
23.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 500-as torna, Szingapúr
5.00: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-es torna, Sao Paulo
18.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 250-es torna, Szöul
4.00: egyes, selejtező, 1. forduló
TORNA
15.00: Challenge-világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria, selejtezők
VÍZILABDA
Bajnokok Ligája, férfiak, selejtező. C-csoport (Split)
20.00: Jadran Split (horvát)–Panathinaikosz (görög)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Aranyérem az aerobik-világbajnokságon. Vendégünk Sinkó Andrea, Fejér Fruzsina és Lőcsei Zoltán
8.00: Kemény Dénes, majd Bánki József a vonalban
9.00: Botrány vagy az évszázad marketingfogása? Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 1988-ban ezen a napon kezdődtek a szöuli olimpia versenyei
12.00: Bajnokok. A többszörös magyar bajnok atlétával, Babos Ritával Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből
HazafutáS
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia
15.00: A Celtic–Ferencváros El-mérkőzés értékelése, a vonalban: Sigér Dávid
15.30: Magyaros kézilabda BL-párharc után: Fazekas Gergő és Palasics Kristóf
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Göbölyös Gábor, Kovács Erika, Thury Gábor
17.00: Gurulj be lassítva is! – magazin
17.30: Európai sporthét, beharangozó – a vonalban Czene Attila
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Közvetítés az ETO–Tatabánya férfi kézilabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
18.30: Közvetítés a Ferencváros–Olimpija Ljubljana ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk
19.30: Közvetítés a Puskás Akadémia–Kispest-Honvéd NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc
21.30: Összeállítás az 50 éves Ronaldo Nazarióról
22.15: Sportvilág Keszi Dórával