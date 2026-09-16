Szaúd-Arábia: milyen elvirágzás? 750 millió eurót költöttek erősítésre a csapatok

SZAÚDI PRO LEAGUE

ABHA CLUB

ÉRKEZETT: Alimami Gory (Paris FC, 2 000 000 euró), Loreintz Rosier (Al-Hazm, ingyen), Abdou Diallo (Al-Arabi, ingyen), Nabil Fekir (Al-Dzsazíra Klub), Michy Batshuayi (Eintracht Frankfurt, i.), Georges-Kevin N’Koudou (Al-Dirija, kölcsönbe)

TÁVOZOTT: Sylla Sow (Al-Ula)

Vezetőedző: Damir Buric (horvát)

Ismertebb légiósok: Diallo (szenegáli), Rosier, Gory, Fekir (franciák), Batshuayi (belga), Juriën Gaari (curacaói), Kevin N’Koudou (kameruni)

AL-AHLI SZFK

É: Francisco Trincao (Sporting CP, 39 350 000), Eduard Szpercjan (FK Krasznodar, 21 900 000), Ibrahima Diaby (Cercle Bruges, 12 000 000), Abubacarr Sedi Kinteh (Tromsö, 6 500 000), Naif Maszud (Al-Fateh, 3 510 000), Artem Bondarenko (Sahtar Doneck, k., 1 000 000)

T: Matteo Dams (Club Bruges, 4 0000 000), Franck Kessié (Atalanta, i.), Riyad Mahrez (szerződése lejárt), Enzo Millot (Al-Dirija, k.)

Vezetőedző: Marino Pusic (holland)

Sportigazgató: Amir Taufik (egyiptomi)

Elnök: Fabrice Bocquet (francia)

Ismertebb légiósok: Trincao (portugál), Szpercjan (örmény), Ivan Toney (angol), Matheus Goncalves, Galeno, Roger Ibanez (brazilok), Valentin Atangana (francia), Merih Demiral (török), Bondarenko (ukrán), Edouard Mendy (szenegáli), Sedi Kinteh (gambiai)

AL-DIRIJA FK

É: Adil Bulbina (Al-Duhail, 12 000 000), Clayton Diandy (Arisz, 4 600 000), Berat Djimsiti (Atalanta, 3 000 000), Chancel Mbemba (Lille, i.), Idrissa Gueye (Everton, i.), Nikola Vasilj (St. Pauli ), Millot (Al-Ahli, k.), Darwin Núnez (Al-Hilal, k.), Lovro Chelfi (Barcelona U21), Mathys de Carvalho (Lyon, 1 100 000)

T: N’Koudou (Abha, k.)

Vezetőedző: Bruno Lage (portugál)

Sportigazgató: Dougie Freedman (skót)

Ismertebb légiósok: Millot, Gaëtan Laborde (franciák), Núnez (uruguayi), Vasilj (bosnyák), Djimsiti (albán), Bulbina (algériai), Mbemba (kongói demokratikus köztársaságbeli), Óscar Rodríguez (spanyol), Gueye (szenegáli), Chelfi (horvát), De Carvalho (portugál)

AL-ETTIFAK FK

É: Abdoulaye Kanté (Middlesbrough, 4 400 000), Jordan Larsson (Köbenhavn, 1 300 000), Pedro Henrique (RB Bragantino, 500 000), Bersant Celina (AIK, i.), Rayane Messi (Strasbourg, k.)

T: Georginio Wijnaldum (Al-Ittihad, i.), Ahmed Hasszan (szl.), Joao Costa (Cruzeiro, k.)

Vezetőedző: Arthur Papas (ausztrál)

Ismertebb légiósok: Moussa Dembélé, Messi (franciák), Kanté (elefántcsontparti), Larsson (svéd), Henrique (brazil), Álvaro Medrán (spanyol), Marek Rodák, Ondrej Duda (szlovákok), Jack Hendry (skót), Bersant Celina (koszovói), Matija Gluscsevics (szerb)

AL-FAJSZALI FK

É: Christian Bassogog (Al-Ohdud, i.), Andrei Girotto (Al-Tavun), Théo Bongonda (Szpartak Moszkva, i.)

T:

Vezetőedző: Giovanni Solinas (olasz)

Ismertebb légiósok: Bongonda (kongói), Girotto (brazil), Bassogog (kameruni), Fernando Pacheco, Jaime Seoane (spanyolok), Abdoulaye Seck (szenegáli)

AL-FATEH SZK

É: Lukás Haraslín (Sparta Praha, 6 000 000), Wilfried Kanga (Gent, 4 100 000), Ali al-Hasszan (Al-Nasszr, 1 500 000), Adrian Semper (Pisa, 1 300 000), Mihai Lixandru (FCSB, 600 000)

T: Maszud (Al-Ahli, 3 510 000), Mohamed al-Szarnuh (Al-Hilal, 3 000 000), Matheus Machado (ZTE, i.), Matías Vargas (Gimnasia y Esgrima, i.)

Vezetőedző: Halid al-Atvi (szaúdi)

Ismertebb légiósok: Haraslín (szlovák), Zaydou Youssouf (komorói), Kanga (elefántcsontparti), Adrian Semper (horvát)

AL-FAJHA FK

É: Hugo Moura (Vasco da Gama , i.), Lázaro (Al-Nadzsma, k.)

T: Szabri Dahal (Al-Hilal, 2 300 000), Chris Smalling (szl.), Mikel Villanueva (szl.)

Vezetőedző: Fábio Carille (brazil)

Ismertebb légiósok: Fashion Sakala (zambiai), Jason Remeseiro (spanyol), Lázaro, Hugo Moura (brazilok), Alfa Semedo (Bissau-guineai), Orlando Mosquera (panamai)

AL-HAZM SZK

É: Elton Acolatse (Ferencváros, 2 500 000), Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok, i.), Jindrich Stanek (Slavia Praha, k.)

T: Rosier (Abha, i.), Bruno Varela (szl.)

Vezetőedző: Dzsalel Kadri (tunéziai)

Ismertebb légiósok: Afimico Pululu (kongói demokratikus köztársaságbeli), Stanek (cseh), Acolatse (holland)

AL-HILAL SZFK

É: Martinelli (Arsenal, 70 000 000), Summerville (West Ham, 64 500 000), Watkins (Aston Villa, 58 400 000), Mohammed Mahzari (Al-Tavun, 7 670 000), Al-Szarnuh (Al-Fateh, 3 000 000), Dahal (Al-Fajha, 2 300 000)

T: Marcos Leonardo (Ajax, 19 900 000), Malcom (Al-Dzsazíra, i.), Marí (Al-Samal, i.), Cancelo (Barcelona, kölcsön után végleg, i.), Núnez (Al-Dirija, k.), Benzema (szl.)

Vezetőedző: Simone Inzaghi (olasz)

Sportigazgató: Esteve Calzada (spanyol)

Ismertebb légiósok: Summerville (holland), Martinelli (brazil), Rúben Neves (portugál), Watkins (angol), Theo Hernández, Saimon Bouabré (franciák), Kader Meité (elefántcsontparti), Yusuf Akcicek (török), Szergej Milinkovics-Szavics (szerb), Kalidou Koulibaly (szenegáli), Jasszin Bunu (marokkói)

AL-ITTIHAD KLUB

É: Jan-Karlo Szimics (Anderlecht, kv., 15 000 000), Dion Lopy (Almería, 13 000 000), Stephane Keller (AEL Limassol, 1 000 000), Wijnaldum (Al-Ettifak, i.), Richard Ríos (Benfica, k., 4 000 000)

T: Moussa Diaby (Leverkusen, 28 000 000), Mario Mitaj (Genoa, k., 2 000 000), Fabinho (Trabzonspor, i.), Unai Hernández (Girona, k.)

Vezetőedző: Jens Wissing (német)

Sportigazgató: Domingos Soares (portugál) és Ramón Planes (portugál)

Ismertebb légiósok: Ríos (kolumbiai), Roger Fernandes, Danilo Pereira (portugálok), Jusszef en-Nesziri (marokkói), Szimics, Predrag Rajkovics (szerbek), Steven Bergwijn, Wijnaldum (hollandok), George Ilenikhena (nigériai), Mahamadou Doumbia (mali), Husszem Auar (algériai)

Al-HALIDZS FK

É: Musa Barrow (Al-Tavun, i.), Angelo Fulgini (Lens, i.), Miguel Crespo (Basaksehir, i.), Omar Mascarell (Mallorca, i.), Kiki Kouyaté (Antwerpen, i.)

T: Dimitriosz Kurbelisz (Aszterasz, i.), Konsztantinosz Fortunisz (Olympiakosz, i.), Jorgosz Maszurasz (Olympiakosz)

Vezetőedző: José Gomes (portugál)

Ismertebb légiósok: Barrow (gambiai), Fulgini (új-kaledóniai), Crespo, Pedro Rebocho (portugálok), Kouyaté (mali), Joshua King (norvég), Mascarell (egyenlítői-guineai)

AL-HOLUD KLUB

É: Coba da Costa (Getafe, 2 000 000), Seydouba Cissé (Leganés, i.)

T: Kévin N’Doram (szl.), Norbert Gyömbér (szl.)

Vezetőedző: Des Buckingham (angol)

Sportigazgató: Alex García Canedo (spanyol)

Ismertebb légiósok: Ramiro Enrique (brazil), Shaquille Pinas (suriname-i), John Buckley (angol), Cissé (guineai), Edgaras Utkus (litván), Da Costa (Bissau-guineai)

AL-NASSZR FK

É: Samú Costa (Mallorca, 22 000 000), Wesley (Real Sociedad, kv.), Durán (Zenit, kv.)

T: Durán (Benfica, k., 6 100 000), Al-Hasszan (Al-Fateh, 1 500 000), Abdulmalik Al-Dzsaber (Al-Kvadszia, 1 400 000, k.), Wesley (Cruzeiro, k.), Brozovic (Al-Szadd, i.)

Vezetőedző: Ange Postecoglou (ausztrál)

Sportigazgató: Semedo (portugál), Simao Coutinho (portugal)

Ismertebb légiósok: Joao Félix, Costa, C. Ronaldo (portugálok), Coman (francia), Mohamed Simakan (guineai), Angelo, Bento (brazilok), Mané (szenegáli), Ínigo Martínez (spanyol)

AL-KVADSZIA FK

É: Reijnders (Manchester City, 61 000 000), Diabaté (Samsunspor, 8 000 000), Szultan Harun (Al-Rijád, 3 830 000), Ahmed Al-Szijahi (Al-Rijád, 3 830 000), Al-Aliva (Al-Holud, 3 440 000), Al-Dzsaber (Al-Nasszr, 1 400 000, k.), Al-Kvahtani (Al-Hilal, 935 000), Szuffian el-Karuani (Utrecht, i.), Mahamadou Sangaré (Manchester City U21), Cameron Puertas (Werder, kv.), Sani (RB Leipzig, 8 000 000)

T: Jerry Afriyie (Genk, 5 000 000), Gabriel Carvalho (Sahtar, 1 000 000), Abdulaziz Al-Otman (NEOM, 925 000), El-Karuani (Benfica), Iker Almena (Dinamo Zagreb), Otávio (Al-Rajjan, k.), Puertas (al-Vaszl, k.)

Vezetőedző: Brendan Rodgers (északír)

Sportigazgató: James Bisgrove (angol), Carlos Antón (spanyol)

Tanácsadó: Peter Kenyon (angol)

Ismertebb légiósok: Reijnders (holland), Mateo Retegui (olasz), Julián Quinones (mexikói), Christopher Bonsu Baah (ghánai), Gastón Álvarez, Nahitan Nández (uruguayi), Nacho (spanyol), Julian Weigl (német), Koen Casteels (belga), Sani (nigériai)

AL-RIJÁD SZK

É: Trézégé (Al-Ahli – Egyiptom –, i.), Abdul Kader Keita (Rapid, i.), Bernard Mensah (Al-Naszr – Emirátusok –, i.)

T: Al-Szijahi (Al-Kvadszia, 3 830 000), Harun (Al-Kvadszia, 3 830 000), Tozé (szl.)

Vezetőedző: Maurício Dulac (brazil)

Ismertebb légiósok: Trézégé (egyiptomi), Mensah (ghánai), Leandro Antunes (portugál), Keita (elefántcsontparti), Milan Borjan (kanadai)

AL-SABAB FK

É: Dhari Al-Enezi (Damak, 1 750 000), Mory Diaw (Le Havre, 1 000 000), Tin Jedvaj (Panathinaikosz, i.), Roger Martínez (Al-Tavun, i.), Thomas Partey (Villarreal, i.), Mamadou Thierno Barry (Union SG, k.), Ricardo Mathias (Al-Ahli, k.), Daniel Podence (Olympiakosz)

T: Heorhij Buscsan (Polisszja, kv., i.), Wesley Hoedt (AZ, i.), Vincent Sierro (Parma, i.), Marcelo Grohe (szl.), Unai Hernández (Al-Ittihad, kv.)

Vezetőedző: Thomas Letsch (német)

Sportigazgató: Olivier Renard (belga)

Ismertebb légiósok: Josh Brownhill (angol), Yacine Adli (francia), Mathias (brazil), Yannick Carrasco (belga), Podence (portugál), Jedvaj (horvát), Partey (ghánai), Martínez (kolumbiai)

AL-TAVUN FK

É: Parfait Guiagon (Charleroi, 4 300 000), Oscar (Slavia Praha, 2 000 000), Zineddin Belaid (Kabili, 1 200 000), Abdulrahman Hindi (Al-Orobah, 1 150 000), Junesz el-Bahraui (Berkan, 1 000 000), Nedim Bajrami (Rangers, k., 200 000)

T: Mahzari (Al-Hilal, 7 670 000), Roger Martínez (Al-Shabab, i.), Girotto (Al-Fajszali, i.), Barrow (Al-Halidzs, i.), Flávio (Al-Fjiszali. i.), Biel (Sporting CP, kv.), Fulgini (Lens, kv.)

Vezetőedző: Zsarko Lazetics (szerb)

Ismertebb légiósok: Oscar (libériai), Guiagon (elefántcsontparti), Mailson (brazil), Marin Petkov (bolgár), Asraf el-Mahdiui, El-Bahraui (marokkóiak), Bajrami (albán), Belaid (algériai)

NEOM SZK

É: Malang Sarr (Lens, i.), Maszurasz (Olympiakosz)

T: Abdoulaye Doucouré (szl.), Ahmed Hegazi (visszavonult), R. Messi (Strasbourg, kv.)

Vezetőedző: Christophe Galtier (francia)

Sportigazgató: Kirjakosz Durekasz (görög), Hegazi (egyiptomi)

Ismertebb légiósok: Sarr, Nathan Zézé, Alexandre Lacazette (franciák), Marcin Bulka (lengyel), Szaid Benrahma (algériai), Amadou Koné (elefántcsontparti), Luís Maximiano (portugál), Maszurasz (görög)

LIGA PORTUGAL

FC PORTO

É: Jakub Kiwior (Arsenal, kv., 17 000 000), Mec (Gremio, 11 000 000), Hvang In Beom (Feyenoord, 4 500 000), André Silva (Elche, i.), Souza (Tottenham, k.), Santiago Giménez (Milan, k.), Seko Fofana (Rennes, k.), Stephen Eustáquio (Los Angeles FC, kv.)

T: Rodrigo Mora (Roma, 25 000 000), Deniz Gül (Galatasaray, 10 000 000), Danny Namaso (Auxerre, kv., 5 000 000), Eustáquio (Swansea, 4 000 000), Thiago Silva (Fluminense, i.), Luuk de Jong (szl.), Terem Moffi (Nice, kv.)

SPORTING CP

É: Rodrigo Zalazar (Braga, 30 000 000), Ba (Famalicao, 21 250 000), Issa Doumbia (Venezia, 20 530 000), Sergi Altimira (Betis, 18 250 000), Nestory Irankunda (Watford, 15 000 000), Silas Andersen (Häcken, 7 250 000), Pedro Lima (Avs, 4 000 000), Kaique Pereira (Palmeiras, 4 000 000)

T: Geovany Quenda (Chelsea, 50 000 000), Ousmane Diomande (Nottingham, 40 000 000), Morten Hjulmand (Atlético Madrid, 40 000 000), Trincao (Al-Ahli, 39 350 000), Alisson Santos (Napoli, kv., 16 500 000), Diogo Travassos (Braga, 5 500 000), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla, 4 500 000), Pedro Goncalves (Fiorentina, k., 2 500 000), Morita Hidemasza (Hull City, i.)

BENFICA

É: Heorhij Szudakov (Sahtar, kv., 20 250 000), Alessandro Circati (Parma, 18 000 000), Jakub Kaminski (1. FC Köln, 17 000 000), Joao Palhinha (Bayern München, 14 000 000), Enzo Barrenechea (Aston Villa, kv., 12 000 000), Durán (Al-Nasszr, k., 6 100 000), Gabriel Índio (Athletic Club, 4 000 000), Clément Lenglet (Atlético Madrid, k.), Claudio Echeverri (Manchester City, k.), el-Karuani (Al-Kvadszia, k.)

T: Amar Dedic (Newcastle, 35 900 000), Kökcü (Besiktas, kv., 30 000 000), António Silva (Bournemouth, 25 000 000), Florentino (Burnley, 24 000 000), Sidny Lopes Cabral (Trabzonspor, 7 0000 000), Ríos (Al-Ittihad, k., 4 000 000), Franjo Ivanovic (Lens, k., 2 500 000), Otamendi (River Plate, i.), Rafa Obrador (Sassuolo), Bruma (Arisz, i.)

SC BRAGA

É: Tommy Marqués (Barcelona, 11 000 000), Jovan Milosevics (VfB Stuttgart, 8 000 000), Travassos (Sporting CP, 5 000 000), Adrian Barisic (Basel, kv., 3 500 000), Adrian Bajrami (Luzern, 2 800 000), Jonas Wind (Wolfsburg, i.)

T: Lukás Hornícek (Newcastle, 30 600 000), Zalazar (Sporting CP, 30 000 000), Djibril Soumaré (Stoke City, 4 000 000), Florian Grillitsch (Frosinone, i.), Gabriel Moscardo (PSG, kv.)

SÜPER LIG

GALATASARAY

É: Rafael Leao (Milan, 38 000 000), Alekszej Batrakov (Lokomotív Moszkva, 25 000 000), Gül (Porto, 10 000 000), Lesley Ugochukwu (Burnley, k., 3 520 000), El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig, k., 2 000 000)

T: Nicolo Zaniolo (Udinese, kv., 5 000 000), Victor Nelsson (Nordsjaelland, i.), Mauro Icardi (szl.), Wilfried Zaha (szl.), Sacha Boey (Bayern München, kv.), Noa Lang (Napoli, kv.), Yáser Asprilla (Girona, kv.)

FENERBAHCE

É: Mason Greenwood (Marseille, 39 000 000), Sidiki Chérif (Angers, kv., 18 000 000), Vedat Muriqi (Mallorca, 15 500 000), Kojo Peprah Oppong (Nice, 12 000 000), Nathan Aké (Manchester City, 8 170 000), Romelu Lukaku (Napoli, 6 000 000)

T: Sidiki Chérif (Coventry, 24 500 000), Fred (Atlético Mineiro, 2 000 000), Dominik Livakovic (Barcelona, 2 000 000), Szofjan Amrabat (Ajax, i.), Talisca (Al-Dzsazíra, i.), Caglar Söyüncü (Corum, i.), Anthony Musaba (Norwich City, k.), Diego Carlos (Parma, k.), Edson Álvarez (West Ham, kv.)

TRABZONSPOR

É: Franculino (Midtjylland, 17 000 000), Aral Simsir (Midtjylland, 15 000 000), Noah Saviolo (Guimaraes, 11 500 000), Ernest Muci (Besiktas, 8 500 000), Cabral (Benfica, 7 000 000), René Mitongo (Standard Liege, 3 000 000), Cenk Özkacar (Valencia, 1 750 000), Ruszlan Malinovszkij (Genoa, i.), Mohamed Szalah (Liverpool, i.), Fabinho (Al-Ittihad, i.)

T: Christ Inao Oulai (Fiorentina, 26 000 000), Felipe Augusto (Zenit, 15 000 000), Olekszandr Zubkov (AEK Athén, 4 000 000)

BESIKTAS JK

É: Kökcü (Benfica, 30 000 000), Leandro Trossard (Arsenal, 18 000 000), Kassoum Ouattara (Monaco, 8 000 000), Ümit Akdag (Alanyaspor, 7 000 000), Alexander Nübel (Bayern München, 6 250 000), Ernest Poku (Leverkusen, k., 3 000 000), Fabio Miretti (Juventus, k., 2 100 000), Dusan Vlahovics (Juventus, i.), Salih Özcan (Dortmund, i.), Semih Kilicsoy (Cagliai, kv.)

T: Muci (Trabzonspor, 8 500 000), Felix Uduokhai (Union Berlin, 1 500 000), Joao Mário (AEK Athén, i.), El Bilal Touré (Atalanta, kv.), Jota Silva (Nottingham, kv.), Yasin Özcan (Aston Villa, kv.), Kristjan Asllani (Inter, kv.), Devis Vásquez (Milan, kv.), Amir Hadziahmetovic (Ludogorec, i.)

OSZTRÁK BUNDESLIGA

FC RED BULL SALZBURG

É: Kévin Boma (Estoril, 7 000 000), Bartosz Mazurek (Jagiellonia, 6 000 000), Haris Tabakovic (Hoffenheim, 5 000 000), Filip Matijaszevics (Csukaricski, 4 000 000), Nikolas Veratschnig (Mainz, 3 500 000), Dominik Schmid (Basel, 3 000 000), Abubakr Barry (Austria Wien, 3 000 000), Yerwin Sulbarán (Monagas, 2 000 000), Christian Früchtl (Lecce, 1 000 000), Jesper Lindström (Napoli, k.)

T: Joane Gadou (Dortmund, 19 500 000), Jannik Schuster (Brentford, 18 000 000), Adam Daghim (Hoffenheim, 13 000 000), Mads Bidstrup (Lyon, 10 500 000), Kerim Alajbegovic (Leverkusen, 8 000 000), Maurits Kjaergaard (Lille, 8 000 000), Bobby Clark (Derby County, kv., 8 000 000), Moussa Yeo (Swansea, 6 000 000), Lucas Gourna-Douath (Hull City, 4 000 000), Aleksza Terzics (Frosinone, 2 500 000), Alexander Schlager (Bremen, i.)



SUPER LEAGUE 1

AEK ATHÉN

É: Majer (Wolfsburg, 6 000 000), Kairinen (Sparta Praha, 4 000 0000), Zubkov (Trabzonspor, 4 000 000), Kervin Arriaga (Levante, 3 000 000), Vitális Milán (ETO, 2 500 000), Joao Mário (Besiktas, kv., i.), Haralamposz Likojannisz (Bologna, i.), Hrisztosz Aleksziou (Inter U23, k.)

T: Orbelín Pineda (Monterrey, 8 000 000), James Penrice (Rangers, k., 500 000), Niclas Eliasson (Internacional, k., 300 000), Marko Grujics (Levszki, i.), Roberto Pereyra (szl.)

OLYMPIAKOSZ PIREUSZ

É: Gustavo Puerta (Santander, 16 000 000), David Carmo (Nottingham, 9 000 000), Armando González (Chivas, 8 600 000), Marcus Pedersen (Torino, 6 000 000), Leon Bailey (Aston Villa, 5 000 000), Joel Roca (Girona, 5 000 000), Zinedin Smajlovic (Sandefjord, 5 000 000), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda, 5 000 000), Jota Silva (Nottingham, 4 000 000), Pablo Maffeo (Mallorca, 2 700 000), Fortunisz (Al-Halidzs, i.), Stefan Ortega (Nottingham, i.), Remo Freuler (Bologna, i.), Gustavo Sá (Nottingham, k.)

T: Konsztantinosz Colakisz (Hull, 23 300 000), André Luiz (Kansas City, 15 500 000), Hrisztosz Muzakitisz (Hull, 15 000 000), Costinha (Brighton, 12 700 000), Francisco Ortega (River Plate, 5 000 000), Gabriel Strefezza (Palermo, 4 000 000), Mehdi Taremi (Al-Vaszl, 400 000), Maszurasz (NEOM), Rémy Cabella (Volosz, i.)

PAOK

É: Ognjen Ugreszics (Partizan, 6 500 000), Dimitriosz Jannulisz (Augsburg, 4 250 000), Tom Louchet (Nice, 2 000 000), Aritz Elustondo (Sociedad, i.), Cherif Ndiaye (Samsunspor, k.)

T: Jannisz Konsztanteliasz (Dortmund, 26 000 000), Jorge Sánchez (Atlas, 3 000 000), Dejan Lovren (szl.)

PANATHINAIKOSZ

É: Azzedin Unahi (Girona, 11 000 000), Imran Luza (Watford, 7 000 000), Rick van Drongelen (Samsunspor, 5 000 000), Inaki Pena (Barcelona, 3 000 000), Stefan de Vrij (Inter, i.), Anassz Szalah-Eddin (Roma, k.), Anassz Zaruri (Lens, 2 700 000)

T: Cerin (Al-Vahda, 3 000 000), Jedvaj (Al-Shabab, i.), Renato Sanches (PSG, kv.), Zaruri (Colombus Crew, k.)





EREDIVISIE

AJAX AMSTERDAM

É: Leonardo (Al-Hilal, 19 900 000), Caio Henrique (Monaco, 10 500 000), Viktor Cihankov (Girona, 4 000 000), Thilo Kehrer (Monaco, k., 2 000 000), Amrabat (Fenerbahce, i.), Daley Blind (Girona, i.), Julian Brandt (Dortmund, i.), Jofre Torrents (Barcelona, i.), Tolu Arokodare (Wolverhampton, k.), Simon Adingra (Sunderland, k.), Marc ter Stegen (Barcelona, k.)

T: Mika Godts (PSG. 45 000 000), Sean Steur (Newcastle, 34 500 000), Chuba Akpom (Ipswich, kv., 9 300 000), Itakura Ko (Mönchengladbach, 3 500 000), Josip Sutalo (Lazio, 3 000 000), Youri Regeer (Werder, k.), Wout Weghorst (Twente), Tomijaszu Takehiro (Crystal Palace, i.), Maher Carrizo (Köbenhavn, k.), Olekszandr Zincsenko (szl.)

FEYENOORD ROTTERDAM

É: Nacho Ferri (Westerlo, 9 000 000), Charles Vanhoutte (Nice, 5 500 000), Tjark Ernst (Hertha, 5 000 000), Reiss Nelson (Arsenal, i.), Javi López (Sociedad, i.), Shaqueel van Persie (Feyenoord U21)

T: Ueda Ajasz (Lille, 15 000 000), Leo Sauer (VfB Stuttgart, 15 000 000), Anel Ahmedhodzic (Burnley, 7 000 000), Hvang In Bom (Porto, 4 500 000), Plamen Andreev (DVSC, 1 000 000), Raheem Sterling (szl.)

PSV EINDHOVEN

É: Szano Kodai (NEC, 15 000 000), Sven Mijnans (AZ, 13 000 000), Szami Uaissza (NEC, 9 000 000), Matej Kovar (Leverkusen, kv., 2 000 000), Ayoni Santos (Sparta, 5 000 000), Mikkel Bro Hansen (Bodö/Glimt, 3 000 000), Sam Lammers (Twente, 2 000 000), Lutsharel Geertruida (Leipzig, k., 1 500 000), Filip Kosztics (Juventus, i.)

T: Iszmael Szaibari (Bayern, 50 000 000), Joey Veerman (Dortmund, 22 000 000), Kuhaib Drios (Celta Vigo, 7 000 000), Joël van den Berg (Celtic, 3 500 000)



JUPILER PRO LEAGUE

RSC ANDERLECHT

É: Romeo Amane (Rapid Wien, 6 500 000), Lukas Ambros (Górnik Zabrze, 5 000 000), Oliver Antman (Rangers, 4 300 000), Marten Winkler (Hertha, 4 000 000), Andrew Omobamidele (Strasbourg, k.)

T: Nathan De Cat (Hoffenheim, 18 500 000), Szimics (Al-Ittihad, 15 000 000), Nathan Saliba (Villarreal, 15 000 000), Goto Keiszuke (Freiburg, 10 000 000), Thorgan Hazard (Lens, i.)

FC BRUGES

É: Jan Virgili (Mallorca, 12 000 000), Freddie Potts (West Ham, 10 000 000), Andrej Vasovic (Luzern, 7 450 000), Li Han Bom (Midtjylland, 7 000 000), Cheveyo Tsawa (Zürich, 6 000 000), Wisdom Mike (Bayern II, 5 000 000), Dams (Al-Ahli, 4 000 000), Yann Sommer (Inter, i.)

T: Hrisztosz Colisz (Arsenal, 40 000 000), Alekszandar Sztankovics (Inter, 23 000 000), Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt, 9 000 000), Zaid Romero (Getafe, kv., 5 000 000), Simon Mignolet (visszavonult)

KRC GENK

É: Rafiu Durosinmi (Pisa, 10 500 000), Jeppe Erenbjerg (Zulte Waregem, 5 500 000), Afriyie (Al-Kvadszia, 5 000 000)

T: Lucca Brughmans (Liverpool, 33 000 000), Konsztantinosz Karecasz (Dortmund, 30 000 000), Zakaria El-Uahdi (HSV, 8 000 000)

UNION SAINT-GILLOISE

É: Dylan Aquino (Lanús, 7 000 000), Ondrej Kricfalusi (Banik, 5 000 000), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates, 3 500 000), Denzel De Roeve (Brann, 3 500 000), Hervé Koffi (Lens, k.)

T: Anan Halaili (Crystal Palace, 24 500 000), Kjell Scherpen (Ipswich, 10 000 000), Marc Giger (ETO), Promise David (Brighton, k.)



AFA LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL

CA RIVER PLATE

É: Almada (Atlético Madrid, 20 000 000), Correa (Tigres, 13 200 000), Arambarri (Getafe, 6 100 000), Andrada (Vélez, 5 200 000), Ortega (Olympiakosz, 5 000 000), Santos Borré (Internacional, 2 200 000), Beltrán (Fiorentina, k., 430 000), Otamendi (Benfica, i.)

T: Freitas (Flamengo, 8 000 000), Facundo Colidio (Vasco da Gama, 3 900 000), Sebastián Boselli (Getafe, 1 500 000), Andrés Herrera (Columbus Crew, 1 050 000), Franco Armani (Atlético Nacional, i.), Juan Fernando Quintero (Independiente Medellín, i.), Germán Pezzella (Penarol, i.), Matías Galarza (Inter Miami, k.), Kevin Castano (Atlético Mineiro, k.), Kendry Páez (Chelsea, kv.), Matías Vina (Flamengo, k.)

CA BOCA JUNIORS

É: Sebastián Villa (Rivadavia, 5 700 000), Álvaro Montero (Vélez, 3 500 000), Leandro Lozano (Argentinos Juniors, 3 100 000), Enner Valencia (Pachuca, i.)

T: Exequiel Zeballos (Monza, 4 500 000), Mauricio Benítez (Antwerpen, 2 600 000), Marcelo Saracchi (Houston Dynamo, 1 100 000), Herrera (Zaragoza, i.), Cavani (szl.), Kevin Zenón (Atlas, 5 150 000)

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