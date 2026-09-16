Szaúd-Arábia: milyen elvirágzás? 750 millió eurót költöttek erősítésre a csapatok
BRAZÍLIA a világfutball nagy felvevőpiaca, de ezen a nyáron csak öten igazoltak el onnan tízmillió eurón felüli összegért: a magyarázat szerintünk nem a tehetségek hiánya, hanem az, hogy már tiniként elviszik a legjobbakat Európába, kevesebb fiatal tud odahaza befutni, kiteljesedni. De a fiatalok sem olcsók: a szélső Allanért 37.5 milliót fizetett a Manchester City, a középső védő Vieryért 15 milliót a Fiorentina, a támadó Gabriel Mecért 11 milliót az FC Porto, ugyanennyit kollégájáért, Bruninhóért a Sahtar Doneck, 10.5-öt a szűrő Facundo Bernalért a Betis. A toplistán Christian (FK Krasznodar) és Kaua Prates (Dortmund) után már Wallace Yan jön, akiért az RB Bragantino hatmilliót adott, de a 3-4 milliós „belpiaci üzletek” sem mennek ritkaságszámba – ugyanakkor a Flamengo leállt a költekezéssel.
Megvették a 19 éves argentin éket, Joaquín Freitast a River Plate-től 8 millióért, ötmillióért az ecuadori szélsőt, Anthony Valenciát az Antwerpentől, ők adták el a csatár Yant, ingyen engedték el a 25-szörös válogatott csatárt, Evertont, és készen is voltak a nyári transzfermunkával. A brazil futball gazdasági erejét mutatja azért, hogy a Bahia (Alejo Véliz) és a Cruzeiro (Gabriel Pec) is előállt egy-egy tízmilliós vétellel, a Gremio 30.5 milliót keresett pár hét alatt négy (Viery, Mec, Matías Arezo, André Henrique) eladással. A legértékesebb keret a Palmeirasé (210 millió euró), de a 11 legértékesebb játékosukból hét légiós!
TOPLIGÁK. Pirossal a szeptember 4. után történtek
A legkülönlegesebb nyarat az egykor szebb napokat látó Vasco da Gama zárta, ahonnan távozott a máris legendás JB, GB duó. Nem viccelünk, először mi sem hittünk a szemünknek: a középpályás, Joao Pedro JP-ként, az ék, Gabriel Souza da Silva GB-ként futballozik, most már Portugáliában. Természetesen találtunk pár nagy öreget is a jövő-menők között: a szűrő Fred (33 éves) az Atlético Mineiróhoz, Hulk (40) és Thiago Silva (41) a Fluminenséhez, Hakim Zijes (33) a Botafogóhoz, Arthur Melo (30) és Philippe Coutinho (34) a Santoshoz igazolt – Williannak (38) és Netónak (37) jelenleg nincs klubja, a jó nevű Werik Popó a Bragantinótól a japán Avispa Fukuokához igazolt.
ARGENTÍNÁBAN a leggazdagabb klub, a River Plate 60 millióért megvette a Thiago Almada, Ángel Correa, Mauro Arambarri, Tobías Andrada, Francisco Ortega, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán, Giovanni González, Nicolás Otamendi sort, viszont Brazíliába távozott két csatára, Freitas és Facundo Colidio. Enzo Fernández újabb átigazolása 5 milliót hozott a Rivernek, nevelőklubként, az eredeti 10 millió után még 40 milliót kaptak a középpályás 2022-es eladása után… A következő nagy projekt a stadion felújítása, erre felvettek egy 90 millió eurós kölcsönt; a klub 2020 óta 300 millió eurót kapott az eladott játékosaiért, tehát nem kell félteni őket. Anyagi szempontból legalábbis nem, de miután kiestek a Copa Sudamericana nyolcaddöntőjében a kolumbiai Independiente Santa Fé ellen, lemondott a mester, Eduardo Coudet. A volt interes Joaquín Correa az Estudianteshez igazolt a Botafogótól, a volt atléticós Nico Gaitán (38) egy féléves pihenő után aláírt az Aldosivihez, az uruguayi ikon, Edinson Cavani (39) szakított a Bocával, és még nincs új csapata. Ander Herrera (39) elhagyta a ligát, és az idők múlását jelzi, hogy a francia válogatott Ángel Rambert unokája, az örök csodagyerek Sebastián Rambert fia, Tomás már 22 éves; a szélsőt a minap adta kölcsön fél évre az Independiente.
Ha már Dél-Amerika: hazatért a kolumbiai legenda, a 35 esztendős James Rodríguez. S ha már Kolumbia: ismét aktív Jackson Martínez, aki hatéves (!) pihenő után most kezdte újra az Independiente Medellínben, Radamel Falcao (40) szakított a Millonariosszal, Carlos Bacca (40) a Juniortól a Deportivo Calihoz távozott (fia, ifj. Carlos a Barranquilla tehetsége).
Mexikóban elmaradtak a szenzációk, bár a Monterrey (vezetőedző: Matías Almeyda) 26 milliót költött, az uruguayi ékért, Federico Vinasért 11.7 milliót fizetett a Toluca. Az MLS-BEN 141 millióért adtak el, 162 millióért vásároltak, és ingyen érkeztek olyan spílerek Európából, mint Robert Lewandowski (Chicago Fire), Antoine Griezmann (Orlando City), Casemiro (Inter Miami), Allan Saint-Maximin (Charlotte), Alexis Sánchez (Montréal), Eric Bailly (Columbus Crew), Cédric Bakambu (San Diego), Sergi Roberto és Hirving Lozano (Los Angeles Galaxy). Breel Embolóért 17 milliót fizetett az Atlanta United, Gazdag Dániel ingyen igazolt a Columbustól a New Englandhez.
Katarban a nagy fogások Alessio Romagnoli és Marcelo Brozovic (Al-Szadd), Iszmael Bennaszer (Al-Garafa) és a korábbi ferencvárosi Mohamed Ali Ben Romdan (Al-Samal), a ligán belül váltott a 35 éves, 28-szoros spanyol válogatott Rodrigo Moreno. Japánban vezet le Sébastien Haller és Oriol Romeu, Dél-Koreában a komplett élvonal 200 ezer euróért igazolt.
TOPLIGÁK. Pirossal a szeptember 3. után történtek
A GÖRÖG BAJNOKSÁG egyre nagyobb figyelmet kap hazánkban, az Olympiakosz 90 millióért erősített, 80 millióért adott el játékosokat – hármat Angliába, azaz szem előtt lesz az Athénba igazoló Vitális Milán is, aki mellett az AEK-középpályán új ember Lovro Majer, a finn Kaan Kairinen és a 33 éves Joao Mário, az Inter, a West Ham, a Benfica, a Sporting CP és a Besiktas korábbi játékosa. Előre Varga Barnabás mellé pedig megérkezett a harmincesztendős Olekszandr Zubkov, rá vezetőedzője, Marko Nikolics emlékezhet még az NB I-ből, amikor a szélső a Ferencvárost erősítette, a szerb szakember pedig a Videoton kispadján ült. Varga Barnabás hat gólt szerzett nyolc mérkőzésen ebben az idényben, 32 éves nemsokára, de mint láttuk a nyáron, a kor már nem igazán akadálya egy feljebb lépésnek…
A Panathinaikosz közel 60 milliót költött, de csak négymillió volt a bevétel, gyakorlatilag a teljes keretet lecserélték; Kerkez Marko, Kerkez Milos testvére elhagyta az Ariszt, és a Mladoszt Lucsanihoz távozott, ingyen.
TOPLIGÁK. Pirossal a szeptember 2. után történtek
A belga és a holland élvonalnak kincsesbánya Anglia, előbbi helyről 115, utóbbiról 46 milliót kasszíroztak, de az Eredivisie legfőbb felvevőpiaca a német Bundesliga lett, 106.2 milliós bevétellel. A nevesebb nevelőklubok közül az Ajax 56, a NEC 36, a Genk 41, az Anderlecht 31, az FC Bruges 29 milliós haszonnal zárt – a rendre példaképnek tartott portugál topcsapatok közül, ha beleszámoljuk az ügynöki és aláírási díjakat is, a Sporting CP 70, a Benfica 30 milliós plusznak örülhetett, az FC Porto kihozta nullára az egyenlegét. A Midtjylland 50 millióért adott el a nyáron játékosokat, tehát nem a bajnokság erőssége határozza meg a profitábilitást…
A topligákon „alul” a rekorder, és ez alighanem világrekord is, a Championshipből a West Ham United, ahol 60 milliós költésre 217 milliós bevétel jutott! De említsük meg a portugál Famalicaót, ott az Ibrahima Ba, Gustavo Sá kettősért 41.25 milliós bevétel érkezett a Sporting CP-től illetve a Nottingham Foresttől, míg a holland bekket, Justin de Haast ingyen vitte el a Valencia – a topligás megfigyelők szeme előtt lesz tehát a 21 éves Szűcs Tamás is! Törökországból oda és vissza is egyenes út vezet a legrangosabb európai bajnokságokba, lásd a lenti táblázatunkat; nyáron a Konyasporhoz szerződő Tóth Rajmund is hamar bekerülhet a megfigyelők laptopjába.
És ha már példaképek: az RB Salzburg 60 milliót keresett a nyáron, a Dinamo Zagrebhez 12 millió euró folyt be, és tizenhárom futballistát igazoltak ebből a horvátok.
Ugyan nehéz lett volna a cégei és a termékei nélkül megrendezni magát a tornát, de KÍNA nem jutott ki a világbajnokságra – a kínai futball elvirágzása megmutatta, hogy az állami pénzek ész nélküli elszórása anyagi csődhöz vezet, pár ember zsebének megtömése mellett. Ki hitte volna?! De említsük meg, hogy a pénzégetéssel egy időben elkezdett utánpótlás-nevelési törekvések lassan meghozzák a gyümölcsüket, az U23-as és az U17-es válogatott második lett az Ázsia-kupán (mind a kétszer Japán mögött), és ott lesz a kínai csapat a novemberi U17-es vb-n, a regionális bajnokságok pedig elképesztően népszerűek, meglesz lassan a szurkolói, társadalmi, gazdasági háttér is. Hiába, néhány dolgot egészen egyszerűen nem lehet fentről lefelé megépíteni, még Mekk Elek sem volt erre képes.
SZAÚD-ARÁBIA az új Kína: a csapatok ezen a nyáron minden költséggel együtt legalább 700, más becslések szerint inkább 750 millió eurót költöttek, tízmilliókat adva a csak kicsit is tehetséges hazai játékosokért, ugyanis egy klub maximum tíz légióst regisztrálhat (nyolcat korlátozás nélkül, a 9. U21-es, a 10. U19-es korosztályú lehet). Kevés csapatnál vannak vezető posztokon szaúdi szakemberek, az Al-Ahli elnöke például a francia Fabrice Bocquet, aki nemrégiben még a Nice első embere volt. Az Al-Hilal nem hosszabbított Karim Benzemával, kölcsönadta Darwin Núnezt, elkótyavetyélte ingyen a 140 millióért megszerzett Malcom, Pablo Marí, Joao Cancelo hármast (mert megtehette), jött a Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville, Ollie Watkins trió Angliából, mindenestől legalább 280 millió euróért, hiszen igencsak meg kell fizetni egy fiatalabb légióst, hogy a szaúdi futballhoz kösse a szekerét. A játékosnak, és ezt általánosságban értjük, egyévi fizetést kivető aláírási pénz, akár 20 millió euró jár, az ügynöknek feleennyi, mindez nettóban, lehet számolgatni. Malcomot 80 millióért igazolták, most ingyen engedték el, Núnez megszerzésére tavaly nyáron 75 milliót áldoztak, most ingyen kölcsönadták egy évre.
TOPLIGÁK. Pirossal a szeptember 2. után történtek
Cristiano Ronaldo csapata, az Al-Naszr 22 millióért megvette a Mallorca szűrőjét, Samú Costát, Marcelo Brozovic helyére, a másfél éve százmillióért igazolt, 22 esztendős Jhon Duránt meg kölcsönadták a Benficának… 6.1 millióért. Durán 12 gólt szerzett az Al-Naszrban, évi nettó 20 millió eurós alapfizetésért. Benzema évi 150 milliót keresett tisztán, nyilván csak Szaúd-Arábiából kap ehhez mérhető ajánlatokat a 38 éves futballista, Ronaldo évi 250 milliós, Sadio Mané 50, Kingsley Coman 25, Joao Félix 22 milliós szintén nettó bére pedig nagyjából sejteti, milyen jövője lesz a szaúdi aranyligának.
Ahol a nyár meglepetését az Al-Kadiszija, Brendan Rodgers csapata okozta: 61 millióért és a szokásos költségekért elhozta Manchesterből a 28 éves Tijjani Reijnderst, 8-8 millióért a lipcsei szélsőt, Suleman Sanit és a samsunsporos védőt, Ali Badra Diabatét is megszerezte. Kölcsönadta a klub a portugál Otáviót, akit az Al-Naszr jó 80 millióért vett meg, majd engedett el ingyen két év múlva ide, most az Al-Rajjan kapta meg (a fizetése a hírek szerint marad a havi 1.25 millió euró, nettóban…). Két éve kezdett el vásárolgatni az Al-Kadiszija, félmilliárd euróért összehoztak egy keretet, ami 152 milliót ér.
A másodosztályban a játékoskeretek ötöde légiós, jellemzően pármillió euróért vásárolhatnak, de távozott onnan a neves szerb védő, Matija Nasztaszics és a 32 évesen a japán másodosztály mellett döntő volt ferencvárosi támadó, a még mindig gólerős Tokmac Chol Nguen is.
TOPLIGÁK. Pirossal a szeptember 2. után történtek
SZAÚDI PRO LEAGUE
ABHA CLUB
ÉRKEZETT: Alimami Gory (Paris FC, 2 000 000 euró), Loreintz Rosier (Al-Hazm, ingyen), Abdou Diallo (Al-Arabi, ingyen), Nabil Fekir (Al-Dzsazíra Klub), Michy Batshuayi (Eintracht Frankfurt, i.), Georges-Kevin N’Koudou (Al-Dirija, kölcsönbe)
TÁVOZOTT: Sylla Sow (Al-Ula)
Vezetőedző: Damir Buric (horvát)
Ismertebb légiósok: Diallo (szenegáli), Rosier, Gory, Fekir (franciák), Batshuayi (belga), Juriën Gaari (curacaói), Kevin N’Koudou (kameruni)
AL-AHLI SZFK
É: Francisco Trincao (Sporting CP, 39 350 000), Eduard Szpercjan (FK Krasznodar, 21 900 000), Ibrahima Diaby (Cercle Bruges, 12 000 000), Abubacarr Sedi Kinteh (Tromsö, 6 500 000), Naif Maszud (Al-Fateh, 3 510 000), Artem Bondarenko (Sahtar Doneck, k., 1 000 000)
T: Matteo Dams (Club Bruges, 4 0000 000), Franck Kessié (Atalanta, i.), Riyad Mahrez (szerződése lejárt), Enzo Millot (Al-Dirija, k.)
Vezetőedző: Marino Pusic (holland)
Sportigazgató: Amir Taufik (egyiptomi)
Elnök: Fabrice Bocquet (francia)
Ismertebb légiósok: Trincao (portugál), Szpercjan (örmény), Ivan Toney (angol), Matheus Goncalves, Galeno, Roger Ibanez (brazilok), Valentin Atangana (francia), Merih Demiral (török), Bondarenko (ukrán), Edouard Mendy (szenegáli), Sedi Kinteh (gambiai)
AL-DIRIJA FK
É: Adil Bulbina (Al-Duhail, 12 000 000), Clayton Diandy (Arisz, 4 600 000), Berat Djimsiti (Atalanta, 3 000 000), Chancel Mbemba (Lille, i.), Idrissa Gueye (Everton, i.), Nikola Vasilj (St. Pauli ), Millot (Al-Ahli, k.), Darwin Núnez (Al-Hilal, k.), Lovro Chelfi (Barcelona U21), Mathys de Carvalho (Lyon, 1 100 000)
T: N’Koudou (Abha, k.)
Vezetőedző: Bruno Lage (portugál)
Sportigazgató: Dougie Freedman (skót)
Ismertebb légiósok: Millot, Gaëtan Laborde (franciák), Núnez (uruguayi), Vasilj (bosnyák), Djimsiti (albán), Bulbina (algériai), Mbemba (kongói demokratikus köztársaságbeli), Óscar Rodríguez (spanyol), Gueye (szenegáli), Chelfi (horvát), De Carvalho (portugál)
AL-ETTIFAK FK
É: Abdoulaye Kanté (Middlesbrough, 4 400 000), Jordan Larsson (Köbenhavn, 1 300 000), Pedro Henrique (RB Bragantino, 500 000), Bersant Celina (AIK, i.), Rayane Messi (Strasbourg, k.)
T: Georginio Wijnaldum (Al-Ittihad, i.), Ahmed Hasszan (szl.), Joao Costa (Cruzeiro, k.)
Vezetőedző: Arthur Papas (ausztrál)
Ismertebb légiósok: Moussa Dembélé, Messi (franciák), Kanté (elefántcsontparti), Larsson (svéd), Henrique (brazil), Álvaro Medrán (spanyol), Marek Rodák, Ondrej Duda (szlovákok), Jack Hendry (skót), Bersant Celina (koszovói), Matija Gluscsevics (szerb)
AL-FAJSZALI FK
É: Christian Bassogog (Al-Ohdud, i.), Andrei Girotto (Al-Tavun), Théo Bongonda (Szpartak Moszkva, i.)
T:
Vezetőedző: Giovanni Solinas (olasz)
Ismertebb légiósok: Bongonda (kongói), Girotto (brazil), Bassogog (kameruni), Fernando Pacheco, Jaime Seoane (spanyolok), Abdoulaye Seck (szenegáli)
AL-FATEH SZK
É: Lukás Haraslín (Sparta Praha, 6 000 000), Wilfried Kanga (Gent, 4 100 000), Ali al-Hasszan (Al-Nasszr, 1 500 000), Adrian Semper (Pisa, 1 300 000), Mihai Lixandru (FCSB, 600 000)
T: Maszud (Al-Ahli, 3 510 000), Mohamed al-Szarnuh (Al-Hilal, 3 000 000), Matheus Machado (ZTE, i.), Matías Vargas (Gimnasia y Esgrima, i.)
Vezetőedző: Halid al-Atvi (szaúdi)
Ismertebb légiósok: Haraslín (szlovák), Zaydou Youssouf (komorói), Kanga (elefántcsontparti), Adrian Semper (horvát)
AL-FAJHA FK
É: Hugo Moura (Vasco da Gama , i.), Lázaro (Al-Nadzsma, k.)
T: Szabri Dahal (Al-Hilal, 2 300 000), Chris Smalling (szl.), Mikel Villanueva (szl.)
Vezetőedző: Fábio Carille (brazil)
Ismertebb légiósok: Fashion Sakala (zambiai), Jason Remeseiro (spanyol), Lázaro, Hugo Moura (brazilok), Alfa Semedo (Bissau-guineai), Orlando Mosquera (panamai)
AL-HAZM SZK
É: Elton Acolatse (Ferencváros, 2 500 000), Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok, i.), Jindrich Stanek (Slavia Praha, k.)
T: Rosier (Abha, i.), Bruno Varela (szl.)
Vezetőedző: Dzsalel Kadri (tunéziai)
Ismertebb légiósok: Afimico Pululu (kongói demokratikus köztársaságbeli), Stanek (cseh), Acolatse (holland)
AL-HILAL SZFK
É: Martinelli (Arsenal, 70 000 000), Summerville (West Ham, 64 500 000), Watkins (Aston Villa, 58 400 000), Mohammed Mahzari (Al-Tavun, 7 670 000), Al-Szarnuh (Al-Fateh, 3 000 000), Dahal (Al-Fajha, 2 300 000)
T: Marcos Leonardo (Ajax, 19 900 000), Malcom (Al-Dzsazíra, i.), Marí (Al-Samal, i.), Cancelo (Barcelona, kölcsön után végleg, i.), Núnez (Al-Dirija, k.), Benzema (szl.)
Vezetőedző: Simone Inzaghi (olasz)
Sportigazgató: Esteve Calzada (spanyol)
Ismertebb légiósok: Summerville (holland), Martinelli (brazil), Rúben Neves (portugál), Watkins (angol), Theo Hernández, Saimon Bouabré (franciák), Kader Meité (elefántcsontparti), Yusuf Akcicek (török), Szergej Milinkovics-Szavics (szerb), Kalidou Koulibaly (szenegáli), Jasszin Bunu (marokkói)
AL-ITTIHAD KLUB
É: Jan-Karlo Szimics (Anderlecht, kv., 15 000 000), Dion Lopy (Almería, 13 000 000), Stephane Keller (AEL Limassol, 1 000 000), Wijnaldum (Al-Ettifak, i.), Richard Ríos (Benfica, k., 4 000 000)
T: Moussa Diaby (Leverkusen, 28 000 000), Mario Mitaj (Genoa, k., 2 000 000), Fabinho (Trabzonspor, i.), Unai Hernández (Girona, k.)
Vezetőedző: Jens Wissing (német)
Sportigazgató: Domingos Soares (portugál) és Ramón Planes (portugál)
Ismertebb légiósok: Ríos (kolumbiai), Roger Fernandes, Danilo Pereira (portugálok), Jusszef en-Nesziri (marokkói), Szimics, Predrag Rajkovics (szerbek), Steven Bergwijn, Wijnaldum (hollandok), George Ilenikhena (nigériai), Mahamadou Doumbia (mali), Husszem Auar (algériai)
Al-HALIDZS FK
É: Musa Barrow (Al-Tavun, i.), Angelo Fulgini (Lens, i.), Miguel Crespo (Basaksehir, i.), Omar Mascarell (Mallorca, i.), Kiki Kouyaté (Antwerpen, i.)
T: Dimitriosz Kurbelisz (Aszterasz, i.), Konsztantinosz Fortunisz (Olympiakosz, i.), Jorgosz Maszurasz (Olympiakosz)
Vezetőedző: José Gomes (portugál)
Ismertebb légiósok: Barrow (gambiai), Fulgini (új-kaledóniai), Crespo, Pedro Rebocho (portugálok), Kouyaté (mali), Joshua King (norvég), Mascarell (egyenlítői-guineai)
AL-HOLUD KLUB
É: Coba da Costa (Getafe, 2 000 000), Seydouba Cissé (Leganés, i.)
T: Kévin N’Doram (szl.), Norbert Gyömbér (szl.)
Vezetőedző: Des Buckingham (angol)
Sportigazgató: Alex García Canedo (spanyol)
Ismertebb légiósok: Ramiro Enrique (brazil), Shaquille Pinas (suriname-i), John Buckley (angol), Cissé (guineai), Edgaras Utkus (litván), Da Costa (Bissau-guineai)
AL-NASSZR FK
É: Samú Costa (Mallorca, 22 000 000), Wesley (Real Sociedad, kv.), Durán (Zenit, kv.)
T: Durán (Benfica, k., 6 100 000), Al-Hasszan (Al-Fateh, 1 500 000), Abdulmalik Al-Dzsaber (Al-Kvadszia, 1 400 000, k.), Wesley (Cruzeiro, k.), Brozovic (Al-Szadd, i.)
Vezetőedző: Ange Postecoglou (ausztrál)
Sportigazgató: Semedo (portugál), Simao Coutinho (portugal)
Ismertebb légiósok: Joao Félix, Costa, C. Ronaldo (portugálok), Coman (francia), Mohamed Simakan (guineai), Angelo, Bento (brazilok), Mané (szenegáli), Ínigo Martínez (spanyol)
AL-KVADSZIA FK
É: Reijnders (Manchester City, 61 000 000), Diabaté (Samsunspor, 8 000 000), Szultan Harun (Al-Rijád, 3 830 000), Ahmed Al-Szijahi (Al-Rijád, 3 830 000), Al-Aliva (Al-Holud, 3 440 000), Al-Dzsaber (Al-Nasszr, 1 400 000, k.), Al-Kvahtani (Al-Hilal, 935 000), Szuffian el-Karuani (Utrecht, i.), Mahamadou Sangaré (Manchester City U21), Cameron Puertas (Werder, kv.), Sani (RB Leipzig, 8 000 000)
T: Jerry Afriyie (Genk, 5 000 000), Gabriel Carvalho (Sahtar, 1 000 000), Abdulaziz Al-Otman (NEOM, 925 000), El-Karuani (Benfica), Iker Almena (Dinamo Zagreb), Otávio (Al-Rajjan, k.), Puertas (al-Vaszl, k.)
Vezetőedző: Brendan Rodgers (északír)
Sportigazgató: James Bisgrove (angol), Carlos Antón (spanyol)
Tanácsadó: Peter Kenyon (angol)
Ismertebb légiósok: Reijnders (holland), Mateo Retegui (olasz), Julián Quinones (mexikói), Christopher Bonsu Baah (ghánai), Gastón Álvarez, Nahitan Nández (uruguayi), Nacho (spanyol), Julian Weigl (német), Koen Casteels (belga), Sani (nigériai)
AL-RIJÁD SZK
É: Trézégé (Al-Ahli – Egyiptom –, i.), Abdul Kader Keita (Rapid, i.), Bernard Mensah (Al-Naszr – Emirátusok –, i.)
T: Al-Szijahi (Al-Kvadszia, 3 830 000), Harun (Al-Kvadszia, 3 830 000), Tozé (szl.)
Vezetőedző: Maurício Dulac (brazil)
Ismertebb légiósok: Trézégé (egyiptomi), Mensah (ghánai), Leandro Antunes (portugál), Keita (elefántcsontparti), Milan Borjan (kanadai)
AL-SABAB FK
É: Dhari Al-Enezi (Damak, 1 750 000), Mory Diaw (Le Havre, 1 000 000), Tin Jedvaj (Panathinaikosz, i.), Roger Martínez (Al-Tavun, i.), Thomas Partey (Villarreal, i.), Mamadou Thierno Barry (Union SG, k.), Ricardo Mathias (Al-Ahli, k.), Daniel Podence (Olympiakosz)
T: Heorhij Buscsan (Polisszja, kv., i.), Wesley Hoedt (AZ, i.), Vincent Sierro (Parma, i.), Marcelo Grohe (szl.), Unai Hernández (Al-Ittihad, kv.)
Vezetőedző: Thomas Letsch (német)
Sportigazgató: Olivier Renard (belga)
Ismertebb légiósok: Josh Brownhill (angol), Yacine Adli (francia), Mathias (brazil), Yannick Carrasco (belga), Podence (portugál), Jedvaj (horvát), Partey (ghánai), Martínez (kolumbiai)
AL-TAVUN FK
É: Parfait Guiagon (Charleroi, 4 300 000), Oscar (Slavia Praha, 2 000 000), Zineddin Belaid (Kabili, 1 200 000), Abdulrahman Hindi (Al-Orobah, 1 150 000), Junesz el-Bahraui (Berkan, 1 000 000), Nedim Bajrami (Rangers, k., 200 000)
T: Mahzari (Al-Hilal, 7 670 000), Roger Martínez (Al-Shabab, i.), Girotto (Al-Fajszali, i.), Barrow (Al-Halidzs, i.), Flávio (Al-Fjiszali. i.), Biel (Sporting CP, kv.), Fulgini (Lens, kv.)
Vezetőedző: Zsarko Lazetics (szerb)
Ismertebb légiósok: Oscar (libériai), Guiagon (elefántcsontparti), Mailson (brazil), Marin Petkov (bolgár), Asraf el-Mahdiui, El-Bahraui (marokkóiak), Bajrami (albán), Belaid (algériai)
NEOM SZK
É: Malang Sarr (Lens, i.), Maszurasz (Olympiakosz)
T: Abdoulaye Doucouré (szl.), Ahmed Hegazi (visszavonult), R. Messi (Strasbourg, kv.)
Vezetőedző: Christophe Galtier (francia)
Sportigazgató: Kirjakosz Durekasz (görög), Hegazi (egyiptomi)
Ismertebb légiósok: Sarr, Nathan Zézé, Alexandre Lacazette (franciák), Marcin Bulka (lengyel), Szaid Benrahma (algériai), Amadou Koné (elefántcsontparti), Luís Maximiano (portugál), Maszurasz (görög)
LIGA PORTUGAL
FC PORTO
É: Jakub Kiwior (Arsenal, kv., 17 000 000), Mec (Gremio, 11 000 000), Hvang In Beom (Feyenoord, 4 500 000), André Silva (Elche, i.), Souza (Tottenham, k.), Santiago Giménez (Milan, k.), Seko Fofana (Rennes, k.), Stephen Eustáquio (Los Angeles FC, kv.)
T: Rodrigo Mora (Roma, 25 000 000), Deniz Gül (Galatasaray, 10 000 000), Danny Namaso (Auxerre, kv., 5 000 000), Eustáquio (Swansea, 4 000 000), Thiago Silva (Fluminense, i.), Luuk de Jong (szl.), Terem Moffi (Nice, kv.)
SPORTING CP
É: Rodrigo Zalazar (Braga, 30 000 000), Ba (Famalicao, 21 250 000), Issa Doumbia (Venezia, 20 530 000), Sergi Altimira (Betis, 18 250 000), Nestory Irankunda (Watford, 15 000 000), Silas Andersen (Häcken, 7 250 000), Pedro Lima (Avs, 4 000 000), Kaique Pereira (Palmeiras, 4 000 000)
T: Geovany Quenda (Chelsea, 50 000 000), Ousmane Diomande (Nottingham, 40 000 000), Morten Hjulmand (Atlético Madrid, 40 000 000), Trincao (Al-Ahli, 39 350 000), Alisson Santos (Napoli, kv., 16 500 000), Diogo Travassos (Braga, 5 500 000), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla, 4 500 000), Pedro Goncalves (Fiorentina, k., 2 500 000), Morita Hidemasza (Hull City, i.)
BENFICA
É: Heorhij Szudakov (Sahtar, kv., 20 250 000), Alessandro Circati (Parma, 18 000 000), Jakub Kaminski (1. FC Köln, 17 000 000), Joao Palhinha (Bayern München, 14 000 000), Enzo Barrenechea (Aston Villa, kv., 12 000 000), Durán (Al-Nasszr, k., 6 100 000), Gabriel Índio (Athletic Club, 4 000 000), Clément Lenglet (Atlético Madrid, k.), Claudio Echeverri (Manchester City, k.), el-Karuani (Al-Kvadszia, k.)
T: Amar Dedic (Newcastle, 35 900 000), Kökcü (Besiktas, kv., 30 000 000), António Silva (Bournemouth, 25 000 000), Florentino (Burnley, 24 000 000), Sidny Lopes Cabral (Trabzonspor, 7 0000 000), Ríos (Al-Ittihad, k., 4 000 000), Franjo Ivanovic (Lens, k., 2 500 000), Otamendi (River Plate, i.), Rafa Obrador (Sassuolo), Bruma (Arisz, i.)
SC BRAGA
É: Tommy Marqués (Barcelona, 11 000 000), Jovan Milosevics (VfB Stuttgart, 8 000 000), Travassos (Sporting CP, 5 000 000), Adrian Barisic (Basel, kv., 3 500 000), Adrian Bajrami (Luzern, 2 800 000), Jonas Wind (Wolfsburg, i.)
T: Lukás Hornícek (Newcastle, 30 600 000), Zalazar (Sporting CP, 30 000 000), Djibril Soumaré (Stoke City, 4 000 000), Florian Grillitsch (Frosinone, i.), Gabriel Moscardo (PSG, kv.)
SÜPER LIG
GALATASARAY
É: Rafael Leao (Milan, 38 000 000), Alekszej Batrakov (Lokomotív Moszkva, 25 000 000), Gül (Porto, 10 000 000), Lesley Ugochukwu (Burnley, k., 3 520 000), El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig, k., 2 000 000)
T: Nicolo Zaniolo (Udinese, kv., 5 000 000), Victor Nelsson (Nordsjaelland, i.), Mauro Icardi (szl.), Wilfried Zaha (szl.), Sacha Boey (Bayern München, kv.), Noa Lang (Napoli, kv.), Yáser Asprilla (Girona, kv.)
FENERBAHCE
É: Mason Greenwood (Marseille, 39 000 000), Sidiki Chérif (Angers, kv., 18 000 000), Vedat Muriqi (Mallorca, 15 500 000), Kojo Peprah Oppong (Nice, 12 000 000), Nathan Aké (Manchester City, 8 170 000), Romelu Lukaku (Napoli, 6 000 000)
T: Sidiki Chérif (Coventry, 24 500 000), Fred (Atlético Mineiro, 2 000 000), Dominik Livakovic (Barcelona, 2 000 000), Szofjan Amrabat (Ajax, i.), Talisca (Al-Dzsazíra, i.), Caglar Söyüncü (Corum, i.), Anthony Musaba (Norwich City, k.), Diego Carlos (Parma, k.), Edson Álvarez (West Ham, kv.)
TRABZONSPOR
É: Franculino (Midtjylland, 17 000 000), Aral Simsir (Midtjylland, 15 000 000), Noah Saviolo (Guimaraes, 11 500 000), Ernest Muci (Besiktas, 8 500 000), Cabral (Benfica, 7 000 000), René Mitongo (Standard Liege, 3 000 000), Cenk Özkacar (Valencia, 1 750 000), Ruszlan Malinovszkij (Genoa, i.), Mohamed Szalah (Liverpool, i.), Fabinho (Al-Ittihad, i.)
T: Christ Inao Oulai (Fiorentina, 26 000 000), Felipe Augusto (Zenit, 15 000 000), Olekszandr Zubkov (AEK Athén, 4 000 000)
BESIKTAS JK
É: Kökcü (Benfica, 30 000 000), Leandro Trossard (Arsenal, 18 000 000), Kassoum Ouattara (Monaco, 8 000 000), Ümit Akdag (Alanyaspor, 7 000 000), Alexander Nübel (Bayern München, 6 250 000), Ernest Poku (Leverkusen, k., 3 000 000), Fabio Miretti (Juventus, k., 2 100 000), Dusan Vlahovics (Juventus, i.), Salih Özcan (Dortmund, i.), Semih Kilicsoy (Cagliai, kv.)
T: Muci (Trabzonspor, 8 500 000), Felix Uduokhai (Union Berlin, 1 500 000), Joao Mário (AEK Athén, i.), El Bilal Touré (Atalanta, kv.), Jota Silva (Nottingham, kv.), Yasin Özcan (Aston Villa, kv.), Kristjan Asllani (Inter, kv.), Devis Vásquez (Milan, kv.), Amir Hadziahmetovic (Ludogorec, i.)
OSZTRÁK BUNDESLIGA
FC RED BULL SALZBURG
É: Kévin Boma (Estoril, 7 000 000), Bartosz Mazurek (Jagiellonia, 6 000 000), Haris Tabakovic (Hoffenheim, 5 000 000), Filip Matijaszevics (Csukaricski, 4 000 000), Nikolas Veratschnig (Mainz, 3 500 000), Dominik Schmid (Basel, 3 000 000), Abubakr Barry (Austria Wien, 3 000 000), Yerwin Sulbarán (Monagas, 2 000 000), Christian Früchtl (Lecce, 1 000 000), Jesper Lindström (Napoli, k.)
T: Joane Gadou (Dortmund, 19 500 000), Jannik Schuster (Brentford, 18 000 000), Adam Daghim (Hoffenheim, 13 000 000), Mads Bidstrup (Lyon, 10 500 000), Kerim Alajbegovic (Leverkusen, 8 000 000), Maurits Kjaergaard (Lille, 8 000 000), Bobby Clark (Derby County, kv., 8 000 000), Moussa Yeo (Swansea, 6 000 000), Lucas Gourna-Douath (Hull City, 4 000 000), Aleksza Terzics (Frosinone, 2 500 000), Alexander Schlager (Bremen, i.)
SUPER LEAGUE 1
AEK ATHÉN
É: Majer (Wolfsburg, 6 000 000), Kairinen (Sparta Praha, 4 000 0000), Zubkov (Trabzonspor, 4 000 000), Kervin Arriaga (Levante, 3 000 000), Vitális Milán (ETO, 2 500 000), Joao Mário (Besiktas, kv., i.), Haralamposz Likojannisz (Bologna, i.), Hrisztosz Aleksziou (Inter U23, k.)
T: Orbelín Pineda (Monterrey, 8 000 000), James Penrice (Rangers, k., 500 000), Niclas Eliasson (Internacional, k., 300 000), Marko Grujics (Levszki, i.), Roberto Pereyra (szl.)
OLYMPIAKOSZ PIREUSZ
É: Gustavo Puerta (Santander, 16 000 000), David Carmo (Nottingham, 9 000 000), Armando González (Chivas, 8 600 000), Marcus Pedersen (Torino, 6 000 000), Leon Bailey (Aston Villa, 5 000 000), Joel Roca (Girona, 5 000 000), Zinedin Smajlovic (Sandefjord, 5 000 000), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda, 5 000 000), Jota Silva (Nottingham, 4 000 000), Pablo Maffeo (Mallorca, 2 700 000), Fortunisz (Al-Halidzs, i.), Stefan Ortega (Nottingham, i.), Remo Freuler (Bologna, i.), Gustavo Sá (Nottingham, k.)
T: Konsztantinosz Colakisz (Hull, 23 300 000), André Luiz (Kansas City, 15 500 000), Hrisztosz Muzakitisz (Hull, 15 000 000), Costinha (Brighton, 12 700 000), Francisco Ortega (River Plate, 5 000 000), Gabriel Strefezza (Palermo, 4 000 000), Mehdi Taremi (Al-Vaszl, 400 000), Maszurasz (NEOM), Rémy Cabella (Volosz, i.)
PAOK
É: Ognjen Ugreszics (Partizan, 6 500 000), Dimitriosz Jannulisz (Augsburg, 4 250 000), Tom Louchet (Nice, 2 000 000), Aritz Elustondo (Sociedad, i.), Cherif Ndiaye (Samsunspor, k.)
T: Jannisz Konsztanteliasz (Dortmund, 26 000 000), Jorge Sánchez (Atlas, 3 000 000), Dejan Lovren (szl.)
PANATHINAIKOSZ
É: Azzedin Unahi (Girona, 11 000 000), Imran Luza (Watford, 7 000 000), Rick van Drongelen (Samsunspor, 5 000 000), Inaki Pena (Barcelona, 3 000 000), Stefan de Vrij (Inter, i.), Anassz Szalah-Eddin (Roma, k.), Anassz Zaruri (Lens, 2 700 000)
T: Cerin (Al-Vahda, 3 000 000), Jedvaj (Al-Shabab, i.), Renato Sanches (PSG, kv.), Zaruri (Colombus Crew, k.)
EREDIVISIE
AJAX AMSTERDAM
É: Leonardo (Al-Hilal, 19 900 000), Caio Henrique (Monaco, 10 500 000), Viktor Cihankov (Girona, 4 000 000), Thilo Kehrer (Monaco, k., 2 000 000), Amrabat (Fenerbahce, i.), Daley Blind (Girona, i.), Julian Brandt (Dortmund, i.), Jofre Torrents (Barcelona, i.), Tolu Arokodare (Wolverhampton, k.), Simon Adingra (Sunderland, k.), Marc ter Stegen (Barcelona, k.)
T: Mika Godts (PSG. 45 000 000), Sean Steur (Newcastle, 34 500 000), Chuba Akpom (Ipswich, kv., 9 300 000), Itakura Ko (Mönchengladbach, 3 500 000), Josip Sutalo (Lazio, 3 000 000), Youri Regeer (Werder, k.), Wout Weghorst (Twente), Tomijaszu Takehiro (Crystal Palace, i.), Maher Carrizo (Köbenhavn, k.), Olekszandr Zincsenko (szl.)
FEYENOORD ROTTERDAM
É: Nacho Ferri (Westerlo, 9 000 000), Charles Vanhoutte (Nice, 5 500 000), Tjark Ernst (Hertha, 5 000 000), Reiss Nelson (Arsenal, i.), Javi López (Sociedad, i.), Shaqueel van Persie (Feyenoord U21)
T: Ueda Ajasz (Lille, 15 000 000), Leo Sauer (VfB Stuttgart, 15 000 000), Anel Ahmedhodzic (Burnley, 7 000 000), Hvang In Bom (Porto, 4 500 000), Plamen Andreev (DVSC, 1 000 000), Raheem Sterling (szl.)
PSV EINDHOVEN
É: Szano Kodai (NEC, 15 000 000), Sven Mijnans (AZ, 13 000 000), Szami Uaissza (NEC, 9 000 000), Matej Kovar (Leverkusen, kv., 2 000 000), Ayoni Santos (Sparta, 5 000 000), Mikkel Bro Hansen (Bodö/Glimt, 3 000 000), Sam Lammers (Twente, 2 000 000), Lutsharel Geertruida (Leipzig, k., 1 500 000), Filip Kosztics (Juventus, i.)
T: Iszmael Szaibari (Bayern, 50 000 000), Joey Veerman (Dortmund, 22 000 000), Kuhaib Drios (Celta Vigo, 7 000 000), Joël van den Berg (Celtic, 3 500 000)
JUPILER PRO LEAGUE
RSC ANDERLECHT
É: Romeo Amane (Rapid Wien, 6 500 000), Lukas Ambros (Górnik Zabrze, 5 000 000), Oliver Antman (Rangers, 4 300 000), Marten Winkler (Hertha, 4 000 000), Andrew Omobamidele (Strasbourg, k.)
T: Nathan De Cat (Hoffenheim, 18 500 000), Szimics (Al-Ittihad, 15 000 000), Nathan Saliba (Villarreal, 15 000 000), Goto Keiszuke (Freiburg, 10 000 000), Thorgan Hazard (Lens, i.)
FC BRUGES
É: Jan Virgili (Mallorca, 12 000 000), Freddie Potts (West Ham, 10 000 000), Andrej Vasovic (Luzern, 7 450 000), Li Han Bom (Midtjylland, 7 000 000), Cheveyo Tsawa (Zürich, 6 000 000), Wisdom Mike (Bayern II, 5 000 000), Dams (Al-Ahli, 4 000 000), Yann Sommer (Inter, i.)
T: Hrisztosz Colisz (Arsenal, 40 000 000), Alekszandar Sztankovics (Inter, 23 000 000), Raphael Onyedika (Eintracht Frankfurt, 9 000 000), Zaid Romero (Getafe, kv., 5 000 000), Simon Mignolet (visszavonult)
KRC GENK
É: Rafiu Durosinmi (Pisa, 10 500 000), Jeppe Erenbjerg (Zulte Waregem, 5 500 000), Afriyie (Al-Kvadszia, 5 000 000)
T: Lucca Brughmans (Liverpool, 33 000 000), Konsztantinosz Karecasz (Dortmund, 30 000 000), Zakaria El-Uahdi (HSV, 8 000 000)
UNION SAINT-GILLOISE
É: Dylan Aquino (Lanús, 7 000 000), Ondrej Kricfalusi (Banik, 5 000 000), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates, 3 500 000), Denzel De Roeve (Brann, 3 500 000), Hervé Koffi (Lens, k.)
T: Anan Halaili (Crystal Palace, 24 500 000), Kjell Scherpen (Ipswich, 10 000 000), Marc Giger (ETO), Promise David (Brighton, k.)
AFA LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL
CA RIVER PLATE
É: Almada (Atlético Madrid, 20 000 000), Correa (Tigres, 13 200 000), Arambarri (Getafe, 6 100 000), Andrada (Vélez, 5 200 000), Ortega (Olympiakosz, 5 000 000), Santos Borré (Internacional, 2 200 000), Beltrán (Fiorentina, k., 430 000), Otamendi (Benfica, i.)
T: Freitas (Flamengo, 8 000 000), Facundo Colidio (Vasco da Gama, 3 900 000), Sebastián Boselli (Getafe, 1 500 000), Andrés Herrera (Columbus Crew, 1 050 000), Franco Armani (Atlético Nacional, i.), Juan Fernando Quintero (Independiente Medellín, i.), Germán Pezzella (Penarol, i.), Matías Galarza (Inter Miami, k.), Kevin Castano (Atlético Mineiro, k.), Kendry Páez (Chelsea, kv.), Matías Vina (Flamengo, k.)
CA BOCA JUNIORS
É: Sebastián Villa (Rivadavia, 5 700 000), Álvaro Montero (Vélez, 3 500 000), Leandro Lozano (Argentinos Juniors, 3 100 000), Enner Valencia (Pachuca, i.)
T: Exequiel Zeballos (Monza, 4 500 000), Mauricio Benítez (Antwerpen, 2 600 000), Marcelo Saracchi (Houston Dynamo, 1 100 000), Herrera (Zaragoza, i.), Cavani (szl.), Kevin Zenón (Atlas, 5 150 000)
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