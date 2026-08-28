Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo győztes gólt szerzett, negyedszer is nyert az Al-Naszr

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.28. 23:35
Cristiano Ronaldo győztes gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo Al-Naszr Szaud-Arábia
Az Al-Naszr 2–1-re legyőzte az Al-Tavont a szaúd-arábiai labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában, így megőrizte százszázalékos mérlegét. A listavezető győztes gólját Cristiano Ronaldo szerezte.

Az Al-Tavon a 11. percben megszerezte a vezetést az Al-Naszr vendégeként, de a hazaiak Samu Costa góljával az első félidő ráadásában egyenlítettek.

Az 50. percben Cristiano Ronaldo jól ért bele a kapu előtt Simakan lövésébe, ezzel megszerezte csapatának a vezetést, majd mint kiderült, a győzelmet is. A portugál klasszist a 80. percben lecserélték. Az Al-Naszr négy győzelemmel vezeti a szaúdi bajnokságot.

Szintén hibátlan az Al-Hilal, amely az első félidőben ötöt vágott az Al-Haledzs hálójába, de Szergej Milinkovics-Szavicsék egy meccsel kevesebbet játszottak, mint az Al-Naszr. A mérkőzést Kovács István vezette.

SZAÚD-ARÁBIAI BAJNOKSÁG, 4. FORDULÓ
Al-Naszr–Al-Tavon 2–1
Al-Haledzs–Al-Hilal 1–5
Al-Rijad–Neom 1–0
Al-Fajha–Abha 3–2

Cristiano Ronaldo Al-Naszr Szaud-Arábia
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