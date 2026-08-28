Cristiano Ronaldo győztes gólt szerzett, negyedszer is nyert az Al-Naszr

Az Al-Tavon a 11. percben megszerezte a vezetést az Al-Naszr vendégeként, de a hazaiak Samu Costa góljával az első félidő ráadásában egyenlítettek.

Az 50. percben Cristiano Ronaldo jól ért bele a kapu előtt Simakan lövésébe, ezzel megszerezte csapatának a vezetést, majd mint kiderült, a győzelmet is. A portugál klasszist a 80. percben lecserélték. Az Al-Naszr négy győzelemmel vezeti a szaúdi bajnokságot.

Szintén hibátlan az Al-Hilal, amely az első félidőben ötöt vágott az Al-Haledzs hálójába, de Szergej Milinkovics-Szavicsék egy meccsel kevesebbet játszottak, mint az Al-Naszr. A mérkőzést Kovács István vezette.

SZAÚD-ARÁBIAI BAJNOKSÁG, 4. FORDULÓ

Al-Naszr–Al-Tavon 2–1

Al-Haledzs–Al-Hilal 1–5

Al-Rijad–Neom 1–0

Al-Fajha–Abha 3–2