Női kosárlabda-vb: eltűnt útlevele miatt nem játszhat a kínai Li Jüe-zsu

A kínai, Li Jüe-zsu, a Dallas Wings légiósa a közösségi médiában tudatta, hogy az útlevele továbbra sem került elő, és a helyzet megoldására tett erőfeszítések ellenére sem tud részt venni a tornán. A 27 éves Li nem tudta időben pótolni az akkreditációhoz nélkülözhetetlen okmányt, ezért lemarad a vb-ről.

A 201 centiméteres játékos volt csapata legjobbja a 2024-es, párizsi olimpián. A tengerentúli pályafutását 2022-ben kezdte meg a Chicago Skynál, azóta játszott a Los Angeles Sparks és a Seattle Storm színeiben is, mielőtt tavaly nyáron a Wingshez cserélték.

Kína pénteken kezdi meg szereplését a D-csoportban az Egyesült Államok ellen. Soraikban továbbra is ott van a 208 centis Han Hszü és a 221 cm magas Csang Ce-jü.

A mieink pénteken a franciák ellen kezdenek.