Vettel örülne neki, ha Antonelli döntené meg a rekordját

Bármelyik nagydíjon is következne be a bajnokavatás, a versenyző mindenképpen rekordot döntene: ő lenne a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnoka. A csúcs 2020 óta Sebastian Vettel nevéhez fűződik, a német 23 évesen, 4 hónaposan és 11 naposan ülhetett fel a szakág trónjára, míg Antonelli nemrég múlt 20 éves. A Red Bull-lal négy bajnoki címet szerző Vettelt nem zavarná, ha elvesztené a rekordját.

„Örülnék neki. Hihetetlen éve van. Ahogy a régi mondás is tartja: a rekordok azért vannak, hogy megdöntsék őket. Még sok év áll előtte, hogy ezt megtegye. Imádom a sportot, szóval nézőként is roppant izgalmas. Azt kívánom, hogy a többiek is felzárkózzanak, és legyenek még inkább harcban. Függetlenül tudom nézni a helyzetet, és örülök neki, mert tisztában vagyok vele, mennyi munka van a mögött, hogy valaki eljusson idáig, és akárki is nyerjen, az megérdemli” – idézi Vettelt a Motorsport.com.

Antonelli már átadta a múltnak Vettel néhány rekordját, például már ő minden idők legfiatalabb pole pozíciósa. A Mercedes olasz versenyzője örül neki, hogy saját bevallása szerint remek kapcsolatot ápol a négyszeres bajnokkal. Rendszeresen váltanak üzeneteket egymással a nagydíjak után, és néha előtte is. „Nagyon jólesik. Seb hihetetlen, ráadásul a barátomnak is mondhatom, és minden versenyhétvége után, sőt néha már előtte is küld egy-két üzenetet.”

„Nagyon jó látni, hogy ennyire támogat, és azt is, hogy ennyire elismer. Rendkívül örülök az üzeneteinek, és azért számítanak a versenyhétvégék előtt, vagy akár utána is” – jelentette ki az idén tizennégy futamból nyolc alkalommal diadalmaskodó olasz.

Ami Vettelt illeti, nemrég jelentette be, hogy visszatér a volán mögé, és újra vezetni fog a Bajnokok Tornáján (ROC). Az eseményt 2027. január 9–10-én rendezik meg Új-Zélandon.