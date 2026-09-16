Vettel örülne neki, ha Antonelli döntené meg a rekordját
Andrea Kimi Antonelli a múlt hétvégi Spanyol Nagydíjon aratott győzelmével immár 81 pont előnnyel vezet az egyéni vb-összetettben közvetlen riválisa, George Russell előtt. Noha az olasz versenyző továbbra sem szívesen beszél az esélyességről, és szerinte versenyről versenyre halad, már az első számú kihívója sem érzi úgy, hogy harcban lenne a vb-címért, és sokak szerint nem az jelenti a kérdést, hogy Antonelli felér-e idén a csúcsra, hanem az, hogy pontosan mikor.
Bármelyik nagydíjon is következne be a bajnokavatás, a versenyző mindenképpen rekordot döntene: ő lenne a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnoka. A csúcs 2020 óta Sebastian Vettel nevéhez fűződik, a német 23 évesen, 4 hónaposan és 11 naposan ülhetett fel a szakág trónjára, míg Antonelli nemrég múlt 20 éves. A Red Bull-lal négy bajnoki címet szerző Vettelt nem zavarná, ha elvesztené a rekordját.
„Örülnék neki. Hihetetlen éve van. Ahogy a régi mondás is tartja: a rekordok azért vannak, hogy megdöntsék őket. Még sok év áll előtte, hogy ezt megtegye. Imádom a sportot, szóval nézőként is roppant izgalmas. Azt kívánom, hogy a többiek is felzárkózzanak, és legyenek még inkább harcban. Függetlenül tudom nézni a helyzetet, és örülök neki, mert tisztában vagyok vele, mennyi munka van a mögött, hogy valaki eljusson idáig, és akárki is nyerjen, az megérdemli” – idézi Vettelt a Motorsport.com.
Antonelli már átadta a múltnak Vettel néhány rekordját, például már ő minden idők legfiatalabb pole pozíciósa. A Mercedes olasz versenyzője örül neki, hogy saját bevallása szerint remek kapcsolatot ápol a négyszeres bajnokkal. Rendszeresen váltanak üzeneteket egymással a nagydíjak után, és néha előtte is. „Nagyon jólesik. Seb hihetetlen, ráadásul a barátomnak is mondhatom, és minden versenyhétvége után, sőt néha már előtte is küld egy-két üzenetet.”
„Nagyon jó látni, hogy ennyire támogat, és azt is, hogy ennyire elismer. Rendkívül örülök az üzeneteinek, és azért számítanak a versenyhétvégék előtt, vagy akár utána is” – jelentette ki az idén tizennégy futamból nyolc alkalommal diadalmaskodó olasz.
Ami Vettelt illeti, nemrég jelentette be, hogy visszatér a volán mögé, és újra vezetni fog a Bajnokok Tornáján (ROC). Az eseményt 2027. január 9–10-én rendezik meg Új-Zélandon.
|56. SPANYOL NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 11., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:34.077
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:33.662
|SZEPTEMBER 12., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:32.797
|Időmérő
|1. Norris 1:31.824
|SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Verstappen, 3. Norris
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00