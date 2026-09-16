Jó ötletnek bizonyult mogyorókrémet vinni a Darálóra

Magabiztosan teljesítette a Darálót: milyen célt tűzött ki maga elé a rajt előtt?

Csak annyit, hogy szintidőn belül beérjek a célba – mondta a Csupasportnak Mészáros Tamás, aki 15 óra 43 perces idővel teljesítette a Darálót, azaz 137 kilométert futott az Edelényi Kastélysziget külső sétányán. – Nem egyszerű kihívás, de sikerült jól beosztanom az erőmet, így nem volt megterhelő számomra. Igaz, egy kis gyomorproblémával küzdöttem, sok erőt veszítettem, de sikerült visszajönnöm és simán beértem a célba. Az elején zselével próbáltam frissíteni, de az nem vált be, így pogácsára váltottam. Azonban az sem volt az igazi, így a maradék tizenhárom órában mogyorókrémet ettem – fél kilogramm el is fogyott. Alapvetően mindig kakaós csigát reggelizem, de a Daráló után nem kívántam az édeset… Egyébként a versenyek alatt mézet használtam eddig, de azt éreztem, hogy most nem lesz jó, így indulás előtt betettem a táskámba egy nagy üveg mogyorókrémet. Jó döntés volt.

Milyennek érezte a futást?

Jó iramban, nagy lendülettel kezdtem, az első órában nyolc, a másodikban hét kört tettem meg. Aztán elkezdtem számolgatni, s arra jutottam, hogy óránként hat kört kell mennem, hogy simán meglegyen. Így már az elején előnyre tettem szert, ráadásul a későbbiekben is volt néhány olyan óra, amikor hét kört is futottam. Ez mind jó volt a szintidőtől való eltávolodáshoz. Hét óra után már láttam, hogy nem lesz probléma, simán meglesz. Egyébként hajnali három órára vártam, hogy fázom majd, de ez nem így lett, reggel hat óra körül a nap felkeltével kezdett hűvös lenni. Akkor karszárat is kellett húznom, de nem jelentett semmilyen problémát. A nap felkeltével és a mogyorókrémmel jó erőben éreztem magam.

Mi okozta a legnagyobb nehézséget?

Csupán a gyomorprobléma nehezítette a dolgomat. Közel két óráig tartott, de utána jól lettem.

Kísérővel ment?

Ezt a kihívást kísérő nélkül nehéz megoldani, nekem a feleségem segített – ezúton is köszönöm szépen neki. Jól esett, hogy az előző nap női pályacsúcsot elérő Stefán Beáta is támogatott, és az őt segítő Keller Sándor, illetve kijött néhány helyi szurkolni. Látszik, hogy a helyieknek mennyire fontos a Daráló, pontosan tudják, hogy miről van szó, érdeklődtek folyamatosan a futásomról. Külön köszönet illeti a szervezőket, nagyszerű ez a kihívás, le a kalappal előttük.

Tekintsünk előre egy kicsit: milyen célokat tűzött ki a közeljövőre?

Nincs nevezésem semmilyen versenyre jelen pillanatban, de biztosan lesz olyan megmérettetés, amely megtetszik és ott leszek rajta.