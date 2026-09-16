Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik, a bombagólok királya – VIDEÓK

2026.09.16. 16:50
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A gólszerző: Szoboszlai Dominik (Fotó: NS-montázs)
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gól légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik
A statisztikák szerint Liverpoolba szerződése, 2023 nyara óta egyetlen Premier League-játékos sem szerzett több gólt – 13 – a tizenhatoson kívülről Szoboszlai Dominiknál, aki kedd este a Tottenham elleni Ligakupa-meccsen is megvillantotta kivételes rúgótechnikáját.

2026. SZEPTEMBER 15., LIGAKUPA

A legfrissebb darab: kedd este a Tottenham elleni Ligakupa-meccsen a ráadás perceiben a Gakpótól kapott labdát Szoboszlai mellel maga elé tette, majd egy pattanás után 27 méterről bődületesen nagy gólt ragasztott a bal felsőbe, lezárva a 3–1-gyel záruló összecsapást.

2026. FEBRUÁR 8., PREMIER LEAGUE

A Manchester City elleni bajnoki 74. percében 28 méterről talált be szabadrúgásból Gianluigi Donnarumma kapujába, a jobblábas lövését követően a labda a bal kapufáról pattant a hálóba.

2025. AUGUSZTUS 31., PREMIER LEAGUE

Az Arsenal elleni bajnoki 83. percében 27 méterről jobb lábbal rúgott kapura szabadrúgásból, a labda tökéletes ívben, védhetetlenül vágódott a jobb felső sarokba.

2023. SZEPTEMBER 27., LIGAKUPA

A Leicester elleni meccs 70. percében a tizenhatos előterében egy érintéssel kapura fordult, és jobbal 20  méterről bombázott, a zsinóron húzott labda pedig a jobb felső sarokban kötött ki.

AZ ÖSSZES SZOBOSZLAI-GÓL LIVERPOOLI MEZBEN

ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
LIVERPOOL FC–TOTTENHAM HOTSPUR 3–1 (1–0)
Liverpool, Anfield, 60 169 néző. Vezette: Madley
LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Frimpong, R. Araújo, J. Gomez (Jacquet, a szünetben), Kerkez – Nyoni (Gravenberch, 62.), A. Mac Allister – Ngumoha (Barcola, 69.), McConnell (Szoboszlai, 62.), Gakpo – Koumas (Isak, 86.). Menedzser: Andoni Iraola
TOTTENHAM: Dúbravka – Gray, Adarabioyo, Senesi, Udogie (Robertson, 57.) – Bentancur (Mateus Fernandes, 57.), Bergvall – Kudus (Sávio, 75.), Gallagher (Maddison, 75.), M. Tel (Solanke, 85.) – Marmus. Menedzser: Roberto De Zerbi
Gólszerző: A. Mac Allister (21.), Gakpo (54.), Szoboszlai (90+1.), ill. Gallagher (69.)

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