Szoboszlai Dominik, a bombagólok királya – VIDEÓK

2026. SZEPTEMBER 15., LIGAKUPA

A legfrissebb darab: kedd este a Tottenham elleni Ligakupa-meccsen a ráadás perceiben a Gakpótól kapott labdát Szoboszlai mellel maga elé tette, majd egy pattanás után 27 méterről bődületesen nagy gólt ragasztott a bal felsőbe, lezárva a 3–1-gyel záruló összecsapást.

2026. FEBRUÁR 8., PREMIER LEAGUE

A Manchester City elleni bajnoki 74. percében 28 méterről talált be szabadrúgásból Gianluigi Donnarumma kapujába, a jobblábas lövését követően a labda a bal kapufáról pattant a hálóba.

2025. AUGUSZTUS 31., PREMIER LEAGUE

Az Arsenal elleni bajnoki 83. percében 27 méterről jobb lábbal rúgott kapura szabadrúgásból, a labda tökéletes ívben, védhetetlenül vágódott a jobb felső sarokba.

2023. SZEPTEMBER 27., LIGAKUPA

A Leicester elleni meccs 70. percében a tizenhatos előterében egy érintéssel kapura fordult, és jobbal 20 méterről bombázott, a zsinóron húzott labda pedig a jobb felső sarokban kötött ki.

AZ ÖSSZES SZOBOSZLAI-GÓL LIVERPOOLI MEZBEN

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

LIVERPOOL FC–TOTTENHAM HOTSPUR 3–1 (1–0)

Liverpool, Anfield, 60 169 néző. Vezette: Madley

LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Frimpong, R. Araújo, J. Gomez (Jacquet, a szünetben), Kerkez – Nyoni (Gravenberch, 62.), A. Mac Allister – Ngumoha (Barcola, 69.), McConnell (Szoboszlai, 62.), Gakpo – Koumas (Isak, 86.). Menedzser: Andoni Iraola

TOTTENHAM: Dúbravka – Gray, Adarabioyo, Senesi, Udogie (Robertson, 57.) – Bentancur (Mateus Fernandes, 57.), Bergvall – Kudus (Sávio, 75.), Gallagher (Maddison, 75.), M. Tel (Solanke, 85.) – Marmus. Menedzser: Roberto De Zerbi

Gólszerző: A. Mac Allister (21.), Gakpo (54.), Szoboszlai (90+1.), ill. Gallagher (69.)