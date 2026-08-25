CR lecserélése után, kétgólos hátrányból fordított az Al-Naszr a látványos hibák meccsén – videók

977. Itt tart a profi gólok tekintetében Cristiano Ronaldo, aki nemrég belengette, hogy jó eséllyel vissza is vonul a nemrég kezdődött idény végén – persze minden bizonnyal csak akkor, ha addig eléri az 1000 gólos álomhatárt. Az ötszörös aranylabdás, 41 éves portugál klasszis ennek megfelelően a harmadik fordulóban is ott volt a bajnoki címvédő Al-Naszr kezdőcsapatában az Al-Ettifak elleni idegenbeli, keddi mérkőzésen, de gyorsan kiderült, ezúttal nem róla szólnak majd a dolgok.

A 12. percben az Al-Naszr védője, Al-Nadzsi bődületesen nagy kezezést mutatott be, de a bíró csak szabadrúgást ítélt érte. Ezt a hazaiak gyorsan elvégezték, kiugrattak belőle, majd jött Bento a kapuból, akit szabálytalansága után kiállított a játékvezető. Az Al-Ettifak ezután kétszer is betalált a szünetig a címvédő cserekapusának látványos mellényúlásaival.

🚨| BENTO GETS A RED CARD! 🟥



AL-NASSR ARE DOWN TO 🔟 MEN. 🟡🔵 pic.twitter.com/mGwRX0qDtI — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) August 25, 2026

🚨⚽ GOAL! ONDŘEJ DUDA PUTS AL ETTIFAQ AHEAD! 🔥



🇸🇦 Al Ettifaq 1-0 Al-Nassr 🟡🔵



😤 Al-Nassr are behind — and Cristiano Ronaldo is NOT happy! 💥 pic.twitter.com/u7YJo5ks0j — Goal Crest (@GoalCrestX) August 25, 2026

🚨⚽ GOOOAL! ÁLVARO MEDRÁN MAKES IT 2-0! 🔥



🇸🇦 AL ETTIFAQ 2-0 AL-NASSR 🟡🔵



😳 ANOTHER GOAL FROM A GOALKEEPING ERROR! Al-Nassr are 2-0 down before half-time. 🟥



🤯 What is happening tonight?! pic.twitter.com/J2KB93Hmxa — Goal Crest (@GoalCrestX) August 25, 2026

A szünetben le is jött CR, talán Ange Postecoglou is úgy gondolta, ezen a meccsen úgysem szerezne újabb gólt, de volt fordulat. Az Al-Naszr Sadio Mané duplájának is köszönhetően fordított a hajrában, és 3–2-re nyert.

🚨🇸🇳 GOAL! SADIO MANÉ AGAIN! AL NASSR COMPLETE THE TURNAROUND!



Al Ettifaq 2-3 Al Nassr.



2-0 DOWN. 10 MEN. NOW THEY LEAD 3-2. 🤯🔥



This is some comeback from Al Nassr. pic.twitter.com/5UPBQ8fdHI — Goal Crest (@GoalCrestX) August 25, 2026

SZAÚDI PRO LEAGUE

3. FORDULÓ

Al-Ettifak–Al-Naszr 2–3 (2–0)