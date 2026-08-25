CR lecserélése után, kétgólos hátrányból fordított az Al-Naszr a látványos hibák meccsén – videók
977. Itt tart a profi gólok tekintetében Cristiano Ronaldo, aki nemrég belengette, hogy jó eséllyel vissza is vonul a nemrég kezdődött idény végén – persze minden bizonnyal csak akkor, ha addig eléri az 1000 gólos álomhatárt. Az ötszörös aranylabdás, 41 éves portugál klasszis ennek megfelelően a harmadik fordulóban is ott volt a bajnoki címvédő Al-Naszr kezdőcsapatában az Al-Ettifak elleni idegenbeli, keddi mérkőzésen, de gyorsan kiderült, ezúttal nem róla szólnak majd a dolgok.
A 12. percben az Al-Naszr védője, Al-Nadzsi bődületesen nagy kezezést mutatott be, de a bíró csak szabadrúgást ítélt érte. Ezt a hazaiak gyorsan elvégezték, kiugrattak belőle, majd jött Bento a kapuból, akit szabálytalansága után kiállított a játékvezető. Az Al-Ettifak ezután kétszer is betalált a szünetig a címvédő cserekapusának látványos mellényúlásaival.
A szünetben le is jött CR, talán Ange Postecoglou is úgy gondolta, ezen a meccsen úgysem szerezne újabb gólt, de volt fordulat. Az Al-Naszr Sadio Mané duplájának is köszönhetően fordított a hajrában, és 3–2-re nyert.
SZAÚDI PRO LEAGUE
3. FORDULÓ
Al-Ettifak–Al-Naszr 2–3 (2–0)