Nemzeti Sportrádió

CR lecserélése után, kétgólos hátrányból fordított az Al-Naszr a látványos hibák meccsén – videók

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.08.25. 22:21
Nem Ronaldo volt a hős ezúttal, mégis 10 emberrel fordított az Al-Naszr (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo Al-Naszr Szaud-Arábia Al-Ettifak Sadio Mané
Az Al-Naszr 3–2-re legyőzte az Al-Ettifakot egy nem mindennapi mérkőzésen a szaúdi élvonal 3. fordulójában.

 

977. Itt tart a profi gólok tekintetében Cristiano Ronaldo, aki nemrég belengette, hogy jó eséllyel vissza is vonul a nemrég kezdődött idény végén – persze minden bizonnyal csak akkor, ha addig eléri az 1000 gólos álomhatárt. Az ötszörös aranylabdás, 41 éves portugál klasszis ennek megfelelően a harmadik fordulóban is ott volt a bajnoki címvédő Al-Naszr kezdőcsapatában az Al-Ettifak elleni idegenbeli, keddi mérkőzésen, de gyorsan kiderült, ezúttal nem róla szólnak majd a dolgok.

A 12. percben az Al-Naszr védője, Al-Nadzsi bődületesen nagy kezezést mutatott be, de a bíró csak szabadrúgást ítélt érte. Ezt a hazaiak gyorsan elvégezték, kiugrattak belőle, majd jött Bento a kapuból, akit szabálytalansága után kiállított a játékvezető. Az Al-Ettifak ezután kétszer is betalált a szünetig a címvédő cserekapusának látványos mellényúlásaival.

A szünetben le is jött CR, talán Ange Postecoglou is úgy gondolta, ezen a meccsen úgysem szerezne újabb gólt, de volt fordulat. Az Al-Naszr Sadio Mané duplájának is köszönhetően fordított a hajrában, és 3–2-re nyert.

SZAÚDI PRO LEAGUE
3. FORDULÓ
Al-Ettifak–Al-Naszr 2–3 (2–0)

 

Cristiano Ronaldo Al-Naszr Szaud-Arábia Al-Ettifak Sadio Mané
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