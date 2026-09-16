Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: ponterős lett csatárt igazolt a Csíkszereda

2026.09.16. 16:43
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Kirils Galoha (a koronggal) Csíkszeredában folytatja (Fotó: Czinege Melinda)
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Csíkszereda jégkorong Kirils Galoha Erste Liga
A jégkorong Erste Ligában érdekelt SC Csíkszereda bejelentette Kirils Galoha leigazolását.

A 30 esztendős lett csatár a hatodik Erste Liga-szezonjára készülhet. Korábban megfordult a MAC, valamint a jogutó Budapest Jégkorong Akadémia HC, valamint a DEAC színeiben is, és mindig felülteljesített a pont/mérkőzéses átlagban.

Kirils Galoha a legutóbbi kiírásban 32 alapszakasz-mérkőzésen 15 gólt lőtt és 26 gólpasszt osztott ki, azaz 41 pontot termelt, míg a negyeddöntők során a 7 meccsen szerzett 9 (1+8) pontjával a szakasz legjobbja volt.

Az SC Csíkszereda a 2026–27-es idény nyitányán éppen Debrecenben vendégszerepel.

 

Csíkszereda jégkorong Kirils Galoha Erste Liga
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