Tenisz: Gálfi a nyolcaddöntőben búcsúzott Ljubljanában

A női világranglistán a 242. helyen álló Alice Tubellóval mérkőzött meg Gálfi Dalma a ljubljanai női challengertorna nyolcaddöntőjében. A magyar játékos az első felvonásban háromszor is elvesztette az adogatójátékát, így a szett az ellenfeléé lett. Gálfi a második szettben sem járt jobban: a francia brékelőnyét még eltüntette, de ismét hibázott, és hiába hárított négy meccslabdát, az ötödiket az ellenfél értékesítette, 6:3, 6:4-re megnyerve a mérkőzést.

WTA 125-ÖS TORNA, LJUBLJANA

Egyes, nyolcaddöntő

Alice Tubello (francia)–Gálfi Dalma (4.) 6:3, 6:4