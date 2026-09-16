Tenisz: Gálfi a nyolcaddöntőben búcsúzott Ljubljanában
A nyolcaddöntőben búcsúzott a ljubljanai 125-ös női tenisztornától a 4. kiemelt Gálfi Dalma, aki 6:3, 6:4-es vereséget szenvedett a WTA világranglistáján 242. helyen álló francia Alice Tubellótól.
A női világranglistán a 242. helyen álló Alice Tubellóval mérkőzött meg Gálfi Dalma a ljubljanai női challengertorna nyolcaddöntőjében. A magyar játékos az első felvonásban háromszor is elvesztette az adogatójátékát, így a szett az ellenfeléé lett. Gálfi a második szettben sem járt jobban: a francia brékelőnyét még eltüntette, de ismét hibázott, és hiába hárított négy meccslabdát, az ötödiket az ellenfél értékesítette, 6:3, 6:4-re megnyerve a mérkőzést.
WTA 125-ÖS TORNA, LJUBLJANA
Egyes, nyolcaddöntő
Alice Tubello (francia)–Gálfi Dalma (4.) 6:3, 6:4
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