Martin O'Neill: Nem lesz könnyű ellenfél a Fradi

„Egyáltalán nem így látom, nem lesz könnyű a Ferencváros ellen játszani – jelentette ki Martin O'Neill egy hazai újságíró felvetésére, hogy ez lesz a Celtic legkönnyebb mérkőzése saját közönsége előtt, mivel később a spanyol Celta Vigo, a török Besiktas és a francia Olympique Marseille érkezik Glasgow-ba. – Az FTC sok nehézséget tud okozni, ezt évek óta bizonyítja az európai színtéren, de megpróbáljuk megoldani.”

Az északír tréner nem kívánt részletesebben beszélni a rivális erősségéről, csak annyit mondott, hogy vannak rendkívül technikás játékosai. Az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, nem kizárólag a három pont megszerzését tartja elfogadhatónak, azt viszont igen, hogy csapata hamar pontot, pontokat szerezzen, mert tavaly a rossz rajt rányomta a bélyegét a későbbi szereplésre. O'Neill arra utalt, hogy két forduló után egy, négy után pedig négy pontja volt a Celticnek, így végig izgulnia kellett a továbbjutásért, végül ez 21. helyezettként ugyan sikerült, de nem kiemeltként erős ellenfelet kapott a 16 közé jutásért, a német VfB Stuttgart aztán a végállomást jelentette.

O'Neillt többnyire inkább az El-mérkőzést közrefogó két Old Firmről, azaz a Rangers elleni rangadókról kérdezték. Vasárnap a Celtic 3–0-ra kikapott ősi riválisától a Ligakupa negyeddöntőjében, hétvégén viszont a bajnokságban rögtön javíthat ellene. Elsősorban arról beszélt, hogy mindenki nagyon csalódott volt a kudarc után, de minden meccs lehetőség a javításra, így a Ferencváros elleni találkozó is. Úgy vélte, csapata egy nagy sorozat – 22 nap alatt hét meccs – végén jár, ebből az utolsó kettő van hátra, melyből a csütörtökit nehéznek, az újabb Old Firmet pedig nagyon nehéznek minősítette.

A játékosok részéről a 20 éves Colby Donovant elsősorban pályafutása első felnőttválogatott meghívójáról faggatták. Az Európa-ligáról csak annyit jegyzett meg, csalódásként élte meg, hogy nem sikerült elérni a BL-t, ám az előző idényben élvezte a játékot a második számú sorozatban is, mert az is nagyon erős. „A csütörtöki meccs jó lehetőség, hogy visszatérjünk a helyes útra” – mondta a jobb oldali védő.

A Celtic Parkban magyar idő szerint csütörtökön 21 órakor kezdődő találkozó játékvezetője a horvát Patrik Kolaric lesz, a mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Csütörtök, 21.00: Celtic (skót)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!