Jelinic-gólokkal kezdett a Szeged a GOG otthonában

„Még a karrierem végén is mindig jobb akartam lenni” – Katrine Lunde az NS-nek

EXKLUZÍV INTERJÚ. A 46 évesen visszavonuló világklasszis kézilabdakapus a győri évek mellett belső motivációról, saját védési stílusáról és jövőbeli szerepéről is beszélt lapunknak.