Jelinic-gólokkal kezdett a Szeged a GOG otthonában
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 2. fordulójában az OTP Bank-Pick Szeged a dán GOG vendége lesz. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
D-CSOPORT
GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged – ÉLŐ
A SZEGED KERETE A MÉRKŐZÉSRE
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