Nemzeti Sportrádió

Jelinic-gólokkal kezdett a Szeged a GOG otthonában

TÓTHPÁL ZOLTÁN (percről percre)TÓTHPÁL ZOLTÁN (percről percre)
2026.09.16. 18:39
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Fotó: Török Attila
Címkék
Szeged férfi kézilabda OTP Bank-Pick Szeged Férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája GOG
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 2. fordulójában az OTP Bank-Pick Szeged a dán GOG vendége lesz. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
D-CSOPORT
GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged – ÉLŐ 

A SZEGED KERETE A MÉRKŐZÉSRE

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

Szeged férfi kézilabda OTP Bank-Pick Szeged Férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája GOG
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