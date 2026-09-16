Emlékhelyet avatnak az MTK stadionjában Garami József tiszteletére

Vasárnap avatják fel azt az emlékhelyet, amelyet a tavaly áprilisban elhunyt Garami József labdarúgó mesteredző tiszteletére állítottak az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.
Az MTK honlapjának szerdai tájékoztatása szerint az ünnepélyes esemény 13.15-kor kezdődik a létesítmény Hungária körút felőli oldalán, a 2-es kapunál.
A tavaly 85 éves korában elhunyt Garami József 1987-ben öt mérkőzés erejéig volt a válogatott szövetségi kapitánya, az élvonalban pedig magyar csúcsnak számító 797 meccsen ült a kispadon vezetőedzőként.
Az MTK-t 1996 és 1998, majd 2004 és 2015 között irányította, 1997-ben és 2008-ban bajnok, 1997-ben és 1998-ban pedig Magyar Kupa-győztes lett a fővárosi kék-fehérekkel. Dolgozott az Újpestnél, a Ferencvárosnál, Győrben, és szülővárosában, Pécsett is.
Az NB I nyolcadik fordulójában az MTK éppen a bajnok ETO FC-t fogadja vasárnap 14.45-től.
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