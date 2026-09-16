A férfiak a vártnál nehezebben, a nők kiütéssel nyertek a sakkolimpia 1. fordulójában

A nyílt tornán Málta ellen voltaképp öt magyar játszott a négy táblán. Ugyanis a harmadikon Bánusz Tamással szemben az a Novák Attila Róbert foglalt helyet, aki 2020 óta Máltát képviseli. Ez a parti meglepetésre döntetlennel ért véget, de sajnos ennél is váratlanabb eredmény volt Gledura Benjámin veresége Matthew Portelli ellen – 433 Élő-pont a különbség kettejük között. Szerencsére a Rapport Richárd pihenése miatt az éltáblán játszó Lékó Péter, valamint a negyediken Dudin Gleb nyert, így meglett a nagyon fontos két csapatpont.

A nőknél nem voltak ilyen izgalmak, mind a négy magyar játékos igazolta a papírformát, és impresszív, 4:0-s győzelmet aratott a jóval szerényebb képességű Japán ellen.

SAKK

46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND

Nyílt torna, 1. forduló

Magyarország–Málta 2.5:1.5

Lékó Péter (2676)–Jack Mizzi (2216) 1:0

Matthew Portelli (2187)–Gledura Benjámin (2620) 1:0

Bánusz Tamás (2587)–Novák Attila Róbert (2144) döntetlen

Colin Pace (2132)–Dudin Gleb 2560) 0:1

Női torna, 1. forduló

Japán–Magyarország 0:4

Szakai Azumi (1862)–Lázárné Vajda Szidónia (2289) 0:1

Papp Petra (2283)–Kinosita Kanako (1783) 1:0

Micujama Rikka (1752)–Davaademberel Nomin-Erdene (2315) 0:1

Karácsonyi Kata (2137)–Kato Ami (1755) 1:0