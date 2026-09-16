A férfiak a vártnál nehezebben, a nők kiütéssel nyertek a sakkolimpia 1. fordulójában
A nyílt tornán Málta ellen voltaképp öt magyar játszott a négy táblán. Ugyanis a harmadikon Bánusz Tamással szemben az a Novák Attila Róbert foglalt helyet, aki 2020 óta Máltát képviseli. Ez a parti meglepetésre döntetlennel ért véget, de sajnos ennél is váratlanabb eredmény volt Gledura Benjámin veresége Matthew Portelli ellen – 433 Élő-pont a különbség kettejük között. Szerencsére a Rapport Richárd pihenése miatt az éltáblán játszó Lékó Péter, valamint a negyediken Dudin Gleb nyert, így meglett a nagyon fontos két csapatpont.
A nőknél nem voltak ilyen izgalmak, mind a négy magyar játékos igazolta a papírformát, és impresszív, 4:0-s győzelmet aratott a jóval szerényebb képességű Japán ellen.
SAKK
46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND
Nyílt torna, 1. forduló
Magyarország–Málta 2.5:1.5
Lékó Péter (2676)–Jack Mizzi (2216) 1:0
Matthew Portelli (2187)–Gledura Benjámin (2620) 1:0
Bánusz Tamás (2587)–Novák Attila Róbert (2144) döntetlen
Colin Pace (2132)–Dudin Gleb 2560) 0:1
Női torna, 1. forduló
Japán–Magyarország 0:4
Szakai Azumi (1862)–Lázárné Vajda Szidónia (2289) 0:1
Papp Petra (2283)–Kinosita Kanako (1783) 1:0
Micujama Rikka (1752)–Davaademberel Nomin-Erdene (2315) 0:1
Karácsonyi Kata (2137)–Kato Ami (1755) 1:0