Nemzeti Sportrádió

A férfiak a vártnál nehezebben, a nők kiütéssel nyertek a sakkolimpia 1. fordulójában

R. P.R. P.
2026.09.16. 17:52
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Lékó Péter megnyerte az első játszmáját (Fotó: Nemzeti Sport)
Címkék
sakk Szamarkand sakkolimpia Papp Petra Lázárné Vajda Szidónia Lékó Péter Dudin Gleb
Mindkét magyar csapat nyert az üzbegisztáni Szamarkandban szerdán megkezdődő sakkolimpián. A nyílt tornán Máltát, a nőknél Japánt győzték le a mieink az első fordulóban.

A nyílt tornán Málta ellen voltaképp öt magyar játszott a négy táblán. Ugyanis a harmadikon Bánusz Tamással szemben az a Novák Attila Róbert foglalt helyet, aki 2020 óta Máltát képviseli. Ez a parti meglepetésre döntetlennel ért véget, de sajnos ennél is váratlanabb eredmény volt Gledura Benjámin veresége Matthew Portelli ellen – 433 Élő-pont a különbség kettejük között. Szerencsére a Rapport Richárd pihenése miatt az éltáblán játszó Lékó Péter, valamint a negyediken Dudin Gleb nyert, így meglett a nagyon fontos két csapatpont.

A nőknél nem voltak ilyen izgalmak, mind a négy magyar játékos igazolta a papírformát, és impresszív, 4:0-s győzelmet aratott a jóval szerényebb képességű Japán ellen.

SAKK
46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND
Nyílt torna, 1. forduló
Magyarország–Málta 2.5:1.5
Lékó Péter (2676)–Jack Mizzi (2216) 1:0
Matthew Portelli (2187)–Gledura Benjámin (2620) 1:0
Bánusz Tamás (2587)–Novák Attila Róbert (2144) döntetlen
Colin Pace (2132)–Dudin Gleb 2560) 0:1
Női torna, 1. forduló
Japán–Magyarország 0:4
Szakai Azumi (1862)–Lázárné Vajda Szidónia (2289) 0:1
Papp Petra (2283)–Kinosita Kanako (1783) 1:0
Micujama Rikka (1752)–Davaademberel Nomin-Erdene (2315) 0:1
Karácsonyi Kata (2137)–Kato Ami (1755) 1:0

 

sakk Szamarkand sakkolimpia Papp Petra Lázárné Vajda Szidónia Lékó Péter Dudin Gleb
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