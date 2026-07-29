Világbajnok a magyar női kardcsapat!

„Az éjjel soha nem érhet véget.”

Felkészültek a hongkongi rendezők – mindenre.

Ennél sokkal fontosabb, hogy női kardozóink felkészültek mindenre, és – persze könnyű ezt utólag mondani, de – valahogy ez a „minden” érződött a világbajnokság nyitánya előtt: a válogatott ideiglenes irányítására felkért Dávid László edző ugyanis azt mondta, a szezon során valahogy mindig hiányzott az utolsó vágás egy-egy versenyen, de azt reméli, úgy hiszi, a vb-n meglesz ez is.

És meglett!

A Battai Sugár Katinka, Katona Renáta, Spiesz Anna, Szűcs Luca összetételű női négyes úgy vágott neki ennek a vb-nek, hogy Battainak és Szűcsnek volt már két csapatvilágbajnoki aranya (2022, 2023), Katonának egy (2022), Spiesz meg vb-újonc volt – jelentjük, a lányok úgy utaznak haza, hogy ez a számsor három-három, kettő, egyre módosult.

A döntőig nagyon nehéz ágon jutottak el a mieink, Azerbajdzsán, Japán, de különösen Franciaország kifejezetten kemény ellenfél volt, ám a lányok stabilan, nagyon higgadtan vívtak. Az effajta vívásra a hozzáértők azt szokták mondani: nagyon extra nem volt benne, de a legtöbb akció, vágás pontos volt, a védekezés remek volt.

Aztán a döntőben jött egy extra, mégpedig Szűcs Luca 12:3-as „villanása” a harmadik asszóban, és erre nagy szükség volt, hiszen a nagyon fiatal, kissé ismeretlen kínaiak elképesztő gyorsasággal és ügyességgel vetették bele magukat a párharcba – a fiatal jelző elé azért tettük oda a nagyon szócskát, mert a magyar csapat sem veteránokból áll…

Szűcs tehát fordított, onnantól meg a lányok már nem is engedték ki a kezükből a győzelmet: harmadik (!) világbajnoki aranyát szerezte női kardcsapatunk 2022 óta (az olimpiai hatodik hely után tavaly vb-bronzérmesek lettek a lányok amúgy), ez egészen káprázatos sorozat.

És látva a lányokat, ismerve, mire képesek, milyen jó vívók, gyanítjuk, ez a sorozat még sokára ér véget.

Ahogy: „Az éjjel soha nem érhet véget” – csak hogy el ne feledjük a kezdő mondatunkat: amikor a magyar lányok a páston sikítva-sírva-ölelkezve ünnepeltek, ez a jól ismert sláger szólt a hongkongi vívócsarnok hangszóróiból.

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Kard. Nők. Csapat. Nyolcaddöntő: Magyarország–Azerbajdzsán 45:32 (Battai +10, Szűcs +4, Spiesz +1, Katona –2). Negyeddöntő: Magyarország–Japán 45:36 (Battai +5, Szűcs +4, Spiesz 0). Elődöntő: Magyarország–Franciaország 45:44 (Battai +5, Spiesz 0, Szűcs –4). Döntő: Magyarország–Kína 45:41 (Szűcs +5, Battai 0, Spiesz –1). Vb: Magyarország (Battai Sugár Katinka, Katona Renáta, Spiesz Anna, Szűcs Luca), 2. Kína (Pan Csi-miao, Zsao Hszüe-ji, Vej Csia-ji, Csang Hszin-ji), 3. Franciaország (Manon Apithy, Sara Balzer, Sarah Noutcha, Toscane Tori)