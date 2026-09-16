Amatőr Kupa: ismét döntőben a címvédő, a TFSE-vel játszik a trófeáért

A MOL Magyar Kupa honlapjának szerdai beszámolója felidézi, hogy 11 megyei – vagy budapesti – osztályú csapat jutott a harmadik fordulóba, ott azonban múlt hétvégén mindegyik kiesett.

Az Amatőr Kupáért az a két – megyei osztályú – együttes játszhat, amely a legtovább jut a Magyar Kupában. Másodsorban az dönt, hogy melyikük ejtett ki magasabb osztályban játszó ellenfelet, így már csak az Emődi ÁIDSE, a TFSE és a Mezőörs maradt versenyben. A harmadik kitétel szerint a több győzelem rangsorol, márpedig az Emőd csak hosszabbítás és tizenegyesek után ejtette ki a Tarpa SC-t a második körben, vagyis a rendes játékidő végén döntetlen állt az eredményjelzőn.

Az első ilyen mérkőzést – még Szabad Föld Kupa néven – 1964-ban rendezték, azóta csak 1971-ben és 2020-ban maradt el. A Mezőörs a harmadik döntőjére készül, 2024-ben 1–1-es döntetlen után tizenegyespárharcban alulmaradt az Unione FC-vel szemben, tavaly pedig 2–0-ra győzött a Kelen SC ellen. A TFSE először játszhat a trófeáért.