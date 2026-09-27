Öt labdavesztés is belefért a Buffalónak; Washingtonban botlott a címvédő – videó

BUFFALO BILLS–LOS ANGELES CHARGERS

Alaposan ráijesztett a szurkolókra a Buffalo, amely első négy labdabirtoklásából háromszor is elvesztette a labdát: egyszer James Cook hagyta el a labdát, kétszer pedig Josh Allen adta el. A három labdaszerzést tíz ponttal büntette a Chargers. A vendégek kihagyott mezőnygólja után még a szünet előtt egyenlített a Bills. A második félidőben aztán újabb két hazai fumble következett, de a Chargers támadósora képtelen volt TD-t elérni. A negyedik negyedben aztán két rövidpályát (egy Justin Herbert interception és egy sikertelen negyedik kísérlet) kihasználva kétszer is bejutott a Bills a célterületre, így őrzi hibátlan mérlegét. A két interceptiont dobó Josh Allen passzt köveőten nem szerzett TD-t, de kétszer befutott a célterületre, a hazaiak legjobbja a 154 yardig és egy hatpontosig jutó James Cook volt. 24–16

CLEVELAND BROWNS–CAROLINA PANTHERS

Sorozatban másodszor nyert a Browns. Az első öt támadássorozat punttal ért véget, pedig volt egy közel kilenc percet felölelő drive is. Végül a Browns támadósora előbb egy mezőnygólt, majd egy TD-t is elért, utóbbinál Deshaun Watson passzolt Harold Fanninhez. A Panthers négy mezőnygóllal átvette a vezetést, de az utolsó negyedben még egyszer működött a Watson–Fannin kapcsolat. Így hiába jött Bryce Youngtól is egy passzolt hatpontos, és támadhatott a hajrában kétszer is a győzelemért a Carolina, egyszer sem sikerült átlépni a félpályán. Watson 30 passzkísérletéből csak 16 volt pontos 144 yardért, de a két TD győzelmet ért. 21–18

DETROIT LIONS–NEW YORK JETS

Pont nélkül indult a Lions–Jets találkozó is, a második negyedtől kezdve viszont beindultak a csapatok. A Detroit végig előnyben játszott, de sehogy sem tudta lerázni magáról a New Yorkot, amely 14 pontos hátrányból is visszajött a negyedik negyedben. A döntő pillanat Chuck Clark fumble-t okozó sackje volt, amivel megakadályozta a Jets egyenlítési kísérletét. Geno Smith a hajrában elvesztett labdáját leszámítva makulátlanul játszott (31/37 passz, 321 yard, 3 TD), a vendégek futójátéka nem működött, ellenben Garrett Wilson és Kenyon Sadiq is száz elkapott yard fölött zárt és volt TD-je. Jared Goff két TD-t passzolt, de a Detroit hőse ezúttal is Jahmy Gibbs volt, aki 99 yardot tett meg a földön és két futott hatpontost szerzett, emellett a levegőben hét elkapásból 65 yardot és egy touchdownt gyűjtött. 31–24

INDIANAPOLIS COLTS–HOUSTON TEXANS

Szorosan alakult az AFC Dél csoporton belüli csatája. Ugyan a Colts támadósoravégig jobban tudott haladni, de Texans védelme három labdát is szerzett, ráadásul négyszer is csak mezőnygólon tartotta a hazaiakat. Spencer Shrader 58 yardról és az utolsó percben 53 yardról is bevágta, a Texans ennek következtében sorozatban második évben kezdett 0–3-mal, míg a Colts kilenc mérkőzés után húzott be egy találkozót. A Texans 223 yardot tett meg az ellen a védelem ellen, amely az első két fordulóban egyaránt több mint 500 yardot engedett. 19–17

JACKSONVILLE JAGUARS–NEW ENGLAND PATRIOTS

Jacksonville-ben sem oldódtak meg a Patriots problémái. Drake Maye négyszer vesztett labdát (2-2 fumble és interception), a Patriots támadósora így touchdownt sem szerzett. Ellenben Trevor Lawrence hármat, míg a Jaguars ötöt ért el, és nagyon simán legyőzte a Super Bowl résztvevő New Englandet. Lawrence már kilenc perccel a mérkőzés vége előtt letérdelt egy yardra a célterületről, az utolsó negyed nagy részét már mindkét oldalon a cserék játszották. 35–7

MIAMI DOLPHINS–KANSAS CITY CHIEFS

A Kansas Citynek nem okozott gondolt a Dolphins. Kenneth Walker III továbbra is megállíthatatlan, a sztárfutó a földön 70 yardot és egy hatpontost szerzett, emellett volt egy elkapott hatpontosa is. Patrick Mahomes ugyan egyszer eladta a labdát, de tízyardos átlaggal termelt 246 yardot és passzolt két TD-t, amelyből a másikat Travis Kelce kapott el. 10–24

NEW YORK GIANTS–TENNESSE TITANS

A Jaxson Dart nélküli első meccsen a futójátékra koncentrált a Giants: Cam Skattebo húsz labdacipelésből hatvan yardot tett meg. A Giants négy mezőnygólt értékesítve nyert, míg a Titans egyetlen pontszerzése a negyedik negyedben jött. Azon kívül két labdavesztés, egy sikertelen negyedik kísérlet, egy elrontott mezőnygól és öt 3&out volt a vendég támadósor mérlege. A New York Dart nélkül is hozta a kötelezőt, de a győzelmet beárnyékolja, hogy térdsérülés miatt kidőlt a védelem legjobb játékosa, Brian Burns. 12–7

PITTSBURGH STEELERS–CINCINNATI BENGALS

Kevesen gondolták, de az Aaron Rodgers vezette Steelers támadósor túlteljesítette a Jou Burrow által irányított Bengalst. Rodgers 292 yardot és három TD-t passzolt, a mérkőzés végén Darnell Washingtonnak volt 47 yardos elkapása, ami megágyazott Chris Boswell meccsnyerő mezőnygóljának. Rodgers mellett nagy napja volt Jaylen Warrennek (127 futott, 49 elkapott yard). A Bengals így is nyerhetett volna de egy roughing-the-punter büntetés és a hajrában Joe Burrow fumble-je megpecsételte a Cincinnati sorsát. A vendégek irányítója 282 yardot és három TD-t passzolt, Tee Higgins és Ja'Marr Chase is elérte a kilencven elkapott yardot. 30–27

WASHINGTON COMMANDERS–SEATTLE SEAHAWKS

A Bengals mellett elvesztette veretlenségét a címvédő Seattle is. A sérült Jayden Daniels helyett irányító Marcus Mariota három TD-passzt is kiosztott, míg Kain Medrano egy interception után 50 yardon át vitte vissza a labdát a célterületig. A Seahawks visszajött 14 pontos hátrányból, de egy hazai mezőnygól, majd Medrano visszahordott TD-je véget vetett a 12 meccs óta tartó győzelmi sorozatnak. Sam Darnold 379 yarodt és négy touchdownt is kiosztott, de a két eladott labda sokat ront a statisztikai mutatóin. Jaxon Smith-Njigba tíz elkapásból 128 yardot és két hatpontost szerzett, de a hazai futójáték mindössze 44 yardnál állt meg. 33–31

AMERIKAI FUTBALL

NFL

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Vasárnap kora este

Buffalo Bills–Los Angeles Chargers 24–16 (0–10, 10–0, 0–3, 14–3)

Cleveland Browns–Carolina Panthers 21–18 (0–0, 10–3, 0–6, 11–9)

Detroit Lions–New York Jets 31–24 (0–0, 10–7, 7–3, 14–14)

Indianapolis Colts–Houston Texans 19–17 (3–0, 10–7, 0–0, 6–10)

Jacksonville Jaguars–New England Patriots 35–6 (0–0, 14–3, 14–0, 7–3)

Miami Dolphins–Kansas City Chiefs 10–24 (7–7, 0–7, 3–0, 0–10)

New York Giants–Tennessee Titans 12–7 (3–0, 6–0, 3–0, 0–7)

Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals 30–27 (14–7, 3–10, 7–3, 6–7)

Washington Commanders–Seattle Seahawks 33–31 (7–0, 10–10, 7–7, 9–14)

KÉSŐBB

22.05: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals

22.25: Tampa Bay Buccaneers–Minnesota Vikings

22.25: Dallas Cowboys–Baltimore Ravens, Rio de Janeiro (Tv: Arena4)

22.25: New Orleans Saints–Las Vegas Raiders

Hétfő

2.20: Denver Broncos–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Chicago Bears–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Péntek

Green Bay Packers–Atlanta Falcons 14–35 (7–7, 0–10, 0–7, 7–11)