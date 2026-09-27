Nemzeti Sportrádió

Klopp első hazai meccsén történelmet írtak a görögök – először verték meg a németeket!

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.09.27. 22:47
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Jürgen Klopp szövetségi kapitány húzásai nem jöttek be, a németek kikaptak a görögöktől (Fotó: AFP)
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Nemzetek Ligája Görögország Németország
A labdarúgó Nemzetek Ligájában, az A-liga 2. csoportjában Németország hazai pályán, Augsburgban 1–0-ra kikapott Görögországtól – története során először.

 

A német válogatott a hollandok elleni csütörtöki 1–1-es, küzdelmes, amszterdami döntetlen után Augsburgban fogadta Görögországot a Nemzetek Ligája 2. fordulójában, Jürgen Klopp szövetségi kapitányi időszakának első hazai meccsén. A németek játékának minősége azonban az első félidőben nem sokat javult a csütörtöki találkozóhoz képest.

Hiába birtokolták 79 százalékban a labdát a házigazdák, egy félidő alatt egyetlen kaput eltaláló lövésig jutottak el, amikor a 32. percben Karim Adeyemi 17 méteres lövését nagy vetődéssel hárította Konsztantinosz Colakisz kapus. Ezenkívül még egy nagy lehetőségük volt a németeknek az első játékrészben, az is Adeyemi nevéhez fűződött: a bal oldalon ugrott ki egy szöktetéssel, majd Kosztasz Cimikasz szorításában a kapu fölé lőtt. 

A második félidő elején a válogatott újonc Bambasé Conté bal alsóba tartó lövését védte Colakisz, majd Kimmich szabadrúgását tolta fölé, aztán viszont Kimmich a saját térfelén hibázott és a német labdavesztés után tiszta helyzetből Fotisz Joannidisz lőtt tíz méterről a kapu mellé.  

A következő görög helyzetből viszont már gól született: Hrisztosz Colisz bal oldalról középre passzolt labdája a védőkről pattant az 59. percben csereként beállt Dimitriosz Kurbelisz elé, aki 15 méterről lőtt, és a Kimmichen is megpattanó labda végül a jobb alsóban kötött ki. 0–1 

A németek pedig a folytatásban hiába küszködtek és Jürgen Klopp hiába próbált cserékkel lendületet adni együttesének, nem váltak be a húzásai, elképzelés nélkül, sok hibával játszottak. A görög válogatott így a németek elleni 11. meccsén először tudott győzni (hét vereség és három döntetlen után), a német válogatott pedig, az utolsó két vb-meccsét is ideszámolva, most már sorozatban a negyedik mérkőzésén maradt nyeretlen. Ráadásul Augsburgban egymás után másodszor kapott ki, legutóbb tíz éve, Szlovákiától szenvedett ott 3–1-es vereséget.

Jürgen Klopp így két meccsen egy ponttal nyitott a Nemzetek Ligájában, míg a görögök két győzelemmel. Klopp és csapata legközelebb csütörtökön, Szerbia ellen javíthat…  

NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
Németország–Görögország 0–1 (Kurbelisz 74.)
Korábban
Szerbia–Hollandia 1–2 (Jovics 46., ill. Meerdink 30., 69. – az elsőt 11-esből)

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Nemzetek Ligája Görögország Németország
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