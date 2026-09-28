Drámai végjátékot követően 56 yardos mezőnygóllal nyert a Baltimore Rióban – videó

SAN FRANCISCO 49ERS–ARIZONA CARDINALS

Továbbra sem állítják meg a sérülések a 49ers. A San Francisco a második félidő elején már 23–6-ra is vezetett, ezt követően hiába szerzett 24 pontot a Cardinals, a hazaiak jól menedzselték előnyüket és őrzik veretlen mérlegüket annak ellenére, hogy az eddigi sérültek mellé kidőlt Mike Evans elkapó és Trent Williams tackle is. Brock Purdy 297 yardot és négy touchdownt passzolt, ebből kettőt George Kittle (82 yard) kapott el, míg Christian McCaffrey 116 összesített yarddal és egy hatpontossal zárt. 36–30

TAMPA BAY BUCCANEERS–MINNESOTA VIKINGS

A 49erséhez hasonló a Minnesota helyzete is. A Vikings is egy labdabirtoklással nyert és még 3–0-ra javította mérlegét, de elvesztette Justin Jeffersont. A sztárelkapó már az első negyedben kidőlt egy bokasérülést követően. A vendégek egy mezőnygóllal és Myles Price 86 yardos punt return TD-jével elhúztak, de a második negyed közepére egyenlített a Bucs. Még a szünet előtt Kyler Murray kiosztott egy 41 yardos átadást Jordan Addisonnak ezzel ismét előnybe került a Vikings. A második játékrészben már egyik csapat sem szerzett touchdownt, csak két-két mezőnygólt, a Tampa Bay így 2014 óta először kezd 0–3-as mérleggel, akkor az alapszakasz legrosszabb mérlegével zárt a floridai együttes. 16–23

DALLAS COWBOYS–BALTIMORE RAVENS

Az NFL harmadik mérkőzését tartotta Brazíliában és az elsőt Rio de Janeiróban. A mérkőzésre kilátogató közel 73 ezer néző egy pillanatra sem unatkozott. A Cowboys a labda mindkét oldalán jól kezdett, de tízpontos hátrány után feléledt a baltimore-i támadósor. A Cowboys ráadásul a harmadik negyedet egy fumble-lel kezdte, aztán egy elrontott mezőnygóllal folytatta. A védelem azonban többször is fellépett, és megállította az egyyardos vonalon a Derrick Henryt. Az utolsó másfél perc aztán újabb felejthetetlen fordulatokat hozott. Dak Prescotték végigmentek a pályán, a TD helyett azonban csak a mezőnygól és az egyenlítés sikerült. A Ravensnek maradt hét másodperce, Lamar Jackson 27 yardos passzal megtalálta Zay Flowers, akit Reddy Steward úgy szerelt, hogy maradt egy másodperc az órán. A Baltimore pedig köszönte szépen és Tyler Loop bevágta 56 yardról, így hosszabbítás helyett rendes játékidőben nyert a Ravens. Derrick Henry 89 yarddal és két futott TD-vel zárt, Jackson pedig 186 passzolt yard mellé kiosztott két hatpontost. Dak Prescott 276 passzolt yarddal és egy TD-vel zárt, CeeDee Lamb pedig hét elkapásból 112 yardot gyűjtött. 31–34

NEW ORLEANS SAINTS–LAS VEGAS RAIDERS

Tovább tart a tündérmese Las Vegasban. A Raiders egy szórakoztató, szoros, 62 pontot hozó mérkőzést játszott a New Orleans otthonában. A félidőben három ponttal vezetett a Las Vegas, de a harmadik negyedben két TD-vel ellépett a Saints. A vendégek viszont három touchdownt is szereztek, míg a Saints az utolsó játékrészben négyszer is elhagyta a labdát, a drafton első helyén választó Raiders is 3–0-val áll. Tyler Shough 255 yardot és négy TD-t passzolt egy interception mellett, Noah Fantnek és Juwan Johnsonnak is két-két TD-t kiosztott, míg Chris Olave kilenc elkapásból 107 yardot gyűjtött. Kirk Cousins három touchdownt szórt, a sérülésből visszatérő Brock Bowers tíz elkapásból 116 yardot és egy hatpontost tett a közösbe. 27–35

AMERIKAI FUTBALL

NFL

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Vasárnap késő este

San Francisco 49ers–Arizona Cardinals 36–30 (7–0, 10–6, 6–7, 13–17)

Tampa Bay Buccaneers–Minnesota Vikings 16–23 (7–10, 3–7, 3–0, 3–6)

Dallas Cowboys–Baltimore Ravens 31–34 (10–7, 3–10, 8–7, 10–10)

New Orleans Saints–Las Vegas Raiders 27–35 (6–3, 7–13, 14–6, 0–13)

Hétfő

2.20: Denver Broncos–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Chicago Bears–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Péntek

Green Bay Packers–Atlanta Falcons 14–35 (7–7, 0–10, 0–7, 7–11)

Vasárnap kora este

Buffalo Bills–Los Angeles Chargers 24–16 (0–10, 10–0, 0–3, 14–3)

Cleveland Browns–Carolina Panthers 21–18 (0–0, 10–3, 0–6, 11–9)

Detroit Lions–New York Jets 31–24 (0–0, 10–7, 7–3, 14–14)

Indianapolis Colts–Houston Texans 19–17 (3–0, 10–7, 0–0, 6–10)

Jacksonville Jaguars–New England Patriots 35–6 (0–0, 14–3, 14–0, 7–3)

Miami Dolphins–Kansas City Chiefs 10–24 (7–7, 0–7, 3–0, 0–10)

New York Giants–Tennessee Titans 12–7 (3–0, 6–0, 3–0, 0–7)

Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals 30–27 (14–7, 3–10, 7–3, 6–7)

Washington Commanders–Seattle Seahawks 33–31 (7–0, 10–10, 7–7, 9–14)