Nemzeti Sportrádió

Laver-kupa: az európai válogatott nyert Londonban

2026.09.27. 21:46
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Fotó: Getty Images
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Yannick Noah Rod Laver Andre Agassi Európa Laver-kupa Laver Cup világválogatott
Európa nyerte meg a világválogatott elleni hagyományos párharcot, a tenisz Laver-kupát, amelynek London adott otthont a hétvégén.

A mindent eldöntő találkozón az idén a Roland Garroson és a US Openen is diadalmaskodó német Alexander Zverev 7:6 (7–3), 6:3-ra verte az újonc amerikai Learner Tient, így az európaiak összesítésben 13–5-re győztek.

A világválogatottat Tienen kívül a szintén amerikai Taylor Fritz és Brandon Nakashima, az ausztrál Alex de Minaur, az argentin Francisco Cerúndolo és a kazah Alekszandr Bublik alkotta, a kapitány pedig Andre Agassi volt, míg az európai csapatban Zverev mellett a spanyol Carlos Alcaraz és Rafael Jódar, a norvég Casper Ruud, a cseh Jakub Mensík és az olasz Flavio Cobolli lépett pályára Yannick Noah kapitánykodása mellett.

A naptári Grand Slamet ez idáig utoljára, 1969-ben megcsináló Rod Laverről elnevezett torna – a 88 éves ausztrál legenda is jelen volt az O2 Arenában – tizedik kiírását jövő szeptemberben Los Angelesben rendezik. Az eddigi kilenc összecsapáson hatszor európai, háromszor pedig világ-diadal született.

 

Yannick Noah Rod Laver Andre Agassi Európa Laver-kupa Laver Cup világválogatott
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