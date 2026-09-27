Laver-kupa: az európai válogatott nyert Londonban

A mindent eldöntő találkozón az idén a Roland Garroson és a US Openen is diadalmaskodó német Alexander Zverev 7:6 (7–3), 6:3-ra verte az újonc amerikai Learner Tient, így az európaiak összesítésben 13–5-re győztek.

A világválogatottat Tienen kívül a szintén amerikai Taylor Fritz és Brandon Nakashima, az ausztrál Alex de Minaur, az argentin Francisco Cerúndolo és a kazah Alekszandr Bublik alkotta, a kapitány pedig Andre Agassi volt, míg az európai csapatban Zverev mellett a spanyol Carlos Alcaraz és Rafael Jódar, a norvég Casper Ruud, a cseh Jakub Mensík és az olasz Flavio Cobolli lépett pályára Yannick Noah kapitánykodása mellett.

A naptári Grand Slamet ez idáig utoljára, 1969-ben megcsináló Rod Laverről elnevezett torna – a 88 éves ausztrál legenda is jelen volt az O2 Arenában – tizedik kiírását jövő szeptemberben Los Angelesben rendezik. Az eddigi kilenc összecsapáson hatszor európai, háromszor pedig világ-diadal született.