Újabb hiányzót kell pótolni – állítsa össze a magyar válogatott belfasti kezdőcsapatát!

Miután az ukránok elleni meccsen megsérült, majd kikerült a magyar labdarúgó-válogatott keretéből Redzic Damir, az északírek elleni hétfői, belfasti mérkőzésen újabb hiányzót kell pótolnia Marco Rossi szövetségi kapitánynak, aki Tóth Rajmundot és Szalai Józsefet sem nevezi a találkozóra (az említett játékosok el sem utaztak az összecsapásra).

Betöltés… NEMZETEK LIGÁJA

B2-CSOPORT

2. forduló. Szeptember 28., hétfő

20.45: Észak-Írország–Magyarország – élőben az NSO-n! A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ ÉSZAKÍREK ELLEN

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)