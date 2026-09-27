Nemzeti Sportrádió

Újabb hiányzót kell pótolni – állítsa össze a magyar válogatott belfasti kezdőcsapatát!

P. K.P. K.
2026.09.27. 23:07
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Ön kit választana? Állítsa össze a mieink kezdőcsapatát a hétfői meccsre! Szoboszlai Dominikék vasárnap már pályabejárást tartottak a belfasti stadionban (Fotó: Árvai Károly)
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Magyarország válogatott Nemzetek Ligája Észak-Írország magyar válogatott
Miután az ukránok elleni meccsen megsérült, majd kikerült a magyar labdarúgó-válogatott keretéből Redzic Damir, az északírek elleni hétfői, belfasti mérkőzésen újabb hiányzót kell pótolnia Marco Rossi szövetségi kapitánynak, aki Tóth Rajmundot és Szalai Józsefet sem nevezi a találkozóra (az említett játékosok el sem utaztak az összecsapásra).

 

NEMZETEK LIGÁJA
B2-CSOPORT
2. forduló. Szeptember 28., hétfő
20.45: Észak-Írország–Magyarország – élőben az NSO-n! 

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ ÉSZAKÍREK ELLEN 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

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Magyarország válogatott Nemzetek Ligája Észak-Írország magyar válogatott
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