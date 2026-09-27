Nemzeti Sportrádió

Nemzetek Ligája: sima osztrák győzelem Bécsben

V. H. L.V. H. L.
2026.09.27. 20:05
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Fotó: Imago Images
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Koszovó B-liga Ausztria 3. csoport Nemzetek Ligája
Már egy óra elteltével 3–0-ra vezetett, végül 3–1-re nyert az osztrák férfi labdarúgó-válogatott Koszovó vendéglátójaként Bécsben a Nemzetek Ligája B-liga 3. csoportjának vasárnap kora esti mérkőzésén.

Ahogyan az várható volt, a házigazda Ausztria uralta a játékot Koszovóval szemben a B-liga 3. csoportjának bécsi mérkőzésén. Az első nagy helyzetet ugyan a vendégek centere, a Fenerbahcét erősítő Vedat Muriqi puskázta el, ám összességében a hazaiak jóval veszélyesebbek voltak az ellenfél kapujára. Ezt bizonyítandó a játékrész felénél megszerezték a vezetést az osztrákok, Romano Schmid középre ívelt szabadrúgásából David Affengruber fejelt a kapuba. A vendéglátóknak a félidő zárása is jobban sikerült: a hosszabbítás 3. percében egy remek összjáték végén Patrick Wimmer passzából  Junior Adamu növelte az előnyt.

Egy óra elteltével a mérkőzést tökéletesen uraló osztrákok megszerezték a harmadik góljukat is: Carney Chukwuemeka egy lecsorgó labdát „igazított” a bal alsó sarokba. A meccs ezzel nagyjából el is dőlt, már csak az volt a kérdés, hogy a koszovóiak képesek lesznek-e a szépítésre. Nos a választ a 83. percben kaptuk meg: Affengruber szabálytalankodott a saját tizenhatosán belül, a játékvezető tizenegyest ítélt, amelyet Edon Zhegrova váltott gólra – ennél több nem is volt a koszovói csapatban. 3–1

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA 
3. CSOPORT
Ausztria–Koszovó 3–1 (Affengruber 23., Adamu 45+3., Chukwuemeka 51., ill. Zhegrova 83.)

Később
20.45: Izrael–Írország



 

 

Koszovó B-liga Ausztria 3. csoport Nemzetek Ligája
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