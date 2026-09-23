Nemzeti Sportrádió

Szexizmus és fizikai agresszió miatt kirúgta klubja Gonzalo Higuaín testvérét

T. Z.T. Z.
2026.09.23. 13:52
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Federico Higuaín (Fotó: Getty Images)
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szexizmus Federico Higuaín MLS Columbus Crew
Azonnali hatállyal menesztette Federico Higuaínt a Columbus Crew, miután a futballklub tartalékcsapatának vezetőedzője szexista megjegyzést tett egy női játékvezetőre, és nem megfelelő viselkedést tanúsított egy MLS Next Pro-mérkőzésen.

A játékvezetők szakszervezete szerint Federico Higuaín azt mondta a női bírónak: „Ne feledd, ez a férfiak sportja!” Ezt követően pedig erősen megszorította a kezét, és a bíró hiába kérlelte, hogy engedje el, ezt nem tette meg. A szakszervezet szerint így a szexizmus mellett fizikai agresszió is megvalósult.

Az eset teljes krónikájához hozzátartozik, hogy a Columbus Crew először csak két mérkőzésre felfüggesztette az argentin trénert, később azonban a klub vezetősége a menesztése mellett döntött.

„Úgy ítéltük meg, hogy a klub, a játékosok és a stáb számára is az lesz a legjobb, ha felmentjük Federico Higuaínt a munkavégzés alól” – mondta Issa Tall, a Columbus Crew ügyvezetője.

A 41 éves Federico Higuaín – aki a Real Madridban, a Juventusban, a Milanban, a Chelsea-ben és az argentin válogatottban is szereplő Gonzalo Higuaín testvére – korábban játékosként nyolc idényt töltött el a Columbusnál, ahol a klub egyik meghatározó alakjává vált. Az MLS-ben 59 gólt és 68 gólpasszt jegyzett, 2012-ben pedig az év újoncának is megválasztották.

 

szexizmus Federico Higuaín MLS Columbus Crew
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