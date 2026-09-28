Várkonyi és Doktorics visszakerült; angliai hiányzók az északíreknél

Ahogy megszokhattuk, a mérkőzés napján az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a hivatalos oldalán frissítette az Észak-Írország–Magyarország Nemzetek Ligája-meccs kereteit.

Nálunk nincs meglepetés: ahogy beszámoltunk róla, Redzic Damir, Tóth Rajmund és Szalai József nem utazott el a válogatottal Belfastba. Utóbbi az ukránok elleni meccsen sem volt a keret tagja, Redzic és Tóth helyét a pénteken a keretből kimaradó Várkonyi Bence és Doktorics Áron vette át.

Az északíreknél Dan Ballard megsérült a grúzok elleni győzelem alkalmával, a középső védő már vissza is tért klubcsapatához, a Sunderlandhez. Michael O'Neill szövetségi kapitány az oxfordi Jamie McDonnellre sem számíthat sérülés miatt, de a boltoni Eoin Toal, a prestoni Jordan Thompson és a lutoni Callum Marshall sincs ott a mieink ellen készülő csapatban.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ ÉSZAKÍREK ELLEN

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

AZ ÉSZAKÍR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bailey Peacock-Farrell (Blackpool), Conor Hazard (Wycombe Wanderers), Pierce Charles (Queens Park Rangers, kölcsönben Manchester Citytől)

Védők: Trai Hume (Sunderland), Ciaron Brown, Brodie Spencer (mindkettő Oxford United), Paddy McNair (Hull City), Ruairi McConville (Norwich City), Terry Devlin (Portsmouth), Tom Atcheson (Blackburn Rovers), Michael Forbes (Dundee United)

Középpályások: Ethan Galbraith, Justin Devenny (mindkettő Stoke City), Shea Charles (Fulham), Isaac Price (West Bromwich Albion), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Patrick Kelly (Barnsley), Kieran Morrison (Sheffield Wednesday, kölcsönben a Liverpooltól)

Támadók: Josh Magennis (Stevenage), Dion Charles (Blackpool, kölcsönben a Huddersfield Towntól), Jamie Donley (Luton Town, kölcsönben a Tottenham Hotspurtől), Braiden Graham (Everton), Ceadach O’Neill (Arsenal)

Szövetségi kapitány: Michael O'Neill

NEMZETEK LIGÁJA

B2-CSOPORT

2. forduló. Szeptember 28., hétfő

18.00: Grúzia–Ukrajna

20.45: Észak-Írország–Magyarország – élőben az NSO-n!