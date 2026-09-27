Hétfői sportműsor: Belfastban lép pályára a magyar válogatott az NL-ben

SZEPTEMBER 28., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Belgium–Franciaország, Brüsszel (Tv: Spíler2)

20.45: Törökország–Olaszország, Bursa (Tv: Spíler1)

B-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Grúzia–Ukrajna, Tbiliszi (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

20.45: Észak-Írország–MAGYARORSZÁG, Belfast (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

4. CSOPORT

20.45: Románia–Bosznia-Hercegovina, Bukarest

20.45: Svédország–Lengyelország, Solna (Tv: Match4)

C-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Örményország–Montenegró, Jereván

18.00: Lettország–Ciprus, Riga (Tv: Match4)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ

18.30: DEAC–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza

19.00: Nyírbátor–H.O.P.E. Futsal

20.30: TFSE Tent-Team–Aramis SE

20.30: Airnergy FC–Vehir.hu Futsal Veszprém

20.45: Újpest FC–Magyar Futsal Akadémia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Kedd, 2.15: Chicago Bears–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

DARTS

WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

19.00: 1. forduló (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.30: FEHA19–BJA HC

KERÉKPÁR

8.00: Tour de Langkawi, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 13. FORDULÓ

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–HE-DO B. Braun Gyöngyös

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1141 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

8.00 és 13.30: Sencsen Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-ES TORNA, CSENGTU

9.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

ATP 250-ES TORNA, HANGCSOU

9.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Nemzetek Ligája-összefoglaló

8.00: Somogyi Zsolt a vonalban. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Ökölvívás, Eb-összefoglaló L. Pap Istvánnal. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2025-ben

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of Nemzeti Sportrádió

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Kézilabda, vendég: Börcsök Csaba, a PLER sportigazgatója és Lepsényi Sándor, a férficsapat vezetőedzője

15.30: Triatlon, beszélgetés Szalai Fanni junior-világbajnokkal

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, L. Pap István, Székely Dávid

17.00: Boxutca, F1-es magazin

17.33: Pólózóna, vendég: Tiba Panna, a BVSC válogatott vízilabdázója

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

20.00: Hét hősei rovat

20.45: Labdarúgás, élő közvetítés az Észak-Írország–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Bene Ferenc