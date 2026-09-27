Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: Belfastban lép pályára a magyar válogatott az NL-ben

V. B.V. B.
2026.09.27. 23:35
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Címkék
sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Hétfőn az északír válogatott vendégeként lép pályára a magyar nemzeti csapat a labdarúgó Nemzetek Ligájában. Emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban amerikai futball, darts, futsal, jégkorong, kerékpár, kézilabda, lósport, sznúker és tenisz is.

 SZEPTEMBER 28., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Belgium–Franciaország, Brüsszel (Tv: Spíler2)
20.45: Törökország–Olaszország, Bursa (Tv: Spíler1)
B-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Grúzia–Ukrajna, Tbiliszi (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
20.45: Észak-Írország–MAGYARORSZÁG, Belfast (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
4. CSOPORT
20.45: Románia–Bosznia-Hercegovina, Bukarest
20.45: Svédország–Lengyelország, Solna (Tv: Match4)
C-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Örményország–Montenegró, Jereván
18.00: Lettország–Ciprus, Riga (Tv: Match4)

FUTSAL
FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ
18.30: DEAC–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza
19.00: Nyírbátor–H.O.P.E. Futsal
20.30: TFSE Tent-Team–Aramis SE
20.30: Airnergy FC–Vehir.hu Futsal Veszprém
20.45: Újpest FC–Magyar Futsal Akadémia

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
Kedd, 2.15: Chicago Bears–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

DARTS
WORLD GRAND PRIX, LEICESTER
19.00: 1. forduló (Tv: Sport1)

JÉGKORONG 
ERSTE LIGA
18.30: FEHA19–BJA HC

KERÉKPÁR
  8.00: Tour de Langkawi, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 13. FORDULÓ
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–HE-DO B. Braun Gyöngyös

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1141 (Tv: Sport2)

SZNÚKER
8.00 és 13.30: Sencsen Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ATP 250-ES TORNA, CSENGTU
  9.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ATP 250-ES TORNA, HANGCSOU
  9.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

 NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Nemzetek Ligája-összefoglaló
  8.00: Somogyi Zsolt a vonalban. Régi csibészek Bánki Józseffel
  9.00: Ökölvívás, Eb-összefoglaló L. Pap Istvánnal. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2025-ben
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of Nemzeti Sportrádió
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Kézilabda, vendég: Börcsök Csaba, a PLER sportigazgatója és Lepsényi Sándor, a férficsapat vezetőedzője
15.30: Triatlon, beszélgetés Szalai Fanni junior-világbajnokkal
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, L. Pap István, Székely Dávid
17.00: Boxutca, F1-es magazin
17.33: Pólózóna, vendég: Tiba Panna, a BVSC válogatott vízilabdázója
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre
20.00: Hét hősei rovat
20.45: Labdarúgás, élő közvetítés az Észak-Írország–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Bene Ferenc

 

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