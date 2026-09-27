Valami Amerika – elképesztő verseny végén Brandon McNulty lett az új világbajnok

ELBÚCSÚZOTT A SZIVÁRVÁNYOS TRIKÓTÓL Tadej Pogacar, a sérüléséből lábadózó szlovén kerékpáros szombaton még tekert egyet a világbajnoki trikóban, hétfőtől viszont ez már mást illet. A legrangosabb felsőért 270 kilométeres csatát vívtak a versenyzők, az út első részében sík terepen tekertek Brossard és Montréal között, majd következhetett a körözés a kanadai metropoliszban, 12 alkalommal kellett megtenni a meredek emelkedőt is tartalmazó pályát.

A nap elején kialakult szökevénycsoport előnye a hét percet is átlépte, de Montrealba érve a franciák hathatós közreműködésének köszönhetően ez el is tűnt. A belgák két fenoménja közül Wout van Aert besegített az olykor gyengélkedő Remco Evenepoelnak, de nem tűnt úgy, hogy érmes reményeket táplálhatnak. Brandon McNulty viszont 33 kilométerrel a vége előtt ígéretes támadást indított, jó nevekből álló üldözőcsoportjával szemben 40-50 másodperces előnyre tett szert.

Evenepoel minden erejét összeszedve indított támadást az üldözőcsoportból, míg elöl McNulty 52 másodperccel vezetett, amikor zengett az utolsó kört jelző harang – ezzel egyre nőtt annak az esélye, hogy Lance Armstrong 1993-as diadala után ismét amerikai kerékpárosra kerülhet a szivárványos trikó.

McNulty sűrűn nézegetett hátrafelé, merthogy vészesen közeledtek az üldözők, azonban nem működött közöttük igazán az összhang, mintha egymásra vártak volna… Öt kilométerrel a vége előtt McNulty 26 másodperccel vezetett, míg a franciák 20 éves reménysége, Paul Seixas kapott görcsöt a végén, Matteo Jorgenson pedig azért küzdött, hogy a második helyet is amerikai kerékpáros szerezze meg.

McNulty még hátranézett a célegyenesben, de nem látott senkit, 33 kilométerrel a vége előtt indított támadása 33 év után aranyat ért az amerikaiaknak. A második helyet sprintben Michael Matthews szerezte meg, a bronzérem Mathieu van der Poel nyakába került. A magyar színeket képviselő Valter Attila nem ért célba.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROS VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL

Mezőnyverseny. Férfiak (Brossard–Montréal, 270 km). Világbajnok: Brandon McNulty (Egyesült Államok) 6:17:04 óra, 2. Michael Matthews (Ausztrália) 13 másodperc hátrány, 3. Mathieu van der Poel (Hollandia) azonos idővel, 4. Simmons (Egyesült Államok) 14 mp h., 5. Del Toro (Mexikó) a. i., 6. Pedersen (Dánia) a. i. Valter Attila nem ért célba