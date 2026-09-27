Sima idegenbeli sikerrel nyitottak Dubei Debóráék a női kosárlabda NB I-ben

A 10. percben 15 ponttal is vezetett a Csata, de a 18. percben már 26–26-ot mutatott az eredményjelző. A nagyszünet után a vendégek egy 12–0-s rohammal elléptek 47–30-ra, és innentől már kézben tartották a mérkőzést, bár az olló csak az utolsó három-négy percben nyílt szét. A meccs legeredményesebb játékosa Dubei Debóra volt, aki a 18 pontja mellett kilenc lepattanót is szedett a vendégeknél. 59–81



NŐI KOSÁRLABDA NB I

1. FORDULÓ

BKG-Prima Szigetszentmiklós–Csata TKK 59–81 (12–24, 16–6, 15–25, 16–26)

Részletes jegyzőkönyv később.



TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Csütörtökön játszották

Győr–ELTE BEAC 88–74

Szombaton játszották

Szekszárd–Pécs 69–59

Vasas–DVTK 40–84

Sopron–Cegléd 90–66

Szabadnapos: TFSE