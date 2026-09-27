Nemzeti Sportrádió

Sima idegenbeli sikerrel nyitottak Dubei Debóráék a női kosárlabda NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.27. 21:06
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Győzelemmel rajtolt a Csata (Fotó: Csata TKK/Facebook, archív)
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BKG-PRIMA Szigetszentmiklós Csata TKK női kosárlabda NB I
A női kosárlabda NB I nyitó fordulójának záró mérkőzésén a Csata 81–59-re nyert Szigetszentmiklóson.

A 10. percben 15 ponttal is vezetett a Csata, de a 18. percben már 26–26-ot mutatott az eredményjelző. A nagyszünet után a vendégek egy 12–0-s rohammal elléptek 47–30-ra, és innentől már kézben tartották a mérkőzést, bár az olló csak az utolsó három-négy percben nyílt szét. A meccs legeredményesebb játékosa Dubei Debóra volt, aki a 18 pontja mellett kilenc lepattanót is szedett a vendégeknél. 59–81

NŐI KOSÁRLABDA NB I
1. FORDULÓ
BKG-Prima Szigetszentmiklós–Csata TKK 59–81 (12–24, 16–6, 15–25, 16–26)
Részletes jegyzőkönyv később.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Csütörtökön játszották
Győr–ELTE BEAC 88–74
Szombaton játszották
Szekszárd–Pécs 69–59
Vasas–DVTK 40–84
Sopron–Cegléd 90–66
Szabadnapos: TFSE

 

BKG-PRIMA Szigetszentmiklós Csata TKK női kosárlabda NB I
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