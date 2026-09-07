Csíkszereda: a DAC-tól és Brazíliából is érkezett egy játékos

A szlovén Nino Kukovec a szezon hátralevő részére kölcsönbe érkezik Csíkszeredába Dunaszerdahelyről. A DAC februárban a Radomljétől szerződtette a 25 éves centert, aki tavasszal 12 találkozón egy gólt lőtt a csallóközi együttesben, a jelenlegi idényben viszont egyetlen percet sem töltött a pályán a szlovák élvonalban. Kukovec már 16 évesen légiósnak állt a Fiorentinánál, de eddigi legjobb időszakát a Radomljénál töltötte (86 mérkőzés, 19 gól). A szlovén korosztályos válogatottakban 22 mérkőzésen lépett pályára.

A futballistacsaládból származó Gabriel Araújo Lima (édesapja Nem „művésznéven” a Sao Paulo, az Athletico Paranaense, az Atlético Mineiro és öt szezonon át a Braga védője volt) a brazil másodosztályban szereplő Atlético Goianiensétől igazolt a székelyföldi együtteshez. A 21 éves, portugál-brazil kettős állampolgár játékos jobbszélsőként és támadó középpályásként is bevethető – vagyis az Egyiptomba igazoló honfitársa, Anderson Ceará profiljának felel meg. Lima az Athletico Paranaense akadémiáján nevelkedett, amellyel korosztályos állami bajnoki címet nyert, majd az idén megkötötte első profi szerződését a brazil másodosztályú Atlético Goianiense csapatával, amelynek színeiben 13 bajnoki és kupamérkőzésen egy gólt szerzett.

A Szabó István edzette Csíkszereda az első nyolc fordulóban csupán egy pontot szerzett a román élvonalban, a Román Kupában viszont idegenbeli győzelemmel kezdte a csoportkört. Úgy tudjuk, a most bejelentett játékosok mellett még egy védekező középpályás érkezhet a klubhoz.