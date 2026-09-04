Farkas Júlia nyolc góllal járult hozzá a Dunaszerdahely sikeréhez

A liga honlapja szerint Debre Viktor vezetőedző együttesében – Farkas csapattársai közül – Élő Beatrix három, Bánfai Kíra kettő, Molnár Korinna egy találattal zárt.

Ilic Zoran három, Szita Zoltán egy góllal járult hozzá az Orlen Wisla Plock 46–19-es sikeréhez az MMTS Kwidzyn otthonában a lengyel élvonalban.

Hanusz Egon és Szeitl Erik két-két találata ellenére a Cesson-Rennes hazai pályán 34–32-re kikapott az Ónodi Jánoskúti Mátét nélkülöző USAM Nimes Gard-tól a francia bajnokságban. Gyurka János vezetőedző együttese, a HSG Lipizzanerheimat 30–25-re nyert a Wat Atzgersdorf otthonában az osztrák férfiligában.