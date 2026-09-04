Farkas Júlia nyolc góllal járult hozzá a Dunaszerdahely sikeréhez

Az ifjúsági és junior Európa-bajnok Farkas Júlia nyolc góllal vette ki a részét a címvédő Dunaszerdahely 35–25-ös hazai győzelméből a HK SK Cheb ellen a szlovák-cseh közös női kézilabda-bajnokság, a Doprastav Liga pénteki játéknapján.
A liga honlapja szerint Debre Viktor vezetőedző együttesében – Farkas csapattársai közül – Élő Beatrix három, Bánfai Kíra kettő, Molnár Korinna egy találattal zárt.
Ilic Zoran három, Szita Zoltán egy góllal járult hozzá az Orlen Wisla Plock 46–19-es sikeréhez az MMTS Kwidzyn otthonában a lengyel élvonalban.
Hanusz Egon és Szeitl Erik két-két találata ellenére a Cesson-Rennes hazai pályán 34–32-re kikapott az Ónodi Jánoskúti Mátét nélkülöző USAM Nimes Gard-tól a francia bajnokságban. Gyurka János vezetőedző együttese, a HSG Lipizzanerheimat 30–25-re nyert a Wat Atzgersdorf otthonában az osztrák férfiligában.
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