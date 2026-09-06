Csóka Bálint: A DAC titka? Egy vérből valók vagyunk!

„Mit jelent legyőzni a Slovant? Hihetetlen érzés. Főleg nekem, aki itt nőttem fel. Mondom, ezt mindenkinek kívánom, hogy egyszerűen élje át ezt a boldogságot, amit most érzek. Rengeteget elárul a B-közép előtti ünneplés is. Ezt így álmodtam meg. Többször is pislogtam, hogy ez a valóság, vagy még mindig álmodom. Nagyon örülök, és nagyon köszönjük a támogatást az itt lévő szurkolóknak” – mondta meghatódva, könnyes szemmel a Nemzeti Sportnak Csóka Bálint, a sárga-kékek magyar anyanyelvű játékosa.

„Erősebb ellenfél nincs Szlovákiában, akit le tudnánk győzni. De hangsúlyozom, hogy ez csak a következő meccs volt. Lépésről lépésre szeretnénk haladni, meccsről meccsre. Nagyon örülünk, hogy legyőztük őket, nagyon örülünk annak is, hogy ennyien kijöttek a stadionba, és hogy ennyi szurkoló volt. Reméljük, hogy ennél már csak több szurkoló lesz kint.”

Nagyon jól kezdte az idényt a DAC, azonban a szlovák nyelvű sajtóban sokan megjegyezték, hogy mindez csak azért van, mert a csapat még nem találkozott erősebb ellenféllel. „Több mérkőzésüket is megnéztem, elsősorban azokat, amelyeket a Celje ellen játszottak a BL-selejtezőben. Korábban Celjében futballoztam, és ezeknek a meccseknek a megtekintése közben jöttem rá, hogy a Slovan nem is annyira legyőzhetetlen és erős, mint amilyennek kívülről tűnik. Ezt a meglátásomat az öltözőben a srácokkal is megosztottam, ma pedig a pályán valóra váltottuk – megmutattuk, hogy nem szabad félnünk tőlük. Nagyon jó mérkőzést játszottunk, és ezért rendkívül hálásak vagyunk” – jelentette ki a vegyes zónában a dunaszerdahelyiek védője, Klemen Nemanics.

Aki nem látta a szombati rangadót, annak minden bizonnyal többet mond a népszerű statisztikai mutató, az xG (várható gólok) értéke. A hazaiaknál az első félidő után 0,84, a mérkőzés végén pedig 1,50 lett. A Slovan? Az első félidőt siralmas, mindössze 0.03-as xG-vel zárta, végül pedig csak 0.18-ig jutott. Ez a dunaszerdahelyiek remek védekezésének is köszönhető volt. Például Csóka Bálintnak, aki szó szerint leradírozta a pályáról a pozsonyiak egyik legnagyobb csillagát, Tigran Barszegjant.

„Természetesen a meccs előtt tudatosítottam, de meccs közben már nem annyira tekintettem arra, hogy most húha, kicsoda ő. Inkább a saját játékomra koncentráltam. Én is tudtam, hogy jó focista vagyok, a saját erősségeimre koncentráltam. Úgy gondolom, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint mi. Szerintem, ha ilyen csapatmunka lesz minden mérkőzésen, akkor nem lehet probléma. Ezt kell folytatni.”

A MOL Akadémia neveltje, Csóka Bálint nagyon mélyről jött vissza. Az elmúlt években többször is csapatot váltott, de nem szerepelt rendszeresen a legfelső osztályban. Azonban ment előre, keményen edzett. S a DAC-ban ebben az idényben megkapta a lehetőséget, jelenleg pedig kirobbanthatatlan a kezdőcsapatból.

„Megérte a rengeteg munka. Sokszor dolgozunk, dolgozunk, az átlagemberek is dolgoznak, dolgoznak, és nem jön az eredmény. De az élet egy csettintésre meg tud változni. Úgyhogy mindenki folytassa a munkát, ezt kívánom nekik, és higgyenek benne, hogy meg fog fordulni a világ, minden jóra fordul, és elérik a sikerüket.”

A szombati meccs felvezetése ünnepélyes volt, hiszen maga Nyerges Attila adta elő a Nélküledet, amely az elmúlt évtizedben a DAC klubhimnuszává vált.

„Mi a DAC jelenlegi sikerének a titka? Attila elárulta a találkozó előtt: Egy vérből valók vagyunk!” – zárta le Csóka Bálint.

Jelenleg a DAC a Niké Liga legjobbja. Megérdemelten vezeti a bajnokságot, mégpedig úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A mérlege 5–1–0, a gólkülönbsége pedig 19–2!