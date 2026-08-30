Nemzeti Sportrádió

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NB I: Puskás Akadémia–Ferencváros 2–2

Fél tucat gólt szerzett a DAC, és fellépett az első helyre

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
• Szakolca
2026.08.30. 19:47
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Fotó: Duducz Tibor
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Szakolca DAC Dunaszerdahely Niké Liga
A Niké Liga 6. fordulójában a DAC 6–1-re győzött Szakolcán, és tovább folytatta remek menetelését. A Dunaszerdahely sorozatban negyedszer szerezte meg a három pontot.

„Jó meccset várok” – mondta lapunknak röviden a stadion bejáratánál a legendás NHL-játékos, Zigmund Pálffy, aki Szakolcán él. Nos, igaza lett: fantasztikusan játszott a DAC. A Dunaszerdahely soraiból hiányzott Tuboly Máté, a magyar ajkú Csóka Bálint viszont először volt a kezdőcsapat tagja. A sárga-kékek az esélyes csapathoz méltóan hozták le az első félidőt: három gyönyörű gólt szereztek, Prince Owusu, George Gagua és Matej Trusa révén.

A szünet után a hazaiak szépítettek, de a 66. percben ismét jött Matej Trusa, aki a háromszáz jelenlévő vendégdrukker örömére idő előtt eldöntötte a meccset. A Niké Liga egyik legjobb góllövője, Ammar Ramadan ezúttal nem szerzett gólt, viszont három gólpasszt is kiosztott. A 85. percben Abdoulaye Guaye az ötödik vendéggólt szerezte, az utolsó szó Uros Kabicsé volt, aki kilőtte a jobb alsó sarkot. A Dunaszerdahely a klubtörténelme során először szerzett idegenben hat gólt. Mivel a Slovan hazai pályán meglepetésre kikapott a Nagymihálytól (1–2), a DAC ideiglenesen fellépett az első helyre.

A komáromiak, három magyar ajkú játékossal a kezdőben, az újonc Besztercebánya otthonába látogattak, ahonnan eddig mindig győztesen távoztak. Jakub Sylvester gólja után 2085 néző előtt vezettek, de az egykori MTK-játékos, Róbert Polievka két góljával fordított a Dukla. Nyolc perccel a vége előtt Dominik Zák büntetőből egyenlített. A hazaiak mezében Szánthó Regő háromszor próbálkozott lövéssel, de egyik kísérlete sem találta el a kaput. A Komárom továbbra is nyeretlen, és a 11., utolsó előtti helyen áll.

A Kassa 912 néző előtt remekül kezdte a zólyombrézói meccset, a félidőben két góllal vezetett. A fordulás után a hazaiak kiegyenlítettek. A Kassa emberelőnybe került, de a harmadik gólt már nem tudta megszerezni. A kelet-szlovákiai csapat a nyolcadik helyen áll.

NIKÉ LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Szakolca–DAC 1–6
DAC: Tuboly Máté nem volt a meccskeretben.
Besztercebánya–Komárom 2–2
Besztercebánya: Szánthó Regő a 69. percig játszott.
Komárom: Mitring Zsombor kispados volt.
Zólyombrézó–Kassa 2–2

 

Szakolca DAC Dunaszerdahely Niké Liga
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