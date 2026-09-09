Nemzeti Sportrádió

Tóth Alexet és Szoboszlai Dominikot mostantól ugyanaz az ügynökség képviseli

P. K.P. K.
2026.09.09. 11:46
null
Az EM Sport Consulting üdvözli az ügyfelei között Tóth Aelxet (Fotó: facebook.com/emsportsconsulting)
Címkék
Bournemouth Tóth Alex légiósok EM Sports Consulting Szoboszlai Dominik Esterházy Mátyás
Tóth Alex, az angol Bournemouth középpályása augusztusban a Nemzeti Sportnak adott interjúban már beszélt arról, hogy menedzsert vált. Ma pedig az is kiderült, hogy a mások mellett Bolla Bendegúz, Schäfer András és Szoboszlai Dominik ügyeit is intéző EM Sports Consulting, vagyis Esterházy Mátyás képviseli a 20 éves, 13-szoros magyar válogatott tehetséget.

 

„Újabb válogatott játékossal bővül az EM Sports családja: nagy örömmel és büszkeséggel jelentjük be, hogy a jövőben ügynökségünk képviseli Tóth Alexet, a Bournemouth és a magyar válogatott 20 esztendős középpályását – jelentette be a menedzseriroda a Facebookon. – Alex az elmúlt években a magyar élvonalból a Premier League-ig jutott, mi pedig örömmel segíthetjük őt pályafutása további részében.”

Kapcsolódó tartalom

Angol Ligakupa: Tóth Alexszel jutott tovább a Bournemouth

A magyar játékos csereként lépett pályára a második félidőben.

Megszoksz vagy megszöksz – Tóth Alex élvezi a Premier League-stílust

A 13-szoros magyar válogatott középpályás lapunknak elmondta, miért érzi úgy, hogy megérkezett Angliába, hogyan változott a helyzete Marco Rose érkezésével, és miért hiszi, hogy a magyar válogatott megnyerheti Nemzetek Ligája-csoportját.

Tóth Alex januárban abszolút NB I-es rekordot jelentő 12 millió euróért igazolt a Ferencvárosból a Bournemouthba (azt az átigazolást még Papp Bence menedzselte, aki 15 éves korától dolgozott együtt a játékossal), melynél tavasszal kilenc meccsen szerepelt a Premier League-ben. Az új idényben, az 1. fordulóban, a Manchester City ellen 15 percre állt be. Azóta viszont nem került be a meccskeretbe a bajnokságban, viszont kedden a Lincoln City ellen 4–0-ra megnyert Ligakupa-meccsen ugyancsak csereként játszott fél órát, és tagja a Bournemouth Európa-ligára nevezett keretének is. 

Tóth mellett számos más magyar válogatott játékost képvisel Esterházy Mátyás és az EM Sports Consulting. Ügyfeleik közé tartozik többek között Bolla Bendegúz, Gruber Zsombor, Pécsi Ármin, Schäfer András és a Liverpool klasszisa, Szoboszlai Dominik is.

 

Bournemouth Tóth Alex légiósok EM Sports Consulting Szoboszlai Dominik Esterházy Mátyás
Legfrissebb hírek

Skribek Alen a bajnoki címért harcolna a Neftcivel

Légiósok
37 perce

Szűcs Tamás a kispadon ragadt – mi állhat a mellőzése mögött?

Légiósok
5 órája

Angol Ligakupa: Tóth Alexszel jutott tovább a Bournemouth

Angol labdarúgás
13 órája

Varga és Vitális is végig a pályán volt, győzelemmel kezdte a BL-alapszakaszt az AEK

Bajnokok Ligája
16 órája

Steve McManaman: Itt az ideje, hogy Szoboszlai Dominik vezér legyen

Bajnokok Ligája
Tegnap, 9:19

Európai kézilabdaligák: tizennégy magyar gól Slatinában

Kézilabda
2026.09.07. 21:58

Heti légiósprogram: BL-rajt hét magyar labdarúgóval

Légiósok
2026.09.07. 16:00

Légióskörkép: Kovács-, Skribek- és Varga-dupla, 11 magyar bajnoki gól – minden találat videón!

Légiósok
2026.09.07. 10:39