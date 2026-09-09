Tóth Alexet és Szoboszlai Dominikot mostantól ugyanaz az ügynökség képviseli

Tóth Alex januárban abszolút NB I-es rekordot jelentő 12 millió euróért igazolt a Ferencvárosból a Bournemouthba (azt az átigazolást még Papp Bence menedzselte, aki 15 éves korától dolgozott együtt a játékossal), melynél tavasszal kilenc meccsen szerepelt a Premier League-ben. Az új idényben, az 1. fordulóban, a Manchester City ellen 15 percre állt be. Azóta viszont nem került be a meccskeretbe a bajnokságban, viszont kedden a Lincoln City ellen 4–0-ra megnyert Ligakupa-meccsen ugyancsak csereként játszott fél órát, és tagja a Bournemouth Európa-ligára nevezett keretének is.

Tóth mellett számos más magyar válogatott játékost képvisel Esterházy Mátyás és az EM Sports Consulting. Ügyfeleik közé tartozik többek között Bolla Bendegúz, Gruber Zsombor, Pécsi Ármin, Schäfer András és a Liverpool klasszisa, Szoboszlai Dominik is.