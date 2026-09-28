Megvan Forlán első győztes meccse kapitányként, Uruguay nyert Dél-Koreában

Megszületett Diego Forlán első győzelme az uruguayi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként: a „celeste” fölényes győzelmet aratott Szöulban Dél-Korea felett. A talákozó gyakorlatilag már az első félidőben eldőlt: a vendéglátók számára szerencsétlen 13. percben Giorgian de Arrascaeta átadásából Darwin Núnez talált be, majd szűk negyedórával később a gólpasszadó maga is bevette Kim Szung Gju kapuját. Az első félidő vége előtt Kim Min Dzse is feliratkozott a góllövők közé, de a saját csapat bánta; valamivel több mint egy óra elteltével Darwin Núnez megszerezte második találatát is. A hazaiak végül Li Kang In révén vigasztalódhattak – az Ecuador elleni 3–0-s győzelem után Robert Moreno már a vereség ízét is ismeri dél-koreai kapitányként. 1–4

Japán viszont nem tágít: az uruguayiak 3–1-es legyőzése után Venezuelának sem kegyelmeztek, igaz a „vinotintót” nehezebben gyűrték le. A gól nélküli első félidő után Kevin Kelsey már az első percben vezetést szerzett a vendégeknek de a nyári világbajnokságon is jó benyomást keltő Ueda Ajasze szinte egyből egalizált, majd a hosszabbítás hatodik percében tizenegyesből a győztes gólt is megszerezte. 2–1

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Dél-Korea–Uruguay 1–4 (Li Kang In 80., ill. D. Núnez 13., 62., De Arrasceta 27., Kim Min Dzse 43. – öngól)

Japán–Venezuela 2–1 (Ueda 49., 90+6. – 11-esből, ill. Kelsy 46.)

