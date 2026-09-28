Nemzeti Sportrádió

Német válogatott irányítót szerződtetett a PSG Handball

K. Zs.K. Zs.
2026.09.28. 14:54
Juri Knorr az Aalborg színeiben a Barca elleni idei BL-elődöntőben (Fotó: Getty Images)
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kézilabda átigazolás Juri Knorr PSG Handball
Juri Knorr, a német kézilabda-válogatott irányítója jövő nyártól a PSG-ben folytatja pályafutását – jelentette be hétfőn a francia klub.

Az idény végéig a dán Aalborgot erősítő 26 éves Juri Knorr 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá a francia csapattal.

A német válogatottal két éve olimpiai, idén Európa-bajnoki ezüstérmet szerző irányító 2025 óta játszik az Aalborgban, korábban a Barcelona B, a német GWD Minden, majd az ugyancsak német Rhein-Neckar Löwen (2021–2025) kézilabdázója volt.

 

kézilabda átigazolás Juri Knorr PSG Handball
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