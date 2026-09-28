Német válogatott irányítót szerződtetett a PSG Handball

Az idény végéig a dán Aalborgot erősítő 26 éves Juri Knorr 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá a francia csapattal.



A német válogatottal két éve olimpiai, idén Európa-bajnoki ezüstérmet szerző irányító 2025 óta játszik az Aalborgban, korábban a Barcelona B, a német GWD Minden, majd az ugyancsak német Rhein-Neckar Löwen (2021–2025) kézilabdázója volt.