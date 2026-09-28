Féléves kihagyás vár a Berlin Marathon női győztesére

A viadal szervezői hétfőn jelentették be, hogy az etióp atléta Achillesét meg kellett műteni, Assefa ügynöke pedig azt is elárulta, hogy a 29 éves sportoló legkorábban hat hónap múlva versenyezhet újra.



Assefa vasárnap szinte végig óriási iramot diktált, tempójával hosszú időn keresztül világcsúcsrészidőn belül volt, az utolsó kilométerekre viszont lelassult, láthatóan komoly fájdalmakkal küzdött, s mint később kiderült szakadt Achilles-ínnal futott.



Assefa 2:11:04 órával még így is minden idők harmadik legjobb eredményét érte el, s csupán bő egy perccel maradt el a világrekordot tartó kenyai Ruth Chepngetich 2:09:56 órás csúcsától.