Nemzeti Sportrádió

Féléves kihagyás vár a Berlin Marathon női győztesére

2026.09.28. 14:17
Tigst Assefa sérülten nyerte meg a Berlin Marathont (Fotó: Getty Images)
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sérülés atlétika Tigst Assefa Berlin Marathon
Hosszú ideig nem versenyezhet újra Tigst Assefa, a vasárnapi Berlin Marathon női győztese, aki a verseny utolsó kilométereit sérülten futotta le.

A viadal szervezői hétfőn jelentették be, hogy az etióp atléta Achillesét meg kellett műteni, Assefa ügynöke pedig azt is elárulta, hogy a 29 éves sportoló legkorábban hat hónap múlva versenyezhet újra.

Assefa vasárnap szinte végig óriási iramot diktált, tempójával hosszú időn keresztül világcsúcsrészidőn belül volt, az utolsó kilométerekre viszont lelassult, láthatóan komoly fájdalmakkal küzdött, s mint később kiderült szakadt Achilles-ínnal futott. 

Assefa 2:11:04 órával még így is minden idők harmadik legjobb eredményét érte el, s csupán bő egy perccel maradt el a világrekordot tartó kenyai Ruth Chepngetich 2:09:56 órás csúcsától.

 

sérülés atlétika Tigst Assefa Berlin Marathon
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