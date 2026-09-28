Ezüstérmet nyert Bőhm Csaba az öttusázók katonai világbajnokságán

A szervezet honlapjának tudósítása szerint a 2024-ben világbajnok, olimpiai 13. helyezett magyar versenyző mindössze két másodperccel maradt el a győztes ukrán Oleh Ribaktól.

A nőknél Eszes Noémi volt a legjobb magyar, aki negyedikként végzett a portugáliai vb-n, s ugyancsak negyedik lett vegyes váltóban Bőhm és Eszes – számolt be róla a Magyar Honvédség Sportszázad közösségi oldala.