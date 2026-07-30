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Felkészülés: Tóth Alex megszerezte első gólját a Bournemouthban; a Bayern 15–0-ra győzött

R. P.R. P.
2026.07.30. 20:32
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Fotó: afcb.co.uk
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félkészülési mérkőzés Bayern München Rottach-Egern
Felkészülési labdarúgó-mérkőzésen Tóth Alex megszerezte első gólját a Bournemouth színeiben az Augsburg elleni 5–2-es győzelem alkalmával, míg a Bayern München 15–0-ra győzött a nyolcadosztályú Rottach-Egern ellen.

Tóth Alex csapata, a Bournemouth az ausztriai Saalfeldenben játszott a német Augsburggal kétszer 60 perces meccset, és 5–2-es győzelmet aratott. A magyar válogatott középpályás szerezte a második találatot, ez volt az első gólja az angol csapat színeiben.

Tóth az első félidő 41. percében állt be, és egészen a 114. percig pályán volt.

Az FC Rottach-Egern nyolcadosztályú amatőr csapat, így nagy ünnep volt neki a meccs a Bayern Münchennel – mondhatjuk, hagyományosan, mert két és három éve is volt ilyen párosítás az új idény felvezetéseként. A szintén bajorországi rottach-egernieknek (a település a német–osztrák határhoz közeli Tegernsee partján fekszik) semmi esélyük sem lehetett a Bayern ellen, még úgy sem, hogy a sztárcsapat legjobbjai nem is voltak benne a keretben, vagy a kispadon foglaltak helyet a kezdéskor.

Többek között Harry Kane és Luis Díaz sem lépett pályára, de a kispadon ott ült Manuel Neuer, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic. Lennart Karl és Serge Gnabry továbbra is sérült, így ők sem játszhattak.

A Bayernben több fiatal is szerepet kapott, így például David Podar-Stiube, Filip Pavic, Bastian Assomo és Skender Nuraj – mindannyian 16 évesen kaptak lehetőséget.

Vincent Kompany csapata 15–0-ra hozta a meccset. Négyen is dupláztak – Arijon Ibrahimovic, Felipe Chávez, Maycon Cardozo, Armindo Sieb –, és összesen tizenegyen szereztek gólt.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
FC Rottach-Egern (német)–Bayern München (német) 0–15
Rottach-Egern, Stadion am Birkenmoos
Bayern: Ulreich (Podar-Stiube, a szünetben) – Boey (Assomo, 63.), Pavic, Kim Min Dzse (H. Ito, 31.; Tah, 63.), Manuba (Brown, 55.) – Bischof (Kimmich, 63.), Joao Palhinha (Pavlovic, 63.) – Cardozo, F. Chávez (Della Rovere, 63.), A. Ibrahimovic (Sapoko Ndiaye, 63.) – Sieb (Nuraj, 72.). Vezetőedző: Vincent Kompany
G: Pavic (8.), A. Ibrahimovic (9., 45+2.), F. Chávez (10., 13.), Cardozo (45+3., 50.), Sieb (51., 59.), Joao Palhinha (56.), Sapoko Ndiaye (67.), Assomo (68.), Pavlovic (86.), Kimmich (88.), Nuraj (90+3.)

Bournemouth (angol)–Augsburg (német) 5–2
Saalfelden
G: Evanilson (16.), Tóth Alex (55.), Doak (58.), Tavernier (73.), Ünal (117.), ill. Claude-Maurice (65. – 11-esből), Schnitzer (71.)

 

félkészülési mérkőzés Bayern München Rottach-Egern
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