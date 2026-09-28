Itt a határidő, közeleg a díjátadás; ön kinek adná a 2026-os Aranylabdát?





Az idén 80 éves futballmagazin október 26-án adja át az Aranylabdát. Kivételesen nem Párizs lesz a díjátadó helyszíne; a jubileum alkalmából, valamint az első győztes, az angol Stanley Matthews tiszteletére a 70. gálának London ad otthont.



A férfiak Aranylabdájáról szakújságírókból álló zsűri dönt – a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat is ők ítélik oda. Magyarországról a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője, Szöllősi György szavaz, a női kategóriákban Berkesi Juditot, az M4 Sport műsorvezető-riporterét, korábbi élvonalbeli labdarúgót kérte fel a France Football.



