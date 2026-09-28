Itt a határidő, közeleg a díjátadás; ön kinek adná a 2026-os Aranylabdát?
A harmincas lista ismert, bőven találhatók rajta világbajnokok, Bajnokok Ligája-győztesek, sőt olyan labdarúgó is, aki mindkét trófeát elhódította az idén. A névsorból az idei díjra legesélyesebbnek tartott tíz labdarúgót választottuk ki – Önök szerint közülük kit illet a nagy presztízsű trófea? Esetleg egyiküket sem, valaki mást? Várjuk voksaikat!
SZAVAZÁS
Ön kinek adná a 2026-os Aranylabdát?
KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!
Az idén 80 éves futballmagazin október 26-án adja át az Aranylabdát. Kivételesen nem Párizs lesz a díjátadó helyszíne; a jubileum alkalmából, valamint az első győztes, az angol Stanley Matthews tiszteletére a 70. gálának London ad otthont.
A férfiak Aranylabdájáról szakújságírókból álló zsűri dönt – a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat is ők ítélik oda. Magyarországról a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője, Szöllősi György szavaz, a női kategóriákban Berkesi Juditot, az M4 Sport műsorvezető-riporterét, korábbi élvonalbeli labdarúgót kérte fel a France Football.
JELÖLTEK A 2026-OS ARANYLABDÁRA
FÉRFIAK
Jude Bellingham (angol, Real Madrid)
Pau Cubarsí (spanyol, Barcelona)
Marc Cucurella (spanyol, Chelsea/azóta már Real Madrid)
Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)
Luis Díaz (kolumbiai, Bayern München)
Fabián Ruiz (spanyol, Paris Saint-Germain)
Bruno Fernandes (portugál, Manchester United)
Gabriel Magalhaes (brazil, Arsenal)
Erling Haaland (norvég, Manchester City)
Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (angol, Bayern München)
Hvicsa Kvarachelia (grúz, Paris Saint-Germain)
Sadio Mané (szenegáli, Al-Naszr)
Marquinhos (brazil, Paris Saint-Germain)
Lautaro Martínez (argentin, Internazionale)
Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain)
Lionel Messi (argentin, Inter Miami)
Joao Neves (portugál, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (francia, Bayern München)
Willian Pacho (ecuadori, Paris Saint-Germain)
Julián Quinones (mexikói, Al-Kadszia)
Declan Rice (angol, Arsenal)
Rodri (spanyol, Manchester City/azóta Barcelona)
William Saliba (francia, Arsenal)
Ferran Torres (spanyol, Barcelona/azóta Paris Saint-Germain)
Dayot Upamecano (francia, Bayern München)
Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)
Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)