Nemzeti Sportrádió

„Minden futballista erről álmodik” – Raúl Jiménez

2026.07.01. 09:05
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Raúl Jiménez (9) ünnepel (Fotó: AFP)
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foci vb 2026 Raúl Jiménez vb 2026 Mexikó Ecuador

 

A mexikóiak csatárát, Raúl Jiménezt először a góljáról kérdezték az Ecuador elleni meccset követően az újságírók a vegyes zónában.

„Különleges érzés a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában gólt szerezni, minden futballista erről álmodik, de a legfontosabb nem az én gólom, hanem, hogy a csapat továbbjutott” – mondta a 2–0-s végeredményt már a 31. percben beállító csatár, aki a második gólját szerezte ezen a vb-n.

„Nagyon erősen kezdtük a meccset, pontosan úgy, ahogy elterveztük. Amikor megszereztük a vezetést, önbizalmat kaptunk, és utána már kontroll alatt tartottuk a mérkőzést – fogalmazott a Fulham támadója, aki a folytatásra is kitért. –  Hiszünk magunkban, de nyugodtnak kell maradnunk. Egy mérkőzést megnyertünk, jön a következő, arra kell koncentrálnunk, ha ilyen alázattal dolgozunk, bármi megtörténhet.” 

JIMÉNEZ GÓLJA ECUADOR ELLEN

 

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