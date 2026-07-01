„Minden futballista erről álmodik” – Raúl Jiménez

A mexikóiak csatárát, Raúl Jiménezt először a góljáról kérdezték az Ecuador elleni meccset követően az újságírók a vegyes zónában.

„Különleges érzés a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában gólt szerezni, minden futballista erről álmodik, de a legfontosabb nem az én gólom, hanem, hogy a csapat továbbjutott” – mondta a 2–0-s végeredményt már a 31. percben beállító csatár, aki a második gólját szerezte ezen a vb-n.

„Nagyon erősen kezdtük a meccset, pontosan úgy, ahogy elterveztük. Amikor megszereztük a vezetést, önbizalmat kaptunk, és utána már kontroll alatt tartottuk a mérkőzést – fogalmazott a Fulham támadója, aki a folytatásra is kitért. – Hiszünk magunkban, de nyugodtnak kell maradnunk. Egy mérkőzést megnyertünk, jön a következő, arra kell koncentrálnunk, ha ilyen alázattal dolgozunk, bármi megtörténhet.”

JIMÉNEZ GÓLJA ECUADOR ELLEN