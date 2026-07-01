Mexikó révén először diadalmaskodott a CONCACAF-zóna dél-amerikai csapat ellen az egyenes kiesés szakaszban
Javier Aguirre kezdőcsapata volt minden idők legidősebb átlagéletkorú (28 év, 98 nap) mexikói kezdője, amely világbajnokságon egyenes kieséses meccsen pályára lép. A kezdőben helyet kapott Gilberto Mora (17 év, 259 nap), aki Pelé (17 év, 241 nap) után a második legfiatalabb játékos, aki az egyenes kieséses szakaszban kezd.
Julián Qiunones nyitotta a gólok sorát, majd kiosztott egy gólpasszt is, így már négy gólban vállalt szerepet (három gól, egy assziszt). 1966 óta csak Luis Hernández vállalt szerepet négy vb-gólban egy tornán a mexikói játékosok közül. Emellett Manuel Negrete (1986-ban Brazília ellen) ő a második mexikói játékos, aki egy egyenes kieséses szakaszban előkészítőként és gólszerzőként is jeleskedik egy meccsen.
Qiunones gólját megelőzően 14-szer passzolt Mexikó. 1966-tól számítva ez a második legtöbb egy mexikói gól előtt, 2002-ben Jared Borgetti Olaszországnak lőtt találatát 14 passz előzte meg.
Mexikó történelme során először vezetetett legalább két góllal a félidőben világbajnoki meccsen. 64 találkozót kellett erre várniuk. Mexikó 1986 óta először nyert az egyenes kiesés szakaszban, ezzel véget ért a nyolc meccs óta tartó nyeretlen sorozata, ami a leghosszabb a torta történelmében. Ecuador 26 egymást követő mérkőzést játszott le úgy, hogy nem kapott egynél több gólt, az első félidőben 2022 márciusában kapott legutóbb két gólt.
Az Azték Stadionban a mostani kettővel együtt már 63 gól esett, amivel messze vezeti a vb-stadionok rangsorát. A második az uruguayi Centenario és a svájci Saint Jakob park 44-gyel.
A CONCACAF-ból érkező csapatok még sosem verték meg a CONMEBOL (Dél-Amerikai Labdarúgó-szövetség) csapatait egyenes kieséses meccsen. Hatodik próbálkozásra azonban Mexikónak sikerült. A mérkőzés végén Piero Hincapié piros lapot kapott, ő volt a második ecuadori, akit valaha kiállítottak a világbajnokságon. Eddig csak Antonio Valencia (2014) kapott pirosat.
Eddig csak Brazília 1986-ban és Olaszország 1990-ben nyitott világbajnokságot sorozatban négy kapott gól nélküli győzelemmel. Hozzájuk csatlakozott most Mexikó.
A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói