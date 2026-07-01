Nemzeti Sportrádió

Mexikó révén először diadalmaskodott a CONCACAF-zóna dél-amerikai csapat ellen az egyenes kiesés szakaszban

B. A. P.B. A. P.
2026.07.01. 06:57
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Mexikó negyedik meccsén is kapott gól nélkül nyert (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Mexikó Ecuador statisztika
A labdarúgó-világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért Mexikó 2–0-ra legyőzte Ecuadort. Mutatjuk a mérkőzés érdekességeit, legfontosabb statisztikáit.

Javier Aguirre kezdőcsapata volt minden idők legidősebb átlagéletkorú (28 év, 98 nap) mexikói kezdője, amely világbajnokságon egyenes kieséses meccsen pályára lép. A kezdőben helyet kapott Gilberto Mora (17 év, 259 nap), aki Pelé (17 év, 241 nap) után a második legfiatalabb játékos, aki az egyenes kieséses szakaszban kezd.

Julián Qiunones nyitotta a gólok sorát, majd kiosztott egy gólpasszt is, így már négy gólban vállalt szerepet (három gól, egy assziszt). 1966 óta csak Luis Hernández vállalt szerepet négy vb-gólban egy tornán a mexikói játékosok közül. Emellett Manuel Negrete (1986-ban Brazília ellen) ő a második mexikói játékos, aki egy egyenes kieséses szakaszban előkészítőként és gólszerzőként is jeleskedik egy meccsen.

Qiunones gólját megelőzően 14-szer passzolt Mexikó. 1966-tól számítva ez a második legtöbb egy mexikói gól előtt, 2002-ben Jared Borgetti Olaszországnak lőtt találatát 14 passz előzte meg.

Mexikó történelme során először vezetetett legalább két góllal a félidőben világbajnoki meccsen. 64 találkozót kellett erre várniuk. Mexikó 1986 óta először nyert az egyenes kiesés szakaszban, ezzel véget ért a nyolc meccs óta tartó nyeretlen sorozata, ami a leghosszabb a torta történelmében. Ecuador 26 egymást követő mérkőzést játszott le úgy, hogy nem kapott egynél több gólt, az első félidőben 2022 márciusában kapott legutóbb két gólt.

Az Azték Stadionban a mostani kettővel együtt már 63 gól esett, amivel messze vezeti a vb-stadionok rangsorát. A második az uruguayi Centenario és a svájci Saint Jakob park 44-gyel.

A CONCACAF-ból érkező csapatok még sosem verték meg a CONMEBOL (Dél-Amerikai Labdarúgó-szövetség) csapatait egyenes kieséses meccsen. Hatodik próbálkozásra azonban Mexikónak sikerült. A mérkőzés végén Piero Hincapié piros lapot kapott, ő volt a második ecuadori, akit valaha kiállítottak a világbajnokságon. Eddig csak Antonio Valencia (2014) kapott pirosat.

Eddig csak Brazília 1986-ban és Olaszország 1990-ben nyitott világbajnokságot sorozatban négy kapott gól nélküli győzelemmel. Hozzájuk csatlakozott most Mexikó.

A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói

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Julián Quinones és Raúl Jiménez is szép gólt szerzett, 40 év után nyert az egyenes kieséses szakaszban Mexikó.

 

 

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