Mexikó révén először diadalmaskodott a CONCACAF-zóna dél-amerikai csapat ellen az egyenes kiesés szakaszban

Javier Aguirre kezdőcsapata volt minden idők legidősebb átlagéletkorú (28 év, 98 nap) mexikói kezdője, amely világbajnokságon egyenes kieséses meccsen pályára lép. A kezdőben helyet kapott Gilberto Mora (17 év, 259 nap), aki Pelé (17 év, 241 nap) után a második legfiatalabb játékos, aki az egyenes kieséses szakaszban kezd.

Mexico name their third-oldest World Cup knockout match starting XI (average 28 years, 98 days), but it includes Gilberto Mora as the second-youngest player to start a World Cup knockout match (17Y, 259D) behind only Pelé.



Will he be a day older by the time we get started? pic.twitter.com/3LI0dldpgS — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 1, 2026

Julián Qiunones nyitotta a gólok sorát, majd kiosztott egy gólpasszt is, így már négy gólban vállalt szerepet (három gól, egy assziszt). 1966 óta csak Luis Hernández vállalt szerepet négy vb-gólban egy tornán a mexikói játékosok közül. Emellett Manuel Negrete (1986-ban Brazília ellen) ő a második mexikói játékos, aki egy egyenes kieséses szakaszban előkészítőként és gólszerzőként is jeleskedik egy meccsen.

4 - ساهم خوليان كينيونيس بأربعة أهداف (3 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة) في كأس العالم 2026، الأكثر للاعب مكسيكي في نسخةٍ واحدةٍ في السجلات (منذ عام 1966)، بالتساوي مع لويس هيرنانديز (1998).



وهو أيضًا ثاني لاعب مكسيكي يسجل هدفًا ويصنع آخر في مباراةٍ بالأدوار الإقصائية منذ مانويل… pic.twitter.com/BRLIgWE8VI — OptaArabi (@OptaArabi) July 1, 2026

Qiunones gólját megelőzően 14-szer passzolt Mexikó. 1966-tól számítva ez a második legtöbb egy mexikói gól előtt, 2002-ben Jared Borgetti Olaszországnak lőtt találatát 14 passz előzte meg.

14 - El gol de Julián Quiñones para abrir el marcador ante Ecuador tuvo 14 pases previos. Contando desde 1966, es el segundo máximo de construcción para un tanto mexicano, detrás de los 15 cuando Jared Borgetti le anotó a Italia en 2002. Estilo. pic.twitter.com/riFv1UbvpU — OptaJorge (@OptaJorge) July 1, 2026

Mexikó történelme során először vezetetett legalább két góllal a félidőben világbajnoki meccsen. 64 találkozót kellett erre várniuk. Mexikó 1986 óta először nyert az egyenes kiesés szakaszban, ezzel véget ért a nyolc meccs óta tartó nyeretlen sorozata, ami a leghosszabb a torta történelmében. Ecuador 26 egymást követő mérkőzést játszott le úgy, hogy nem kapott egynél több gólt, az első félidőben 2022 márciusában kapott legutóbb két gólt.

1 - يتقدم المنتخب المكسيكي بأكثر من هدف في الشوط الأول من مباراةٍ في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه (المباراة رقم 64).



أرضه. pic.twitter.com/SO8vo71I18 — OptaArabi (@OptaArabi) July 1, 2026

Az Azték Stadionban a mostani kettővel együtt már 63 gól esett, amivel messze vezeti a vb-stadionok rangsorát. A második az uruguayi Centenario és a svájci Saint Jakob park 44-gyel.

Stadiums with MOST goals in World Cup history:



62 - Azteca 🇲🇽 (+1 today)

44 - Centenario 🇺🇾

44 - Saint Jakob Park 🇨🇭

42 - León 🇲🇽

39 - Maracanã 🇧🇷

39 - Jalisco 🇲🇽

33 - Lusail Iconic 🇶🇦

32 - Parc des Princes 🇫🇷

32 - Olímpico de Córdoba 🇦🇷



The Azteca nearly doubles the runner-up.… — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 1, 2026

A CONCACAF-ból érkező csapatok még sosem verték meg a CONMEBOL (Dél-Amerikai Labdarúgó-szövetség) csapatait egyenes kieséses meccsen. Hatodik próbálkozásra azonban Mexikónak sikerült. A mérkőzés végén Piero Hincapié piros lapot kapott, ő volt a második ecuadori, akit valaha kiállítottak a világbajnokságon. Eddig csak Antonio Valencia (2014) kapott pirosat.

Eddig csak Brazília 1986-ban és Olaszország 1990-ben nyitott világbajnokságot sorozatban négy kapott gól nélküli győzelemmel. Hozzájuk csatlakozott most Mexikó.

MEX 🇲🇽 2-0 🇪🇨 ECU (FT) - Teams that started a World Cup with 4 consecutive wins and 0 goals conceded in history:



🇧🇷 Brazil (1986)

🇮🇹 Italy (1990)

🇲🇽 MEXICO (2026) ← TODAY — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 1, 2026

A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói