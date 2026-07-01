Nemzeti Sportrádió

A történelmi győzelem, az unoka és a mexikói álom – Aguirre nem akar megállni

2026.07.01. 07:59
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Javier Aguirre öröme (Fotó: AFP)
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foci vb 2026 vb 2026 Sebastián Beccacece Mexikó Javier Aguirre Ecuador
A Mexikó–Ecuador (2–0) vb-meccs után Javier Aguirre, a házigazdák szövetségi kapitánya a győzelem történelmi jelentőpségét emelte ki, míg a másik oldalon Sebastián Beccacece ezúttal is a gólt hiányolhatta csapata játékából.

 

Mexikó válogatottja 1986 után tudott ismét mérkőzést nyerni a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában, negyven éve is hazai pályán, az Azték Stadionban, akkor Bulgáriát győzte le 2–0-ra, most Ecuadort. Igaz, akkor negyeddöntőt ért a győzelem, most a nyolcaddöntőbe jutást jelenti. Annak a csapatnak a jelenlegi szövetségi kapitány, Javier Aguierre is tagja volt.  

„Nagyon boldogok vagyunk, mert ez egy történelmi pillanat – mondta a mérkőzést követő sajtótájékoztatón a mexikóiak szövetségi kapitánya, Javier Aguirre.A játékosok rengeteget dolgoztak ezért, és végre sikerült átlépnünk azt az akadályt, amit évtizedek óta nem. Most azonban nem akarunk itt megállni. Az első félidőben rendkívül intenzíven futballoztunk, korán megszereztük a vezetést, jól használtuk ki az adódó lehetőségeket, védekezésben pedig végig fegyelmezettek maradtunk. A csapat megvalósította azt, amit elterveztünk. Nem utolsó sorban pedig, tegnap megszületett a harmadik unokám, aki egy győzelemre érkezhetett a világra.” 

Szóba került a közönség szerepe is, és a negyeddöntős álom.

„Az Azték Stadionnak különleges az atmoszférája, a szurkolók végig ott álltak mögöttünk, tényleg olyan érzés volt, mintha tizenketten játszottunk volna. A folytatásban álmodni lehet a negyeddöntőről, de a futballban mindig csak a következő mérkőzés a fontos. Kiélvezzük a sikert, és elkezdünk felkészülni a következő meccsre. Büszke vagyok a játékosokra, megérdemelték ezt a pillanatot, de maradjanak szerények és koncentráltak, mert a torna még nem ért véget. Most már a vasárnapi lesz a legfontosabb mérkőzés a mexikói futball történetében és az én karrieremben is” – idézi a Reuters a 67 éves Aguirrét. Mexikó vasárnap az Anglia–Kongói DK meccs győztesével játszik azért, hogy 1986 után ismét nyolc közé jusson a világbajnokságon.

Az ecuadoriak, ahogy a korábbi meccsek után is, leginkább amiatt kesereghettek, hogy a gól most hiányzott a játékukból – a dél-amerikaiak a negyedik meccsüket játszották a tornán és harmadszor nem szereztek gólt.   

„Az első félidőben nagyon fölénk nőttek a mexikóiak, utána reagáltunk erre, de nem szereztük meg azt a gólt, amely lendületet adott volna a csapatnak – nyilatkozta a 2–0-s vereség után az ecuadoriak argentin szövetségi kapitánya, Sebastián Beccacece. – Ezzel együtt nem tehetek szemrehányást a játékosoknak, hálás vagyok nekik és az országnak is.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Mexikó–Ecuador 2–0 (2–0)
Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: Vincic (szlovén)
MEXIKÓ: Rangel – J. Sánchez, C. Montés, J. Vásquez, Gallardo – Mora (B. Gutierrez, 58.), Lira, Romo (O. Vargas, 73.) – Alvarado (Reyes, 80.), R. Jiménez (S. Giménez, 74.), Quinones (Pineda, 80.). Szövetségi kapitány: Javier Aguirre 
ECUADOR: Galíndez – Franco (Medina, a szünetben), Ordonez (Preciado, a szünetben), Pacho, Hincapié – Yeboah (J. Caicedo, 79.), M. Caicedo, Vite, Angulo (Paez, 79.) – Plata, E. Valencia (K. Rodríguez, 59.). Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
Gólszerző: Quinones (22.), R. Jiménez (31.)
Kiállítva: Hincapié (90+5.)

 

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