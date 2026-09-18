Nemzeti Sportrádió

PSG-légiós és Zubkov is az ukrán keretben, amely két helyen máris változott

2026.09.18. 12:10
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Megvan az ukránok NL-kerete (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Ukrajna ukrán labdarúgó-válogatott
Andrea Maldieri, az ukrán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét a Nemzetek Ligája 2026–2027-es kiírásának első négy fordulójára, amely során a B-divízióban együttese kétszer mérkőzik meg a magyar csapattal.

Az ukrán szövetség honlapja alapján Maldieri 30 játékost hívott meg a keretébe, illetve további tíz futballistát nevesített tartalékként. Egy nappal később aztán kényszerű okok miatt máris két helyen változtatott az 55 éves olasz tréner, aki májusban vette át az ukrán válogatott vezetését, utóbbi történetében első külföldiként. A csatár Artem Dovbikra olasz klubjában, a Bolognában elszenvedett sérülése miatt nem számíthat a kapitány, míg a középpályás Olekszandr Andrijevszkij (Polisszja Zsitomir) vakbélgyulladás miatt nem tud csatlakozni a kerethez. Helyükre Ihor Krasznopir és Olekszandr Pihaljonok került a tartaléklistáról.

Az ukrán keret döntően a Dinamo Kijevre épül, de többen érkeznek a Sahtar Doneckből, valamint a Polisszja Zsitomirból, illetve jegyzett európai csapatokból is hívott be a kapitány játékosokat: egyebek mellett Illja Zabarnijt (Paris Saint-Germain), Vitalij Mikolenkót (Everton), továbbá a Ferencváros korábbi, az AEK Athén jelenlegi játékosát, Olekszandr Zubkovot.

Az NL új kiírásában a második vonalnak megfelelő B-divízió 2. csoportjában az ukránok jövő pénteken a Puskás Arénában kezdik meg szereplésüket, október 5-én pedig Nagyszombatban (Trnava) házigazdaként fogadják a mieinket. A két meccs között előbb Tbilisziben lesznek a grúz csapat vendégei (szeptember 28.), illetve ugyancsak Nagyszombatban fogadják az északíreket (október 2.).

AZ UKRÁN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok
Anatolij Trubin (Benfica), Dmitro Riznik (Sahtar Doneck), Georgij Jermakov (Harkiv)
Védők
Illja Zabarnij (Paris Saint-Germain), Mikola Matvijenko, Valeri Bondar (mindkettő Shahtar Doneck), Eduard Sarapij, Bohdan Mihajlicsenko (mindkettő Polisszja Zsitomir), Vitalij Mikolenko (Everton), Tarasz Mihalko (Dinamo Kijev), Illja Hrupszkij (Harkiv), Olekszandr Drambajev (LNZ Cserkaszi)
Középpályások
Oleh Ocseretnyik, Jegor Nazarina (mindkettő Sahtar Doneck), Volodimir Bracsko, Mihajlo Saparenko, Andrij Jarmolenko, Olekszandr Pihalonik (mindannyian Dinamo Kijev), Olekszandr Nazarenko (Polisszja Zsitomir), Ivan Vafolomjev (Lincoln), Georgij Szudakov (Benfica), Makszim Hljan (Górnik Zabrze), Olekszandr Zubkov (AEK Athén), Viktor Cihankov (Ajax). 
Támadók
Danilo Szikan (Anderlecht), Artem Sztepanov (Utrecht), Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev), Vladszlav Vanat (Girona), Roman Jaremcsuk (Olympiakosz), Ihor Krasznopir (Polisszja Zsitomir)
Szövetségi kapitány: Andrea Maldieri
 

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok
Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők
Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások
Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók
Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szalai József (Paksi FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI
 Magyarország–Szlovénia 1–0
G: Schön (79.)
Magyarország–Görögország 0–0
Magyarország–Finnország 2–1 
G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.) 
Magyarország–Kazahsztán 3–1
G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

NEMZETEK LIGÁJA, B-LIGA, 2. CSOPORT
A magyar válogatott őszi mérkőzései
Szeptember 25.  
20.45: Magyarország–Ukrajna  
Szeptember 28.  
20.45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2.  
20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5.  
20.45: Ukrajna–Magyarország
A mérkőzést semleges helyszínen, Nagyszombatban (Szlovákia) rendezik.
November 14.  
18.00: Grúzia–Magyarország  
November 17.  
20.45: Magyarország–Észak-Írország

 

Nemzetek Ligája Ukrajna ukrán labdarúgó-válogatott
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