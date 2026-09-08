Dembélé szerint párizsi csapattársa nyerheti meg az idei Aranylabdát
A legutóbbi Aranylabda-győztes Ousmane Dembélé szerint PSG-s csapattársa, a grúz Hvicsa Kvarachelia az egyik fő esélyes az év legjobb labdarúgóját megillető díj idei elnyerésére.
A Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain francia csatára a France Footballnak adott interjúban beszélt az ez évi favoritokról, és grúz csatártársát említette elsőként a díj 2026-os várományosaként. Mellette Harry Kane-t, a Bayern München angol támadóját és a PSG után a Real Madridnál játszó honfitársát, Kylian Mbappét sorolta a legerősebb jelöltek közé.
Hármójukon kívül más játékosokat is képesnek tart a 2026-os Aranylabda elnyerésére, így Michael Olisét, a Kane-hez hasonlóan a Bayernt erősítő francia válogatott labdarúgót, valamint a spanyolokkal idén világbajnok Lamine Yamalt, az FC Barcelona szélsőjét.
A jelöltek 30-as listáját – más díjak várományosai mellett – kedden hozzák nyilvánosságra.
(MTI)
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